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PTT müşteri hizmetlerine direkt bağlanma 2021

PTT çağrı merkezinin müşteri hizmetleri numarası nedir? Kargo ve posta takip işlemlerini nasıl gerçekleştirilir? PTT müşteri hizmetlerine direkt bağlanabilmek için ne yapılması gerekir? Soruları merak edilmeye başlandı.

28 Şubat 2021 Pazar 17:02
PTT müşteri hizmetlerine direkt bağlanma 2021
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Hem kargo hizmeti sağlayan hem de vatandaşların para yatırıp çekmesine olanak sağlayan tek kurum olan PTT; Çağrı merkezi hizmeti sayesinde müşteri hizmetlerine arayanların sorularını da cevaplamaktadır.

Müşteri hizmetleri arayanlar, hemen hemen tüm PTT servisleri ve kargolarının güncel durumu hakkında bilgi alabilirler.

PTT çağrı merkezi müşteri hizmetleri numarası

Çağrı merkezini arayıp müşteri temsilcisini aramak isteyen vatandaşların 444 1 788'i tuşlaması gerekmektedir.

Vatandaşlar; Çağrı merkezini arayarak, posta-kargo sorgulama, teslimat süresini sorgulama, CEP PTT güvenlik ayarlarını sıfırlama, talimatlı fatura sorgulama, HGS bakiye sorgulama, PTT-AVM e-ticaret işlemleri vb. Birçok hizmeti kullanabilirler.

E-posta ile kayıtlı işlemler için güvenlik ayarlarını sıfırlama, blokeyi kaldırma vb. işlemler bir çağrı merkezi aracılığıyla da gerçekleştirilebilir.

Kısaca çağrı merkezi PTT; E-ticaret, HGS, telgraf reklamasyon, parasal posta, posta-kargo gibi çoğu işlem alanlarında bilgi edinmenizi sağlar.

PTT müşteri hizmetlerine direkt bağlanma 2021

Çağrı Merkezini aradığınızda, gerçekleştirmek istediğiniz işleme göre sizi yönlendiren otomatik bir sesle karşılanacaksınız.

Zaman kaybetmeden PTT müşteri hizmetlerini doğrudan aramak istiyorsanız, 444 1 788'e tıkladıktan sonra, istemden sonra 2'ye, ardından 1'e ve ardından 1'e tıklamanız gerekir.

Yani 3 yönlendirmeyle 2-1-1 numara çevirdiğinizde onlarca rota arasında kaybolmadan kolayca PTT müşteri hizmetlerine bağlanabilirsiniz.

PTT kargo müşteri temsilcisine bağlanma

Doğrudan PTT kargo müşteri hizmetlerini aramak için önce 444 1 788'i arayınız, ardından aramak istediğiniz birimi arayınız;

  • Kargo genel bilgi: 3-1
  • Yurtiçi kargo hizmetleri için: 2-1-1
  • Yurtdışı kargo ve turpex hizmetleri için: 2-1-2
  • Yurtiçi kargo ve kuryelerin adresten aldırılması için: 2-2-1

PTT kargo müşteri hizmetlerine direkt bağlanma

Doğrudan PTT kargo müşteri hizmetlerine bağlanmak için 44 1 788 tuşlarına basıp kargo işlemi için 3-1 tuşlarına basabilirsiniz. Yurt ve yurtdışı yükleme üniteleri farklı olduğundan müşteri hizmetlerine direkt bağlanmak için 3-1 tuşuna basarak bilgi alabilirsiniz.

PTT müşteri hizmetlerine ulaşamıyorum

PTT müşteri hizmetlerine ulaşamıyorum, sorunları olan pek çok kişi PTT saatlerini bilmedikleri için genellikle PTT'ye bağlanmakta sorun yaşıyor. PTT çağrı merkezi 08:00 - 17:00 saatleri arasında açık olduğundan, bu saatler dışında ararsanız kimseyle iletişime geçemezsiniz.

PTT kargo takip

Kayıtlı bir PTT gönderisini takip etmek için kargoyu gönderdiğiniz şubeden veya size kargoyu gönderen göndericiden size verilen barkod numarasını kullanmanız gerekmektedir.

Bu nedenle size verilen numarayı saklamalısınız. Aksi takdirde, paketinizi çevrimiçi takip edemezsiniz.

Kargoyu takip etmek için https://gonderitakip.ptt.gov.tr/ linkine tıklamanız gerekmektedir.

Bir seferde yalnızca bir gönderi hakkında bilgi alabilir veya bir işlemde 5 kargoya kadar bir gönderinin takip durumunu sorgulayabilirsiniz.

PTT posta takip

PTT gönderilerini takip etmek için kargo takip işlemleri için https://gonderitakip.ptt.gov.tr/ linkine tıklayınız.

Posta barkod numarası veya 5 adede kadar barkod numarası girerek postanızı sorgulayabilirsiniz.

HGS nedir?

HGS veya hızlı geçiş sistemi; ödemelerin otoyollarda ve boğaz geçişlerinde pasif bir RFID (Radyo Frekansı Tanımlama) sistemi üzerinden yapılmasına izin veren 17 Eylül 2012 tarihinden itibaren geçerli olan bir fiyatlandırma sistemidir.

Bu sistem; Otoyollarda veya boğaz geçişlerinde ödeme yapmak için bekleyen sürücüleri ortadan kaldırır.

HGS sistemine göre ücret; gişelerde antenler aracılığıyla toplanır. Araç üzerindeki etiketleri algılayan antenler, araçtaki etiket ile ilişkilendirilmiş hesaba şarj eder.

HGS sisteminde etiket tipi ve kart tipi olmak üzere iki farklı kart kullanılmaktadır.

RFID sistemine göre aracın ön camına ince, pilsiz bir çip etiketi yapıştırılır.

Koruma teknolojisi etiketin üst kısmında yer alır.

HGS etiketleri PTT şubelerinden ve anlaşmalı bankalardan temin edilebilir. Satın alma sırasında, bu kişi sürücü belgesi ve TC Kimlik No almaya yetkili bir kişiyi göstermelidir.

HGS müşterileri istedikleri kadar önyükleme yaparak bu sistemden faydalanabilirler.

HGS ödemeleri, kredi kartıyla otomatik ödeme, posta hesabıyla otomatik ödeme, PTT şubelerinden nakit para yatırma vb. İçin farklı yöntemler kullanılmaktadır.

PTT HGS sorgulama

PTT'nin sunduğu hizmetlerden biri olan HGS Sorgulama; En genel tanımıyla, insanların karayolları ve kavşaklardaki geçiş bilgilerinin yanı sıra HGS ürünlerinin dengeleri hakkında bilgi almasına olanak tanır.

PTT müşteri hizmetleri sayfasına üye olan tüm HGS müşterileri, geçiş bilgilerini ve bakiyesini kontrol etme ayrıcalığından yararlanabilirler.

HGS ödemelerinde kredi kartı ile otomatik ödeme talimatı, posta çeki hesabı ile ödeme talimatı, PTT şubelerinden nakit ödeme vb. birçok işlemi gerçekleştirebilirler.

PTT online HGS yükleme nasıl yapılır?

HGS kartınıza veya etiketinize para yatırmak için, önce https://hgs.epttavm.com/sorgula?gclid=EAIaIQobChMInt2Qx_v16QIVjYGyCh2Wtw0AEAAYASAAEgLpYvD_BwE bağlantısını tıklamanız gerekir.

Daha sonra yüklemek istediğiniz etiket için sayfada listelenen kayıt numarası, TC kimlik numarası, pasaport numarası, HGS ürün numarasından birini seçmelisiniz.

Gerekli bilgileri doğru ve eksiksiz girerseniz etiketi kolayca yükleyebilirsiniz.

Dilerseniz PTT Alışveriş Merkezleri üzerinden HGS yükleme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

HGS ihlali sorgulama

HGS ihlali ile ilgili geçiş bilgisi sorgulamak istiyorsanız, bu işlemi e-devlet üzerinden TC Kimlik ve şifrenizi vererek gerçekleştirebilirsiniz.

İhlal geçiş sorgulanması için https://www.turkiye.gov.tr/ptt-hizli-gecis-sistemi-hgs-ihlalli-gecis-bilgileri-sorgulama linkine tıklayabilirsiniz.

HGS İhlal geçiş bilgilerinizi öğrenmek istediğinizde, ödemeniz gereken cezanın ne olduğunu da öğrenebilirsiniz.

444 1778 PTT müşteri hizmetlerini arayarak da alınan ceza hakkında bilgi alabilirsiniz.



Son Güncelleme: 28.02.2021 17:02
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Anahtar Kelimeler:
PttKargoMüşteriHizmetler
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