PTT personel alımı şartları nelerdir?

PTT her yıl belirli dönemlerde personel alımı yapmaktadır. PTT’nin ilan şartlarında belirttiği şartları sağlayan kişiler, PTT bünyesinde çalışmaya hak kazanırlar. 2020 yılı için PTT’nin önümüzdeki haftalarda ilan yayınlaması bekleniyor. Başvurular şubeye gidilerek değil, online olarak gerçekleştirilmektedir.

PTT personel alımı başvuru şartları

PTT bünyesinde çalışmak isteyen kişilerin aşağıdaki şartlara uygun olması gerekmektedir. Bu şartlar;

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

- 18 yaşını doldurmuş olmak

- Erkekler için 22-32 yaş, kadınlar için 18-27 yaş aralığında olmak

- Erkekler için en az 1.73 cm, kadınlar için en az 1.64 cm boyunda olmak

- Silah taşıma ruhsatına sahip olmak

- Erkekler için askerliğini tamamlamış olmak

- KPSS’den belirlenen puanı almak

- Görev yapmasına engel olacak bedensel ya da akıl hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında olumsuz bir kaydı bulunmaması

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurum ve kuruluşlarından emekli olmamak

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak

- Belirtilen pozisyon için şartlara uygun olmak

- Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak

PTT başvuru için istenen belgeler

Belirlenen görev için ataması yapılacak olan kişilerden şu belgeler talep edilmektedir;

- Öğrenim durumunu gösteren belge

- Nüfus cüzdanı fotokopisi

- Güncel vesikalık fotoğraf

- Adli sicil kaydı belgesi

- Sağlık kurulu raporu

- Askerlikle iliği olmadığını gösteren resmi belge

- Mal bildirim beyannamesi

- İş isteme beyannamesi

- Güvenlik ve arşiv araştırması formu

- Farklı kurum ya da kuruluşlarda hizmet yükümlülüğünün olmadığını gösteren yazılı belge

- Deneyimli personel ilanı kapsamında özgeçmişinde iş tecrübelerine ilişkin çalışma belgesi

PTT sınav şartları nelerdir?

PTT sınav sistemi yazılı ve sözlü olarak yürütülmektedir. Sınav konuları, basımı ve hazırlanması gibi hususlar Sınav Kurulu tarafından belirlenmektedir. Sınavda başarılı olan kişilerden, atama yapılacak pozisyonun en fazla üç katı kadar aday mülakat için çağırılır. Mülakat sınavlarında şu hususlara dikkat edilmektedir;

- Özgüven ve ikna kabiliyeti

- Genel yetenek ve genel kültür

- Sınavdaki konulara göre bilgi düzeyi

- Mesleğe uygunluk, temsil kabiliyeti ve kişilik envanteri

- Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

PTT KPSS’siz memur alımı yapacak mı?

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 2020 yılında KPSS’siz başvuru yapılmayacaktır. KPSS puanı ile yapılacak personel alım ilanlarının Kasım ya da Aralık aylarında yayımlanması beklenmektedir. Başvurular intenet ortamında yapılacak olup, alım ilanına en az 10 günlük bir başvuru süresi tanınmaktadır. Başvurulardan işe alım sürecine kadar geçen tüm süreçler PTT’nin intenet sitesindeki insan kaynakları sayfasında yer alacaktır. PTT yapılan tüm başvuruları değerlendirdikten sonra ilana uygun olan kişileri yazılı sınava çağıracaktır.