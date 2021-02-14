PTT memur alımı şartları neler? PTT 5 bin memur alacak!

PTT Personel Alımı Şartları Neler? PTT 5 Bin Memur Alımı Yapacak!

Kamu kurumları 2021 yılında da personel alımı yapmaya hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsam dahilinde personel alımı yapacak kurumlardan açıklamalar geldi. Herkes 5 bin memur alımında aranan şartların ve hangi bölümlerin alım yaptığını merakla araştırıyorlar.

Kamu yararı çerçevesinde faaliyet göstermeye devam eden PTT, yeni bir personel alımı yapacağını ve toplam kadro vereceği kişi sayısını da 5 bin olarak belirledi. Herkes bu alımlarda aranan şartların neler olduğunu araştırıyor.

PTT 5 Bin Personel Alım Şartları Neler?

PTT bünyesinde memur olarak çalışmak isteyen adayların belirlenen şartları sağlamaları ve bu şartlara uygun olmaları gerekiyor. PTT 5 bin memur alım şartları ise aşağıdadır:

Alım için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gereklidir.

18 yaşından büyük olmak,

36 yaşından küçük olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak

Herhangi bir suçtan dolayı affa uğramış olsa bile hapis cezası almamış olmak

Uyuşturucu ve alkol bağımlılığı bulunmamak

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış ya da askerlik ile ilişiği kalmamış olmak

PTT bünyesinde çalışmaya engel bir sağlık sorunu bulunmamak

Başka bir kurum ve kuruluşta mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak

Başvuru yapılacak olan bölümün istediği eğitim şartlarını taşıyor olmak

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmamak

Daha önce çalışılan kurumdan disiplin cezası alarak işten çıkarılmamış olmak

Yapılacak güvenlik soruşturmasından olumlu yanıt almış olmak

Yapılacak arşiv soruşturmasından olumlu yanıt almış olmak

KPSS’ den asgari puan almış olmak

PTT 5 Bin Memur Alımında Aranan Mezuniyet Şartları Neler? Hangi Bölümü Bitirenler Başvuru Yapabilir?

PTT bünyesinde memur olarak görev alacak 5 bin memur adayının belirli bölümlerden mezun olmaları gerekiyor. Herkes hangi bölümden mezun olunması gerektiğini merakla araştırıyor.

Mezun olunması gereken bölümler;

Bilgisayar Bölümü

Bilgisayar bilimi ve mühendisliği bölümünden mezun olunması gereklidir.

Bilgisayar bilimleri mühendisliği bölümünden mezun olunması gereklidir.

Bilgisayar ve enformatik mühendisliği bölümünden mezun olunması gereklidir.

Bilişim sistemleri mühendisliği bölümünden mezun olunması gereklidir.

Kontrol ve bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olunması gereklidir.

Makine (Elektrik- Elektronik)

Elektrik ve elektronik mühendisliği bölümünden mezun olunması gereklidir.

Elektrik mühendisliği bölümünden mezun olunması gereklidir.

Elektronik mühendisliği bölümünden mezun olunması gereklidir.

Elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümünden mezun olunması gereklidir.

Telekomünikasyon mühendisliği bölümünden mezun olunması gereklidir.

Mühendislik (İnşaat)

İnşaat mühendisliği bölümünden mezun olunması gereklidir.

Mühendis (Makine)

Makine mühendisliği bölümünden mezun olunması gereklidir.

Makine ve imalat mühendisliği bölümünden mezun olunması gereklidir.

Mühendis (Harita)

Jeodezi ve fotogtrametri mühendisliği bölümünden mezun olunması gereklidir.

Jeodezi ve haritacılık bölümünden mezun olunması gereklidir.

Harita mühendisliği bölümünden mezun olunması gereklidir.

Geomatik mühendisliği bölümünden mezun olunması gereklidir.

Gişe Ve Büro Görevlisi

Bankacılık bölümünden mezun olunması gereklidir.

Bankacılık finans bölümünden mezun olunması gereklidir.

Bankacılık ve finans bölümünden mezun olunması gereklidir.

Bankacılık ve sigortacılık bölümünden mezun olunması gereklidir.

Uluslararası finans ve bankacılık bölümünden mezun olunması gereklidir.

PTT Uzman Yardımcısı (Hukuk)

Hukuk bölümünden mezun olunması gereklidir.

PTT Uzman Yardımcısı (Endüstri Mühendisi)

Endüstri mühendisliği bölümünden mezun olunması gereklidir.

Endüstri sistemleri mühendisliği bölümünden mezun olunması gereklidir.

Endüstri ve sistem mühendisliği bölümünden mezun olunması gereklidir.

PTT Uzman Yardımcısı

Aktüerya bilimleri bölümünden mezun olunması gereklidir.

Aktüerya ve risk yönetimi bölümünden mezun olunması gereklidir.

Bankacılık bölümünden mezun olunması gereklidir.

Bankacılık finans bölümünden mezun olunması gereklidir.

Bankacılık ve sigortacılık bölümünden mezun olunması gereklidir.

Bilgisayar uygulamalı ekonomi bölümünden mezun olunması gereklidir.

Çalışma ekonomisi bölümünden mezun olunması gereklidir.

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümünden mezun olunması gereklidir.

Ekonometri bölümünden mezun olunması gereklidir.

Ekonomi bölümünden mezun olunması gereklidir.

Ekonomi ve finans bölümünden mezun olunması gereklidir.

Ekonomi ve idari bilimler bölümünden mezun olunması gereklidir.

Ekonomi yönetimi bilimleri programı bölümünden mezun olunması gereklidir.

Finans v bankacılık bölümünden mezun olunması gereklidir.

Finans ve muhasebe bölümünden mezun olunması gereklidir.

Finans ve sigorta bölümünden mezun olunması gereklidir.

Gümrük işletme bölümünden mezun olunması gereklidir.

Hava ulaştırma bölümünden mezun olunması gereklidir.

İdari bilimler bölümünden mezun olunması gereklidir.

İktisadi programlar bölümünden mezun olunması gereklidir.

İktisadi ve idari bilimler programları bölümünden mezun olunması gereklidir.

İktisat bölümünden mezun olunması gereklidir.

İnsan kaynakları bölümünden mezun olunması gereklidir.

İstatistik ve bilgisayar bilimleri bölümünden mezun olunması gereklidir.

İş idaresi bölümünden mezun olunması gereklidir.

İş idaresi ve iktisat bölümünden mezun olunması gereklidir.

İşletme bölümünden mezun olunması gereklidir.

İşletme bilgi yönetimi bölümünden mezun olunması gereklidir.

İşletme ekonomisi bölümünden mezun olunması gereklidir.

İşletme enformatiği bölümünden mezun olunması gereklidir.

İşletme muhasebe ve denetim bölümünden mezun olunması gereklidir.

Kamu yönetimi bölümünden mezun olunması gereklidir.

Kara ulaştırma bölümünden mezun olunması gereklidir.

Küresel ve uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olunması gereklidir.

Lojistik bölümünden mezun olunması gereklidir.

Lojistik ve taşımacılık bölümünden mezun olunması gereklidir.

Lojistik yönetimi bölümünden mezun olunması gereklidir.

Maliye bölümünden mezun olunması gereklidir.

Maliye muhasebe bölümünden mezun olunması gereklidir.

Muhasebe bölümünden mezun olunması gereklidir.

Muhasebe bilgi sistemleri bölümünden mezun olunması gereklidir.

Muhasebe ve denetim bölümünden mezun olunması gereklidir.

Muhasebe ve finans yönetimi bölümünden mezun olunması gereklidir.

Muhasebe ve maliye bölümünden mezun olunması gereklidir.

Pazarlama bölümünden mezun olunması gereklidir.

Sermaye piyasası bölümünden mezun olunması gereklidir.

Sermaye piyasası denetim derecelendirme bölümünden mezun olunması gereklidir.

Sigortacılık bölümünden mezun olunması gereklidir.

Sigortacılık ve risk yönetimi bölümünden mezun olunması gereklidir.

Sigortacılık ve sosyal güvenlik bölümünden mezun olunması gereklidir.

Siyaset bilimi bölümünden mezun olunması gereklidir.

Siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünden mezun olunması gereklidir.

Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olunması gereklidir.

Ticaret ekonomisi bölümünden mezun olunması gereklidir.

Toplumsal ve siyasal bilimler bölümünden mezun olunması gereklidir.

Ulaştırma ve lojistik bölümünden mezun olunması gereklidir.

Uluslararası ekonomi bölümünden mezun olunması gereklidir.

Uluslararası finans bölümünden mezun olunması gereklidir.

Uluslararası işletme bölümünden mezun olunması gereklidir.

Uluslararası ticaret bölümünden mezun olunması gereklidir.

Yönetim bilimleri bölümünden mezun olunması gereklidir.

Yönetim ve organizasyon bölümünden mezun olunması gereklidir.

Gişe Ve Büro Görevlisi (Lojistik)

Lojistik bölümünden mezun olunması gereklidir.

Lojistik yönetimi bölümünden mezun olunması gereklidir.

Hava ulaştırma bölümünden mezun olunması gereklidir.

Uluslararası ticaret bölümünden mezun olunması gereklidir.

Lojistik ve taşımacılık bölümünden mezun olunması gereklidir.

Ulaştırma ve lojistik bölümünden mezun olunması gereklidir.

Gişe Ve Büro Görevlisi (Pazarlama)

İş idaresi bölümünden mezun olunması gereklidir.

İş idaresi ve iktisat bölümünden mezun olunması gereklidir.

İşletme bölümünden mezun olunması gereklidir.

Muhasebe ve finansman bölümünden mezun olunması gereklidir.

Pazarlama bölümünden mezun olunması gereklidir.

Uluslararası ticaret bölümünden mezun olunması gereklidir.

Yönetim ve organizasyon bölümünden mezun olunması gereklidir.

Ekonomi bölümünden mezun olunması gereklidir.

İktisat bölümünden mezun olunması gereklidir.

İşletme – ekonomi bölümünden mezun olunması gereklidir.

Gişe Ve Büro Görevlisi (Sigortacılık)

Bankacılık ve sigortacılık bölümünden mezun olunması gereklidir.

Sigortacılık bölümünden mezun olunması gereklidir.

Sigorta ve risk yönetimi bölümünden mezun olunması gereklidir.

Sigorta ve sosyal güvenlik bölümünden mezun olunması gereklidir.

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