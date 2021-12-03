İnşaat sektöründe güvenlik, kalite ve verimlilikten sorumlu olan punta kaynak makinesi işçisinin önemi yadsımayacak derecede büyüktür. Genellikle ilköğretim mezunlarının çalıştığı bu meslekte aylık ne kadar gelir edildiği vatandaşın gündeminde yer alan konulardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Peki punta kaynak makinesi işçisi ne kadar maaş alıyor?
Punta Kaynak Makinesi İşçisi Ne Kadar Maaş Alıyor?
Punta kaynak makinesi işçisi olarak çalışmak isteyen kişiler www.iskur.gov.tr adresi üzerinden iş ilanlarına bakabilirler.
Son Güncelleme: 03.12.2021 09:20