PTT üzerinden para gönderme işlemleri nasıl yapılır?

PTT Üzerinden Para Gönderme İşlemi Nasıl Yapılır?

PTT’ye ait olan bir ATM üzerinden, para göndermek için kartsız işlemler menüsünü de kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken işlemler ise şöyledir:

ATM’de bulunan giriş tuşuna basınız.

Kartsız işlemler seçeneğini seçerek “Para Transferi” kısmına geliniz.

Belirtilen TC kimlik numarasını ve telefon numarasını doldurunuz.

Parayı göndermek istediğiniz kişiye ait olan kimlik bilgisini ve iletişim bilgisini doldurun.

İstenilen mevcut bilgileri doldurduktan sonra ise “Devam” tuşunu seçmelisiniz.

Sağ altta açılacak olan bölmeye yatırmak istediğiniz paranızı yerleştirmelisiniz.

Bu kısımdan sonra ise işleminiz tamamlanmış olacaktır.

PTT Karta Para Gönderme İşlemi Nasıl Yapılır?

Bu işlemi yapabilmek için öncelikle PTT intenet bankacılığına giriniz.

Sonrasında ise sisteme giriş yapmalısınız. Giriş yaparken müşteri numaranız ya da TC kimlik numaranızı yazabilirsiniz.

Sistem içine girdikten sonra ise ekranın solunda açılan menü üzerinden “Para Transferi” seçeneğine tıklayınız.

Bir başka PTT hesabına para transferi yapacaksanız o kişinin bilgilerini yazarak havale seçeneği üzerinden para transferini yapabilmektesiniz.

Banka Hesabı Üzerinden PTT Hesabına Para Transferi Yapmak?

Bu işlemi yapabilmek için PTT şubesine giderek ya da intenet bankacılığı üzerinden yapabilirsiniz:

Bu işlemi yapabilmek için öncelikle PTT intenet bankacılığına giriniz.

Sistem içine girdikten sonra ise ekranın solunda açılan menü üzerinden “Para Transferi” seçeneğine tıklayın ardından ise EFT işlemine tıklayın.

Sonrasında ise IBAN, alıcı banka ve ödeme miktarı bilgisini giriniz ve işlemi onaylayınız.

Bu işlemleri tamamladıktan sonra başka bir banka üzerinden gönderilen para PTT’deki posta çeki hesabınıza geçmektedir.

PTT İsme Para Gönderme İşlemi Nasıl Yapılmaktadır?

Eğer göndermek istediğiniz kişiye ait bir hesap bulunmuyorsa o kişinin adı üzerinden para gönderebilmektesiniz:

İşlemi yapabilmek için PTT şubesine gitmelisiniz

Görevli olan kişiye “İsme para göndermek istiyorum.” Derseniz “Yurt içi havale posta çekim talimatı” isimli PTT para gönderme formu verecektir.

Verilen bu formu hatasız şekilde doldurunuz.

Yapılan işlemin ücretini ödediğiniz takdirde işlem tamam olacaktır.

PTT Üzerinden Cezaevine Nasıl Para Gönderilir?

Herhangi bir PTT şubesine gidiniz.

Görevli olan kişiye, mahkum, ceza infaz kurumunun adı ve adresini, mahkumun adı, soyadı ve kaldığı koğuşun adını söyleyerek gişe üzerinden parayı cezaevine ulaştırabilirsiniz.

PTT Yoluyla Yurt Dışına Para Gönderme İşlemi Nasıl Yapılır?

PTT şubelerinden birine giderek “Westen Union ile para gönderme formu” isteyin.

Verilen formu eksiksiz şekilde doldurduktan sonra komisyon ücretini yetkili kişiye veriniz ve işleminizi tamamlayınız.

0.00-100 $ para karşılığında alınan ücret 15 $

100.01 – 200 $ para karşılığında alınan ücret 20 $

200.01 – 300 $ para karşılığında alınan ücret 30 $

300.01 – 400 $ para karşılığında alınan ücret 35 $

400.01 – 500 $ para karşılığında alınan ücret 45 $

500.01 – 750 $ para karşılığında alınan ücreti50 $

750.01 – 1,000 $ para karşılığında alınan ücret 55 $

1,000.01 – 1,500 $ para karşılığında alınan ücret 75 $

1,500.01 – 2,000 $ para karşılığında alınan ücret 85 $

2,000.01 – 2,500 $ para karşılığında alınan ücret 100 $

2,500.01 – 3,000 $ para karşılığında alınan ücret 125 $

3,000.01 – 3,500 $ para karşılığında alınan ücret 145 $

3,500.01 – 4,000 $ para karşılığında alınan ücret 165 $

PTT Havale Ücretleri Ne Kadar?

Westen Union’un yapmış olduğumuz para transferi karşısında aldığı ücret ne kadar:

PTT’nin yapılan havale karşılığında aldığı tutar şu şekildedir:

0,01 TL’den 100,00 TL aralığına: 5,00 TL

100,01 TL’den 250,00 TL aralığına: 8,00 TL

250,01 TL’den 500,00 TL aralığına: 10,00 TL

500,01 TL’den 1.000,00 TL aralığına: 15,00 TL

1.000,01 TL’den 5.000,00 TL aralığına: 20,00 TL

5.000,01 TL’den 10.000,00 TL aralığına: 25,00 TL

10.000,01 TL’den 15.000,00 TL aralığına: 30,00 TL

PTT Havale Ne Zaman Hesaba Geçer?

Para gönderme işlemini eksiksiz yaptıysanız girmiş olduğunuz tutar anında karşı tarafa gitmektedir.

EFT yoluyla gönderdiyseniz ve ne zaman hesaba geçeceği konusunda bir fikriniz yok ise yapmış olduğunuz EFT karşı tarafa mesai saatleri içerisinde ulaşmaktadır.