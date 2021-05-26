PTT Kitap Kargosu gönderme indirimi var mı, kitap kargosu ücretleri ne kadar?

PTT tarafından sunulan avantajlardan olan kitap kargosu, başta öğrenciler olmak üzere birçok vatandaşa kolaylık sağlıyor. Kitap göndermek isteyen vatandaşlar, daha uygun bir fiyatla, kitapları farklı bir yere gönderebiliyor. Bu sayede kitap gönderimi yaygınlaşırken, öğrenciler de uygun fiyatlı kargoya ulaşabiliyor. Peki, kitap kargosu kampanyasının detayları nelerdir? Kitap kargosu gönderme ücreti nedir?

PTT kitap kargosu kampanyası

PTT tarafından sunulan bu kampanya, sadece kitap gönderiminde geçerlidir. Kitap gönderiminde ciddi bir avantaj sağlayan bu kampanya, sadece yurtiçinde geçerli bir kampanyadır. Kitabın yanında farklı bir ürün göndermeniz halinde ise kampanya geçerli değildir ve normal kargo fiyatından ücretlendirme yapılır. Bu kampanyanın hedeflerinden bir tanesi kitap alışverişinin yaygınlaşması ve hayırseverler tarafından yapılan kitap bağışlarının, daha uygun bir şekilde öğrencilere ulaştırılmasıdır. Kilo hesabı olarak yapılan ücretlendirme, kitap kargosu kampanyasıyla çok daha uygun fiyata gelmektedir.

Kitap okumanın yaygınlaşmasını amaçlayan bu kampanya, eğitime ve kültüre destek olmak amacıyla yapılmaktadır. Bu kampanya sayesinde başta öğrenciler olmak üzere birçok vatandaşı kitap okumaya teşvik etmek en önemli amaçtır.

PTT kitap kargosu ücreti ne kadardır?

Tıpkı normal kargoda olduğu gibi kitap kargosunda da ücret kilogram hesabına göre belirlenir. Kitap kargosunda, 1 kilodan az olan kitaplar için alınan ücret 5 lira olarak belirlenmiştir. 1 kilo ile 30 kilo arasındaki kitap gönderimi için ise normal kargo fiyatından yüzde 50 indirim uygulanarak hesaplama yapılır.

PTT gönderi ücreti hesaplama

PTT resmi intenet adresine girerek, PTT Kargo bölümünden hesaplamanızı yapabilirsiniz. Karşınıza çıkan formu doldurmanız halinde, gönderi ücretiniz hesaplanmış olur. Bu hesaplanan tutar normal kargo ücretidir. Kitap kargosunda ise bu ücret yarı yarıya düşer.

PTT gönderi takibi

444 1 788 numaralı hattı arayarak, kargo numarası ve kimlik bilgileriyle, gönderinizi takip edebilirsiniz. Aynı zamanda PTT şubesine giderek ve PTT’nin intenet adresinden de bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

PTT online kargo takibi

PTT’den yollayacağınız kargoları, online bir şekilde de takip edebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken, PTT intenet adresine girerek, kargo takibi kısmından barkod numarasıyla arama yapmanız yeterli olacaktır. Barkod numaranıza, ürününüzü kargoya verdiğiniz anda aldığınız fişten ulaşabilirsiniz. PTT online kargo takibine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.