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PTT tarafından personel alımı müjdesi geldi! Personel alımı ne zaman başlayacak? Başvuru şartları neler?

2020 yılı kapsamında PTT bünyesinde çalışmak üzere işe alınacak olan kişi sayısı kaçtır? PTT'nin yapmış olduğu duyuruya göre işe alım yapılacak olan kadrolar hangileridir? PTT işe alım başvuru şartları nelerdir? Başvurular nereden yapılmaktadır?

08 Kasım 2020 Pazar 16:04
PTT tarafından personel alımı müjdesi geldi! Personel alımı ne zaman başlayacak? Başvuru şartları neler?
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PTT Personel Alımları

Kurum, geçen yıl 55 bin kişiyi işe alacağını duydu. Kurum, bazen personel eksikliklerini gidermek için işe alım bildirimleri yayınlar. Posta ve telgraf teşkilatı, daha önce olduğu gibi belirli görevleri üstlenen bir kurum değildir. Sadece mektup göndermek işlemi gibi değil. Kurum posta, kurye hizmeti ve APS (Acele Posta Hizmeti) mevcuttur. Hızlı geçiş sistem hesabına yüklemede yapılmaktadır. Tüm bu hizmetler vatandaşa verilmesinden sonra PTT'nin iş yükü de arttı.

Kargo işlemleri sadece yurt içinde değil yurt dışında da yapılmaktadır. Tüm bu işlemlerin yoğunluğu ve sürekli yeni şubelerin açılması ve iş yükünün azalması nedeniyle kurum farklı zamanlarda ilanlar yayınlamaktadır. Kurum yıl içinde yazılı bir sınav düzenleyerek bu sınav için postacı, kasiyer, uzman asistan gibi personelin alınacağını duyurur. Bu sınavın sonuçlarına göre bir sıralama yapılır ve adaylar mülakata davet edilir.

PTT Personel Alımlarında Aranan Şartlar Nelerdir? 2020

Yeni uygulama sayesinde kurumlar artık kendi sınavlarını yapıyor. Personelini geçtikleri sınavlara göre işe almaktadırlar. Personel alımında kurumlar tarafından belirlenen genel koşullar vardır. Bir kurum tarafından yapılan alımlar için belirli koşullar gereklidir. Bu şartlar;

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
  • Erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamaları,
  • Kamu haklarından mahrum kalmaması,
  • Puanı KPSS sınavına göre kurum belirlesin,
  • Kötü şöhretli suçlar nedeniyle önceki teşkilattan ayrılmamış olması,
  • Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmaması,
  • Gerekli mezuniyet şartlarına sahip olması,
  • Görevlerini yerine getirmelerini engelleyen herhangi bir zihinsel veya fiziksel engel olmaması,
  • İhmal suçu hariç altı aydan fazla hapis cezası,
  • Affedilse bile ülkenin bütünlüğünü veya Anayasayı tehlikeye atan suçları işlememiş olması (rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, taciz, cinsel saldırı gibi)
  • 18 yaş üstü, Erkek adaylar için yaş sınırı 22-30,
  • Kadınlar için 18-27'dir. Kadınlar için 1.64 cm, erkekler için 1.73 cm,
  • Yazılı ve sözlü sınavları başarıyla sonuçlanması,
  • Belirlenen konuma uyması
  • PTT giriş sınavının yapıldığı gün 30 yaş altında olunması gerekiyor.

PTT Alım Başvuruları Nasıl Yapılır?

Yazılı sınava veya düzenlenecek sözlü sınava girmeniz için gereken ilk şey, PTT resmi web sitesinde ilgili başvuru alanını bulmaktır. Web sitesindeki ilanları takip ederek başvurabilirsiniz. Başvuru PTT'nin resmi sayfasında yapılır. Başvuru sürecinde adaylar tercihte bulundukları alanlara göre seçim yapacak ve kazandıkları puanlara göre değerlendirilecektir. Bu sınava girmek isteyenler, belirli bir miktar sınav ücreti ödeyerek başvurularını yapabilirler. Sınav ücretini Ziraat Bankası veya PTT web sitesi üzerinden ödenmektedir.

PTT Sınav Şartları Nelerdir?


PTT test sistemi sözlü ve yazılı olarak yapılır. Sınav konuları, hazırlanması ve basımı sınav kurulu tarafından belirlenir. Sınavda başarılı olan adaylar listelenir ve atama sayısının üç katı içinde kalan adaylar davet edilir. Mülakat sırasında dikkat edilmesi gereken ana noktalar aşağıda listelenmiştir.

  • Genel yetenek ve genel kültür,
  • Sınavdaki konulara göre bilgi düzeyi,
  • Özgüven ve ikna kabiliyeti,
  • Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık,
  • Mesleğe uygunluk,
  • Temsil kabiliyeti,
  • Kişilik envanteri.

PTT Başvurusu İçin İstenen Belgeler

Test sonuçlarına göre belirlenen görevler için atanması gerçekleşecek olan personelin bazı belgeleri sağlaması gerekir. Bu belgeler;

  • Nüfus Kimlik kartının bir kopyası
  • Akademik nitelikleri gösteren belgeler,
  • Adli sicil belgesi,
  • Güncel vesikalık fotoğrafları,
  • Mal bildirim beyanı
  • Askerlik hizmetiyle ilgisi olmadığını gösteren belge,
  • İş isteme beyanı,
  • Farklı kurum veya kuruluşlarda hizmet yükümlülüğü bulunmadığını belirten belge,
  • Güvenlik ve arşiv araştırma formları,
  • Sağlık kurulu raporu
  • Tecrübeli çalışan duyurusu kapsamında özgeçmişte iş tecrübesi ile ilgili çalışma belgeleri

PTT Memur Personel Alımı Yapılacak Kadro Listesi 2020

2020 tarihinde personel alımları yapılacak olan liste aşağıdaki gibidir;

  • Lojistik Gişe ve Büro Görevlisi,
  • Pazarlama Gişe ve Büro Görevlisi,
  • Mühendis,
  • Tekniker,
  • Avukat,
  • PTT Uzman Yardımcısı,
  • Hukuk PTT Uzman Yardımcısı,
  • Bankacılık Gişe ve Büro Görevlisi,
  • Sigortacılık Gişe ve Büro Görevlisi,
  • PTT Uzman Yardımcısı Tercümanlık ve Mütercim,
  • PTT Uzman Yardımcısı Endüstri Mühendisi,
  • Firma elemanı Gişe ve Büro Görevlisi.

PTT KPSS’siz Memur Alımı 2020

"Resmi Gazete" de yayınlanan karara göre KPSS olmadan 2020 yılında işe alım yapılmayacaktır. KPSS puanlı işe alım duyurularının Kasım veya Aralık aylarında yayınlanması bekleniyor. İlanı resmi olarak ilan ettikten sonra sizlerle paylaşacağız. Başvuru intenet üzerinden yapılacak ve satın alma duyurusu en az 10 gün sürecektir. Başvurudan işe alım sürecine kadar her şey PTT web sitesinde insan kaynakları sayfasında yer alacaktır. PTT başvuruyu değerlendirdikten sonra, uygun olanlar yazılı sınava davet edilecek. Bizi takip ederek ilan satın alma ve tarih hakkında bilgi alabilirsiniz.

2020 PTT Personel Alımı Başvuru Tarihi

PTT, bu yıl 55.000 çalışana ek olarak 5.000 çalışanı da işe alacağını açıkladı. Ancak bu yıl 60.000 personel işe alınacak. Satın alma anında, KPSS koşullarını ve uygun koşulları karşılayanlar sınava başvuru ve kabul etme hakkına sahip olacaktır. Ajans bu yıl yeni ilanlar yayınladığında sizinle paylaşacağız. Henüz net bir tarih yok. Ancak Kasım ayında veya önümüzdeki ay bir duyuru bekleniyor.



Son Güncelleme: 08.11.2020 16:04
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Pttİşe AlımPersonel
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