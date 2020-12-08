PTT personel alımları kaç KPSS puanıyla yapılacak? PTT personel alım ilanlarına kimler başvuru yapabilecek? Postacı alımları özel başvuru koşulları

Devlet memuru olmak isteyen pek çok vatandaş 2021 yılında yapılması beklenen personel alımlarını merak ederken en merak edilen kurum PTT olmaya devam ediyor. Yapılan açıklamalar kapsamında 2021 yılında pek çok PTT personelinin alınacağı bilgileri sonrasında vatandaşlar alımların ne zaman yapılacağını merak ediyor.

2021 PTT memur alım ilanları

2021 PTT personel alım başvuru şartları nelerdir?

2020 yılında yayınlanması beklenen PTT personel alımları halen yayınlanmazken vatandaşlar 2021 yılında çok sayıda PTT personel alımı olacağını düşünmektedir. Bakanlıklar tarafından açıklanan bilgilere göre binlerce personelin alınacağı PTT için araştırmalar ise devam ediyor. PTT personel alımları için tahmin edilen iş ilanları ise 2021 yılının Şubat ve Mart aylarında olacak.

PTT personel alım ilanlarında ön başvuru olacağı düşünülürken bu ön başvuruların intenet üzerinden alınacağı tahmin edilmektedir. Daha sonrasında KPSS sınav şartı ile alımlar yapılacaktır.

PTT memur alımlarında KPSS’den 70 puan almak yeterli midir?

PTT memur alımları KPSS puanı üzerinden yapılacaktır. Geçtiğimiz dönemlerde bazı memurluklar için KPSS şartı aranmazken mahkeme kararı ile alınacak tüm personellere KPSS şartı getirilmiştir. KPSS’de PTT memuru olabilmek için gereken puan taban 70 olarak düşünülürken bazı memurluklarda 60 – 75 puan arası olabileceği düşünülmektedir.