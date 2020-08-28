İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
KPSS lisans sınav giriş belgeleri yayınlandı!
KPSS lisans sınav giriş belgeleri...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...

PTT üzerinden para gönderme işlemleri nasıl yapılır?

Para gönderirken düşük ücret alan PTT vatandaş tarafından ilgi görmekte. Para gönderme işlemlerinde Fazlaca kullanılmaya başlayan PTT şubeleri halkın merak konusu oldu. PTT şubelerinde para gönderme işlemleri nasıl yapılmakta, yapılan işlemler karşılığında ne kadar ücret alınıyor?

28 Ağustos 2020 Cuma 13:49
PTT üzerinden para gönderme işlemleri nasıl yapılır?
Takip Et:

PTT Üzerinden Para Gönderme İşlemi Nasıl Yapılır?

PTT’ye ait olan bir ATM üzerinden, para göndermek için kartsız işlemler menüsünü de kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken işlemler ise şöyledir:

  • ATM’de bulunan giriş tuşuna basınız.
  • Kartsız işlemler seçeneğini seçerek “Para Transferi” kısmına geliniz.
  • Belirtilen TC kimlik numarasını ve telefon numarasını doldurunuz.
  • Parayı göndermek istediğiniz kişiye ait olan kimlik bilgisini ve iletişim bilgisini doldurun.
  • İstenilen mevcut bilgileri doldurduktan sonra ise “Devam” tuşunu seçmelisiniz.
  • Sağ altta açılacak olan bölmeye yatırmak istediğiniz paranızı yerleştirmelisiniz.
  • Bu kısımdan sonra ise işleminiz tamamlanmış olacaktır.

PTT Karta Para Gönderme İşlemi Nasıl Yapılır?

  • Bu işlemi yapabilmek için öncelikle PTT intenet bankacılığına giriniz.
  • Sonrasında ise sisteme giriş yapmalısınız. Giriş yaparken müşteri numaranız ya da TC kimlik numaranızı yazabilirsiniz.
  • Sistem içine girdikten sonra ise ekranın solunda açılan menü üzerinden “Para Transferi” seçeneğine tıklayınız.
  • Bir başka PTT hesabına para transferi yapacaksanız o kişinin bilgilerini yazarak havale seçeneği üzerinden para transferini yapabilmektesiniz.

Banka Hesabı Üzerinden PTT Hesabına Para Transferi Yapmak?

Bu işlemi yapabilmek için PTT şubesine giderek ya da intenet bankacılığı üzerinden yapabilirsiniz:

  • Bu işlemi yapabilmek için öncelikle PTT intenet bankacılığına giriniz.
  • Sistem içine girdikten sonra ise ekranın solunda açılan menü üzerinden “Para Transferi” seçeneğine tıklayın ardından ise EFT işlemine tıklayın.
  • Sonrasında ise IBAN, alıcı banka ve ödeme miktarı bilgisini giriniz ve işlemi onaylayınız.
  • Bu işlemleri tamamladıktan sonra başka bir banka üzerinden gönderilen para PTT’deki posta çeki hesabınıza geçmektedir.

PTT İsme Para Gönderme İşlemi Nasıl Yapılmaktadır?

Eğer göndermek istediğiniz kişiye ait bir hesap bulunmuyorsa o kişinin adı üzerinden para gönderebilmektesiniz:

  • İşlemi yapabilmek için PTT şubesine gitmelisiniz
  • Görevli olan kişiye “İsme para göndermek istiyorum.” Derseniz “Yurt içi havale posta çekim talimatı” isimli PTT para gönderme formu verecektir.
  • Verilen bu formu hatasız şekilde doldurunuz.
  • Yapılan işlemin ücretini ödediğiniz takdirde işlem tamam olacaktır.

PTT Üzerinden Cezaevine Nasıl Para Gönderilir?

  • Herhangi bir PTT şubesine gidiniz.
  • Görevli olan kişiye, mahkum, ceza infaz kurumunun adı ve adresini, mahkumun adı, soyadı ve kaldığı koğuşun adını söyleyerek gişe üzerinden parayı cezaevine ulaştırabilirsiniz.

PTT Yoluyla Yurt Dışına Para Gönderme İşlemi Nasıl Yapılır?

  • PTT şubelerinden birine giderek “Westen Union ile para gönderme formu” isteyin.
  • Verilen formu eksiksiz şekilde doldurduktan sonra komisyon ücretini yetkili kişiye veriniz ve işleminizi tamamlayınız.


Westen Union’un yapmış olduğumuz para transferi karşısında aldığı ücret ne kadar:

  • 0.00-100 $ para karşılığında alınan ücret 15 $
  • 100.01 – 200 $ para karşılığında alınan ücret 20 $
  • 200.01 – 300 $ para karşılığında alınan ücret 30 $
  • 300.01 – 400 $ para karşılığında alınan ücret 35 $
  • 400.01 – 500 $ para karşılığında alınan ücret 45 $
  • 500.01 – 750 $ para karşılığında alınan ücreti50 $
  • 750.01 – 1,000 $ para karşılığında alınan ücret 55 $
  • 1,000.01 – 1,500 $ para karşılığında alınan ücret 75 $
  • 1,500.01 – 2,000 $ para karşılığında alınan ücret 85 $
  • 2,000.01 – 2,500 $ para karşılığında alınan ücret 100 $
  • 2,500.01 – 3,000 $ para karşılığında alınan ücret 125 $
  • 3,000.01 – 3,500 $ para karşılığında alınan ücret 145 $
  • 3,500.01 – 4,000 $ para karşılığında alınan ücret 165 $

PTT Havale Ücretleri Ne Kadar?

PTT’nin yapılan havale karşılığında aldığı tutar şu şekildedir:

  • 0,01 TL’den 100,00 TL aralığına: 5,00 TL 
  • 100,01 TL’den 250,00 TL aralığına: 8,00 TL 
  • 250,01 TL’den 500,00 TL aralığına: 10,00 TL 
  • 500,01 TL’den 1.000,00 TL aralığına: 15,00 TL 
  • 1.000,01 TL’den 5.000,00 TL aralığına: 20,00 TL 
  • 5.000,01 TL’den 10.000,00 TL aralığına: 25,00 TL 
  • 10.000,01 TL’den 15.000,00 TL aralığına: 30,00 TL 

PTT Havale Ne Zaman Hesaba Geçer?

  • Para gönderme işlemini eksiksiz yaptıysanız girmiş olduğunuz tutar anında karşı tarafa gitmektedir.

EFT yoluyla gönderdiyseniz ve ne zaman hesaba geçeceği konusunda bir fikriniz yok ise yapmış olduğunuz EFT karşı tarafa mesai saatleri içerisinde ulaşmaktadır.

 



Son Güncelleme: 28.08.2020 13:49
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
PttPara Gönderme İşlemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BİM aktüel ürünler kataloğu 28 Ağustos indirimleri belli oldu
BİM aktüel ürünler kataloğu 28 Ağustos indirimleri belli oldu
Ankara'da korkunç görüntüler! Boş arazide birçok ölü hayvan bulundu
Ankara'da korkunç görüntüler! Boş arazide birçok ölü hayvan bulundu
Emeklilikte Finlandiya Modeli Nedir? Kısmi Erken Yaşlılık Emekliliği
Emeklilikte Finlandiya Modeli Nedir? Kısmi Erken Yaşlılık Emekliliği
Afyonkarahisar Valisi Açıkladı! Afyonkarahisar Turizm Merkezi Oluyor!
Afyonkarahisar Valisi Açıkladı! Afyonkarahisar Turizm Merkezi Oluyor!
SGK, SSK, Bağkur, emekli, memur, EYT’li şartları açıklandı! Yeni yapılan açıklamada neler değişti?
SGK, SSK, Bağkur, emekli, memur, EYT’li şartları açıklandı! Yeni yapılan açıklamada neler değişti?
Giresun'da 1 yaşındaki bebek helikopter ile hastaneye kaldırıldı
Giresun'da 1 yaşındaki bebek helikopter ile hastaneye kaldırıldı

Popüler Haberler

Ferhan Şensoy Elveda SSK kitabı konusu ne? Elveda SSK adlı kitabı hayvana tecavüz anlatımı olay oldu!
Fenerbahçe Youtube Katıl nedir, nasıl yapılır? FB Youtube katıl ücretleri ve başvuru adresi
SGK hangi şartlarda askerlik borçlanması yapılır? 2020 kaç gün askerlik borçlanması yapabilirim?
Prefabrik ev için geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır? Ağustos 2020
Avukat Ünal Işık kimdir? Genç kıza kendi ofisinde tecavüz etmeye kalkıştığı iddia edilen Avukat kimdir?
Findeks notumu nasıl öğrenebilirim? 2020 Ücretsiz findeks sorgulama nasıl yapılır?
Ferhan Şensoy Elveda SSK kitabı neden tartışılıyor?
MEB Personel Genel Müdürlüğü Sözleşmeli öğretmen atamaları başvuru ekranı
600 TL Çocuk desteğinden kimler yararlanabilir? Çocuk parası destek ödemesi şartları nelerdir?
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 28 Ağustos 2020 Cuma E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Bim 24 Mart 2020 Salı indirimli aktüel ürünler broşürü
Sokak düğünlerinde sınırlama getirildi! Artık saat sınırı var!
1 Mayıs Cuma işçi bayramında marketler açık olacak mı?
Çukurda Kim Ölecek? Siyah Zarfta Ne Var? Siyah Zarf Görüldü
TOKİ gelir düzeyi düşük alt gelir grubu başvuru şartları nelerdir? 
MEB hangi liselerde boş kontenjan bulunuyor? 2020 MEB Lise boş kontenjan sorgulama
Galatasaray - İstanbulspor hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS - İstanbulspor azırlık maçı ne zaman, saat kaçta?
Bekar olmanın faydaları ve pozitif hissettiren yanları
İş Bankasının sunmuş olduğu İhtiyaç kredisi ne kadar?
Günlük burç yorumları 29 Ağustos 2020 Cumartesi tüm burçlar için aşk, ekonomi, aile ve sağlık konusunda yorum ve beklentiler
Wordpress siteler için olmazsa olmaz eklentiler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.