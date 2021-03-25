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PTT torba kapandı nedir, ne demek, torba açıldı ne demek?

PTT Kargo ile gönderilmiş olan kargoların takip sürecinde gönderiler için torba kapandı ve torba açıldı ifadeleri kullanılıyor. Peki, PTT torba kapandı nedir, ne demek, torba açıldı ne demek? Detaylar haberimizde…

25 Mart 2021 Perşembe 16:38
PTT torba kapandı nedir, ne demek, torba açıldı ne demek?
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PTT Kargo aracılığıyla yapılan gönderilerde kargo takip süreci kontrol edilirken torba kapandı ve torba açıldı ifadeleri yer alıyor. Gelin bu ifadelerin ne anlama geldiğini birlikte öğrenelim.

PTT torba kapandı en anlama geliyor?

Torba kapandı ifadesi, kargonun yola çıkmış olduğu ve alıcıya doğru gittiği anlamına gelir. Bu ifade aynı zamanda yola çıkan kargoların iptal edilemeyeceğini de belirtir. PTT devlet kurumu olduğundan dolayı resmi evraklar, adli deliller vb. her şey PTT ile gönderilir. Bu yüzden de yola çıkmış olan gönderilerin iptali yapılamaz. Ancak adres değiştirmek mümkün oluyor. Gönderiler için torba ifadesinin kullanılma sebebi de, gönderilmiş olan kargoların illere göre ayrılarak sarı torbalar içinde saklanmasıdır. Sarı torbalara koyulan kargolar mühürlenmekte ve illerin dağıtım merkezlerine ulaştırılmadan açılmamaktadır.

Torba kapandı kaç gün içinde geliyor?

Torba kapandı yazısı ile karşılaştıysanız kargonuz 2 iş günü içinde elinize ulaşır.

PTT torbaya eklendi yazısı ne anlama geliyor?

Bu ifade, gönderimde olan kargoların dağıtım merkezlerine iletildiğini belirtir. Genel olarak bu bildiri sonrasında kargo 2 iş günü içinde alıcısına ulaşır.

PTT kargo açıldı ne anlama geliyor?

PTT tarafından şehirlerin dağıtım merkezlerine ulaşmış olan torbalar, gönderim yapılacak ilçe ve mahallelere göre ayrılır. Bu işlemi belirtmek için de torba açıldı ifadesi kullanılır. Bu ifadeyi gördüğünüz zaman da kargonuz 2 iş günü içinde elinize ulaşacaktır.



Son Güncelleme: 25.03.2021 16:38
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