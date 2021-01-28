PTT Rapor parası sorgulama nasıl yapılır? PTT Sorgulama işlemleri

Rapor parası sorgulama işlemleri genellikle PTT veya e-devlet üzerinden gerçekleştirilebilir. Herhangi bir kaza sonucu çalışamama durumunda raporlu olunan süre içerisinde maaşlar işveren tarafından ödenmemektedir. Bu gibi durumlarda Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) tarafından çalışanın rapor parası karşılanmaktadır.

Rapor parası alma şartı var mı?

Geçici iş göremezlik ödemesi nasıl alınır? Şartları nelerdir?

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan istirahatli raporunuz olduğu süre içerisinde işe gitmediğiniz günler için rapor parası alabilmeniz için öncelikle;

1.

Hastalıktan dolayı işe gidememe durumu varsa eğer rapor alınan tarihte aktif olarak çalışıyor olunması ve rapor alınan tarihten öncede 1 yıl içerisinde 90 günün sigortası olması gerekmektedir. Rapor alındıktan sonra kesinlikle çalışılmaması gerekmektedir. Çalışmadığınıza dair ise işveren kişinin bu durumu SGK elektronik ortamda bildirmesi gerekir.

2.

Doğumdan kaynaklı rapor alındıysa SGK analık ödemesi yani doğum geçici iş göremezlik ücreti alınabilmesi için;

Yine doğumdan önce 1 yıl çalışılmış ve 90 günün sigortası bulunması gerekir. Ayrıca işveren kişinin bu durumu yine SGK bildirmesi gerekmektedir.

3.

İş kazasından kaynaklı iş görmezlik raporu alınması için diğer maddelerle aynı olarak bireyin 1 yıl içerisinde 90 gün çalışmış ve sigortası yatmış olması gerekir. İşveren ise çalışan bireyin çıkış iznini verip SGK elektronik ortamda bildirmesi gerekmektedir.

PTT Rapor alma süreci

PTT gönderilen iş görmezlik ödemesi PTT gönderiliş tarihinden 2 içerisinde çekilmesi gerekmektedir. Gönderiliş tarihinden sonra 2 ay içerisinde ücret alınmazsa SGK emanet hesabına geri dönmektedir

Rapor parası ne zaman alınır?

Hastane tarafından verilen rapor genellikle işveren ve SGK elektronik ortamda bildirim gitmektedir.

Rapor süresi bitiminde işveren kişinin mutlaka bireyin çalışmadığına dair elektronik ortamda yapması gerekmektedir. Raporu biten kişinin hemen işveren muhasebecinizden rapor için çalışmazlık bildiriminin elektronik ortamda yapılması için iletişim sağlayın.

PTT Rapor ücreti sorgulama nasıl yapılmaktadır?

e-devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır

www.turkiye.gov.tr adresinden T.C. numaranız ve E devlet şifreniz ile sisteme giriş;

Giriş yaptıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu,

Ortak (4a/4b/4c) Hizmetler,

4a/4b iş göremezlik ödemesi görme

İşveren kişi tarafından bildirim yapıldıktan sonra rapor SGK tarafından kontrol edilir ve ödemesi yapılmaktadır. Ortalama süreç ise işveren tarafından çalışmazlık girişi ve yapılmasından 15 gün sonradır.

Seçeneklerini takip ederek iş göremezlik ödeneği sorgulamasını yapabilirsiniz. E-devlet şifreniz ile PTT bank rapor parası sorgulaması yapmak için hemen rapor parası sorgulama e-devlet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

T.C ile Rapor ücreti sorgulama

Bu işlem için sadece T.C kimlik numarası ile çevrimiçi ortamda sorgulama yapılmamaktadır.

e-devlet şifresine sahip değilseniz bu işlemi e-devlet sitesi üzerinden yapamazsınız. 170 Hattını arayarak ya da SGK uğrayarak ödeme durumu hakkında bilgi alabilirsiniz.

Telefon numarası ile sorgulama

Telefon ile SGK Çağrı Merkezini arayarak ALO 170 gerekli bilgiler verilecektir.

Rapor parası “bankaya gönderildi” yazısı?

Böyle bir uyarı alınıyorsa PTT sisteme tanımlı banka hesabına göndermiştir.

Rapor parasında iş görmezlik bilgisi yok uyarısı geliyorsa o raporla ilgili maalesef bir işlemin başlatılmadığını göstermektedir.

2 ay içerisinde rapor parası çalışan tarafından alınmadığı taktirde SGK emanet kurumuna gitmektedir. Emanet kurumundan geri nasıl alınır? SGK sisteminin anlaşmalı banka hesapları bulunmaktadır. Anlaşmalı bankaya giderek hesap tanımlaması gerekmektedir.

SGK Sistemine anlaşmalı banka hesapları;

Ziraat Bankası,

Halk Bank,

Vakıf Bank,

Akbank,

Burdan bank,

Fiba banka,

Şeker Bank,

Türkiye Ekonomi Bankası,

Garanti Bankası

Rapor parası PTT üzerinden bankaya aktarma mevcut mu?

PTT gönderilen ödemenin hesaba aktarılması için SGK Emanet Kurumuna dönmesi gerekmektedir. Emanet hesabına gidilen ücret tanımlı bir banka hesabınız varsa otomatik olarak hesaba geçmektedir.