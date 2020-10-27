PTT'den kitap kampanyası! PTT Kargodan ucuz yollu nasıl kitap gönderilir?

PTT kitap kargo işlemi, kitap gönderilerinde çok ciddi indirimler içeren bir eylemdir. Diğer bir deyişle, kitapları normalden çok daha ucuza göndermenizi sağlayan bir ürün denilebilir. Günümüzde PTT Kargo kitap kampanyası sayesinde birçok öğrenci, kitaplarını okudukları memlekete veya ilçeye kolaylıkla gönderebilmektedir. Aynı zamanda uzak yerlerdeki okullara kitap bağışlamak isteyen hayırseverler yükten kurtulur. Aslında, bu kampanyanın amacı kitabınızı göndermenin mali yükünü en aza indirmektir.

Ancak bahsettiğimiz PTT Kargo kitap kampanyası birçok kişi tarafından bilinmemektedir. Veya kampanyada yer alan detaylar eksik olabilir. Bu yazımızda PTT Kargo kampanyaları ve indirimleri arasında öne çıkan ve çok iyi hizmet veren bu üründen bahsedeceğiz. Böylelikle kitaplarınızı en detaylı haliyle göndermek için kullanabileceğiniz çok daha ekonomik bir yol öğreneceksiniz. Şimdi ilk olarak makale boyunca açıklayacağımız konuların bir listesini yapalım:

PTT kitap gönderme kampanyası tam olarak nedir?

PTT Kargo kitap kampanyası kullanım şartları nelerdir?

PTT kitap gönderim ücreti ne kadar?

PTT kitap kargo takip işlemleri nereden ve nasıl yapılır?

Şimdi bu 4 soruyu detaylı olarak cevaplayalım ve konuyu tam olarak tanıyalım. İlk yazı ile başlayalım ve bu PTT Kargo kampanyasının detaylarına bakalım.

PTT Kargo Kitap Kampanyası Nedir?

Daha önce de söylediğimiz gibi PTT Kargo kitap kampanyası, öğrencilerin, ailelerin ve hayırseverlerin uygun fiyatlarla kitap göndermelerine olanak sağlayan bir kampanyadır. Bu kampanya ile kitaplar normal sevkiyattan çok daha düşük bir maliyetle gönderilir. Çünkü bildiğiniz gibi yükler ölçü ve ağırlığa göre fiyatlandırılır. Kitaplar da çok ağır ürünlerdir. Kitapları normal şekilde göndermek istiyorsanız, kilo başına ödediğiniz nakliye masrafları daha yüksek olacaktır. Ancak PTT Kargo defteri kampanyasında kilo başına birim fiyat çok düşük olduğundan kargonuzu küçük bir maliyetle sevk edebilirsiniz.

PTT Kargo Kitap Kampanyasından Faydalanmak İçin Gerekli Şartlar Neler?

Kampanya yüküne sadece kitaplar dahil edilmelidir. Yani kitaplarınızın arasına başka bir ürün koyarsanız PTT Kargo kitap kampanyasından yararlanamazsınız. Öneğin; Kitap kampanyası kapsamında 5 kitap ve bir gömlek veya elbise ile kargo gönderemezsiniz. Bu normal bir gönderimdir ve buna göre ücretlendirilecektir. PTT Kargo kampanyası sadece yurt içi gönderiler için geçerlidir. Başka bir deyişle, yurtdışına kitap gönderirken, fiyatlar standart uluslararası nakliye programına göre belirlenir. Ancak bu durumun bir istisnası var. Bunlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde askerlik hizmeti için Türk askerlerine gönderilen kitaplardır. Alıcı KKTC ile askerlik yapıyorsa kampanyada belirtilen fiyat üzerinden kitabı kendisine gönderebilirsiniz.

PTT Kitap Kargo Ücreti Ne Kadar?

Kitap ağırlığı 1 kg'dan az olan kitaplardan 5 Türk Lirası ücret alınır. 1 kg ile 30 kg arasında değişen kitaplar için, normal kargo ücreti% 50 indirimden yararlanacaktır. Bu nedenle, genellikle ödemeniz gereken tutarın yarısını ödersiniz.

PTT Gönderi Ücreti Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılır?

PTT gönderi ücretini hesaplamak için öncelikle PTT web sitesine uğrayın.

Açılan sayfada farklı hizmetlerin bir listesini göreceksiniz. Orada "PTT Kargo" seçeneğini seçin.

Seçimden sonra, listenin altında bir form açılacaktır. Bu formdaki ilgili alanları doldurmaya devam edin. Boşlukları doldurduğunuzda nakliye ücretini göreceksiniz. Normal gönderiler için bu doğrudur. 30 kg'ın altındaki kitaplar için burada gösterilen miktarın yalnızca yarısını ödemeniz gerekir. Yani normal fiyatı ikiye bölerek kampanya fiyatına ulaşabilirsiniz. 4 kg kitap 21.80 Türk Lirası aldı. Reklam kampanyası kapsamında ödeme 10.90 Türk Lirası'dır.

PTT Gönderi Takip İşlemleri Nasıl ve Nereden Yapılır?

444 1 788 ALO PTT hattını arayarak kargonun durumunu kontrol etmek için kargo numarası ve kimlik bilgilerini kullanabilirsiniz. Size en yakın PTT şubesine gidip gişeden eşyalarınızı bulabilir, ardından gişede kimlik bilgilerinizi verebilirsiniz. Bu aşamada size yardımcı olabilir, ikinci bölümün sonunda bağlantıyı bulabilirsiniz. PTT Kargo resmi intenet sitesi üzerinden kargo takibi yapmak için kargo numarasını kullanabilirsiniz.

PTT Kargo Online Takip İşlemi Nasıl Yapılır?

Öncelikle PTT web sitesine uğrayın.

Açılan ekranda "Kargo Takibi" yazısının altındaki boş alana kargonun barkod numarasını giriniz. Bu numarayı teslimat anında aldığınız fişte bulabilirsiniz. Barkod numarasını girip "sorgu" dedikten sonra malların hareket ettiğini görebilirsiniz.