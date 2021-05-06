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PTT kurum ödemeleri sorgulama sayfası neden açılmıyor?

Devlet, Covid-19 kapsamında yardım talebinde bulunan vatandaşlara PTT üzerinden destek ödemeleri veriyor. Bu ödemelerin başvuru sorgulaması E-devlet üzerinden yapılıyor. Ancak bu siteye ulaşılamaması vatandaşları endişelendirdi. PTT Kurum Ödemeleri sayfasına erişim sağlanamıyor. Bunun nedeni ne? Neden erişim sağlanamıyor? Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

06 Mayıs 2021 Perşembe 17:23
PTT kurum ödemeleri sorgulama sayfası neden açılmıyor?
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PTT kurum ödemeleri sayfasına neden ulaşılamıyor? 

Devlet, Covid-19 salgını ve yasaklardan dolayı zor durumda kalan kişilere PTT üzerinden sosyal yardım ödemesi veriyor. Bu yardımlara başvuran kişiler E-devlet üzerinden PTT Üzerinden Yapılan Kurum Ödemeleri Sorgulama sayfasına giderek ödemeler hakkında bilgi sahibi olabiliyorlar. Fakat bu sayfada bazen sorunlar yaşanabiliyor. Sorgulama ekranına ulaşım sağlanamıyor. Peki sorun neyden kaynaklanıyor? Sayfaya erişim neden sağlanamıyor?

Sayfa neden kullanılamıyor? 

E-devlet üzerinden yapılan işlemlerde bazen , özellikle yoğun başvuru olduğunda, aksamalar yaşanabiliyor. Bunun nedeni birden fazla kişinin sisteme giriş yapmaya çalışması oluyor. Sisteme girmekte sorun yaşayanlar, biraz bekledikten sonra ya da siteyi yeniden yükledikten sonra giriş yapmayı deneyebilirler.




Son Güncelleme: 06.05.2021 17:23
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Anahtar Kelimeler:
PttE-devletSorgulama
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