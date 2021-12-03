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Punta Kaynak Makinesi İşçisi ne kadar maaş alıyor?

İnşaat sektörünün önemli mesleklerinden olan punta kaynak makinesi işçisinin ne kadar maaş aldığı merak ediliyor. Peki punta kaynak makinesi işçisi ne kadar maaş alıyor? İşte 2021 punta kaynak makinesi işçisi maaşı...

03 Aralık 2021 Cuma 09:20
Punta Kaynak Makinesi İşçisi ne kadar maaş alıyor?
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İnşaat sektöründe güvenlik, kalite ve verimlilikten sorumlu olan punta kaynak makinesi işçisinin önemi yadsımayacak derecede büyüktür. Genellikle ilköğretim mezunlarının çalıştığı bu meslekte aylık ne kadar gelir edildiği vatandaşın gündeminde yer alan konulardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Peki punta kaynak makinesi işçisi ne kadar maaş alıyor?

Punta Kaynak Makinesi İşçisi Ne Kadar Maaş Alıyor?

Punta kaynak makinesi işçisi olmak için herhangi bir okulu bitirme zorunluluğu olmasa da işe alımlarda öne geçmek adına kişinin bu meslekle ilgili bir eğitim alması önemlidir. 2021 yılı punta kaynak makinesi işçisi maaşı ortalama olarak 3.180 TL’dir. Punta kaynak makinesi işçisi aylık en az 2.826 TL maaş alırken, en yüksek ise 3.880 TL maaş almaktadır. Bu mesleğin alımları genellikle İŞKUR üzerinden yapılmaktadır.

Punta kaynak makinesi işçisi olarak çalışmak isteyen kişiler www.iskur.gov.tr adresi üzerinden iş ilanlarına bakabilirler.


Son Güncelleme: 03.12.2021 09:20
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