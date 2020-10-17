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PTT personel alımları ne zaman başlayacak? KPSS şartı olacak mı? Yaş sınırı kaç?

Son zamanlarda haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında sıklıkla gündeme getirilen PTT'nin 4.000 personel alacağı iddiaları güçlenmeye devam ediyor. Konu ile ilgili net açıklama yapılmazken pek çok kişi alımların ne zaman başlayacağını, KPSS şartı olup olmayacağını ve yaş şartlarını araştırmaya başladı.

17 Ekim 2020 Cumartesi 23:44
PTT personel alımları ne zaman başlayacak? KPSS şartı olacak mı? Yaş sınırı kaç?
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PTT tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte 61 ilde toplamda 4 bin personel alımı yapılacağı duyuruldu. Personel alımı ile ilgili kesin tarih belirtilmezken ilerleyen günlerde PTT tarafından detaylı açıklama yapılması bekleniyor.

PTT Bank ve PTT Kargo şubelerinde çalışmak üzere 10 bin personel alımı sözünün verilmesi üzerine araya giren pandemi nedeni ile bu sayının ilk etapta 4 bin olacağı açıklandı. 4 bin personel alındıktan sonra geri kalan 6 bin personel daha sonra ki zamanlarda alınarak istihdam sağlanmış olacak.

4 bin personel alınacak


PTT’nin farklı iş kollarında en az ilkokul mezunu olmak üzere toplamda 4.000 personel alınacağının belirtilmesi üzerine iddialar güçlenmeye başladı. Geçtiğimiz dönemlerde de yine PTT’nin ülke genelinde 55 bin personel alımı yapacağı iddiaları ortaya atılsa da iş ilanları yayınlanmamıştı. Salgın nedeni ile pek çok kişinin işinden ayrılması ve boşalan pozisyonlar sonrasında PTT’nin 4 bin personel alımı yapacağı iddiaları ise güçlenmeye devam ediyor.

PTT Bank ve PTT Kargo’ya alımlar yapılacak

Alınacak personellerin PTT Bank ve PTT Kargo’da görev alacağı belirtilirken, personellerin sözleşmeli olarak değil direkt olarak kadrolu eleman olarak alınması bekleniyor. İş ilanlarının ne zaman yayınlanacağı kesin olmasa da ilerleyen günlerde konu ile ilgili net açıklamanın yapılması bekleniyor.

PTT geçtiğimiz yıllarda yayınladığı iş ilanlarında 35 yaş sınırını koymaktaydı. Hal böyle olunca yayınlanması beklenen 4.000 personel alım ilanlarında da yaş sınırının 35 olması bekleniyor. Alım ilanlarının ise Resmi Gazete’nin yeni sayılarında belirtilmesi bekleniyor.

PTT personel alımları başvuru şartları nelerdir?

Alınacak personeller için KPSS şartı olmadan 4.000 personel alınacağı düşünülüyor. PTT’nin 4.000 personel alımı için 2021 yılının ilk ayları olarak ortada iddialar dolanmaktadır. Diğer bir yandan 10.000 personel alımı için ise 2021’in ortaları denilmektedir. Yeni açılması beklenen PTT Bank ve yeni PTT kargo şubeleri için alımların yapılacağı tahmin edilirken alımların 2021 Nisan ayını bulması gündemde.

PTT hangi illerde personel alımı yapacak?

Ortaya atılan iddialara göre PTT’nin toplam 61 ilde personel alımı yapacağı belirtilirken alınacak personellerin büyük bir çoğunluğunun İstanbul, Antalya, Konya, Ankara, Tekirdağ, Bursa, İzmir, Gaziantep, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Kayseri illerinde olacağı tahmin edilmektedir.



Son Güncelleme: 17.10.2020 23:44
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Anahtar Kelimeler:
PttPersonel Alımı4.00010.000
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