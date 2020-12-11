PTT, Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat kargo sokağa çıkma yasağında açık mı, kaça kadar açık? Kargolar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Korona virüs kapsamında artan vakalar sebebiyle caydırıcı önlemler yenilendi. Son yapılan korona virüs ile mücadele toplantısında yeni kısıtlamalar alındı ve açıklandı. Kargo şirketlerine de yeni kısıtlamalar getirildi. Pandemi sürecinde online siparişe daha da fazla yönelen bireyler kargo şirketlerinin hangi saatlerde ve günler de açık olduğunu merak etmekte. PTT, Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat 2020 kargo saat kaç aralığında hizmet vermektedir.

KARGOLAR KAÇTA AÇILIR, KAÇTA KAPANIR? 2020 KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT KARGO KAÇTA AÇILIR?

Ptt kargo ve şubeleri hafta içi saat 08:30 dan saat 17:30 a kadar açıktır.

Öğle arası 1 saat 12:30 ve 13:30 arası kapalıdır.

Hafta sonu ise cumartesi günleri hizmet vermemektedir.

Bazı şubelerde ise cumartesi saat 13:30 a kadar açık olarak belirtilmektedir

MNG KARGO KAÇA KADAR AÇIK?

Hafta içi saat 08:30 dan saat 18:00 a kadar hizmet vermektedir.

Hafta sonu cumartesi günü saat 08:30 dan saat 14:00 a kadar açık olan mng kargo pazar günleri tatil olduğundan kaynaklı kapalıdır.

YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta içi saat 09:00 dan saat 18:00 a kadar hizmet vermektedir. Hafta sonu cumartesi saat 09:00 dan saat 16:00 a kadar açık olan yurtiçi kargo Pazar günleri hizmet dışıdır.

SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Doğu illerinde çalışma saatleri hafta içi: 08:30 – 18:00

Batı illerinde çalışma saatleri hafta içi: 09:00 – 18:30

Sürat Kargo pazar günleri Türkiye genelinde kapalıdır. Cumartesi günleri ise yine bölgeye göre çalışma saatleri değişiklik göstermektedir.

Doğu illerinde cumartesi çalışma saatleri: 08:30 – 14:00

Batı illerinde cumartesi çalışma saatleri: 09:00 – 14:30

UPS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta içi saat 09:00 dan saat 18:00 a kadar hizmet vermektedir. Hafta sonları cumartesi günleri saat 09:00 dan saat 15:00 a kadar açıktır. Pazar günleri kapalıdır.

ARAS KARGO KAÇTA AÇILIYOR?

Hafta içi saat 08:30 dan saat 18:00 a kadar açıktır ve hizmet vermektedir. Hafta sonları cumartesi günler saat 08:30- 13:00 arası hizmet vermekte olan aras kargo Pazar günleri kapalıdır.