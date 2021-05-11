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PTT, MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, UPS kargo Arefe günü açık mı, çalışıyor mu? 2021 Arefe günü kargolar dağıtım yapıyor mu?

Bilindiği üzere tam kapanma sürecinde kargoların çalışma durumları hakkında bir yenilik gelmemiş iç işleri bakanlığı doğrultusunda verilen kararlar aynı çalışma düzenlerine devam etmekteydiler. Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla bu soru tekrar akıllarda dolaşmaya başladı. Ürün siparişi verecek olan çoğu kişi PTT, MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, UPS kargo Arife günü açık mı, çalışıyor mu? 2021 Arife günü kargolar dağıtım yapıyor mu? sorularına yanıt aramak için araştırmaya başvurdular. Bizde Gürses olarak bu doğrultuda bir araştırma gerçekleştirip sizlere sunduk. Detaylar haberimizin içeriğinde...

11 Mayıs 2021 Salı 18:50
PTT, MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, UPS kargo Arefe günü açık mı, çalışıyor mu? 2021 Arefe günü kargolar dağıtım yapıyor mu?
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Ramazan ayının son günü arife gününde ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar kargo firmalarının çalışma durumlarını merak etmektedirler. Geçen dönemler içinde farklı şekiller de karar veren kargo firmaları bayram içinde de çalışma durumlarını firma genel müdürlükleri tarafından belirlenmektedir.

Arife günü kargolar açık mı 2021?

Normal şartlar altında resmî tatiller pazar gününü içine barındırıyorsa bugünde kargolar çalışmalarını durdurmaktadırlar. Fakat pandemi koşulunda tam kapanma döneminde zaten belli bir standartları oluşmuştu. Bu değişiklik olarak arife günü yarım gün ya da tam gün arasında kargoların kendi durumlarına karşı değişiklik gösterilmektedir. Yani bu soruların cevapları kargo şirketlerinin durumları tarafından yeniden bir karara oturulmasına bağlıdır.


Son Güncelleme: 11.05.2021 18:50
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Anahtar Kelimeler:
MNGPttKargoArifeYurtiçiArasSüratUPS
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