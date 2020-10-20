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PTT kart üzerindeki müşteri numarası nerede yazar?

PTT kart üzerindeki müşteri numarası nerede yazar? haberi akıbetiyle ilgili merak edilen yeni ayrıntılar 20 Ekim 2020 Salı günü de gündemde! Siz de PTT kart üzerindeki müşteri numarası nerede yazar? haberi için 20 Ekim 2020 Salı tarihli en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

20 Ekim 2020 Salı 14:04
PTT kart üzerindeki müşteri numarası nerede yazar?
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Öncelikle kendinize ait bir PTT hesabına sahip olmanız için birkaç koşulu yerine getirmeniz gerekmektedir. PTT tarafından sunulan ilk koşul ise 18 yaşını doldurmuş olmak ya da 18 yaşını geçmektir. Eğer kişi 18 yaşını henüz doldurmamış ise, kişiden sorumlu olan aile bireyleri ile birlikte hesap açabilmektedir. Yerine getirilmesi gereken diğer koşullarda ise belirlenen evraklar teslim edilmeli ardından da sözleşme imzalanmalıdır. İstenen belgeler ise:

*Nüfus cüzdanı evrakları,

*Kişiye ait ehliyet ya da pasaport,

*Eğer kişi yabancı kökenli ise muhtarlık tarafından onaylanmış ikametgah belgesi.

Bu evraklar ile size en yakın PTT şubesine giderek başvuruda bulunabilirsiniz. Gideceğiniz PTT şubesinde öncelikle sıra almalı ardından ise yetkililer ile görüşerek size verilecek olan belgeyi doldurmanız ve kimliğiniz ile birlikte ödenmesi gereken ücreti ödemeniz yeterli olacaktır ve hesabınız açılacaktır.

PTT Online Hesap Açma:

PTT’ nin yeni devreye soktuğu yapılandırma ile mobil ve online bankacılık aktif hâle getirilmiştir. Ama ilk kez hesap açacaklar için şubeye gitmesi ve işlemleri yüz yüze halletmesi gerekmektedir. Online bankacılık burada IPC şifresi ile işe yaramaktadır. Kişi IPC şifresini alarak en yakın şubeye gidip hesap açabilir. Hesap açma avantajları ihtiyaç halinde 7/24 olarak nakit parayı PTT atm.lerinden çekebilir, PTT hesabı olan birine para göndermeniz halinde herhangi bir kesim ücreti yansıtmaksızın işlem yapabilir, Hesap kartınızı online alışverişe açtığınız taktirde şubeye gitmeden fatura, havale, online alışveriş ve hesabınızda ne kadar para olduğunu öğrenme gibi işlemleri online veya mobil bankacılıktan yapabilirsiniz. Hesabınızı açma başvurusunda bulunduktan sonra en fazla 15 günün ardından kişinin yaşadığı yere kargo yolu ile teslim edilmekte ve herhangi bir ücret talebinde bulunulmamaktadır.

PTT Kart Hesap Numarasını Öğrenmek:

Kişiye ait PTT kartın ön tarafında birden fazla rakam bulunmaktadır. Bu rakamların içinde kartınızın sol alt köşesinde görülen rakamlar kişinin hesap numarasıdır. Eğer kartınız yeni tip PTT Kart ise ön tarafta ad ve soyadın bulunduğu kısmın hemen altında 8 adet rakamlı bir şekilde yazmaktadır. Hesap numarasını öğrenmek için diğer yollar ise:

*Online bankacılık aracılığı ile sorgulama işlemleri,

*PTTmatikler aracılığı ile,

*Mobile indireceğiniz PTT uygulaması ile hesap bilgilerim panelinden,

*En yakın şubeye gidip sorgulatabilir,


*Müşteri hizmetleri aracılığı ile öğrenebilirsiniz.

Aynı şekilde Alo PTT 4441788’ i telefonunuzdan tuşlayarak müşteri yetkililerine bağlanarak hesabınızda bulunan para miktarını sorgulayabilir ve cevap alabilirsiniz. Numarayı aradıktan sonra size bir tuşlama menüsü gelecek ve bu tuşlama menüsünde 1 ardından da 2 yi tuşlayarak müşteri numaranız ve telefon için verilen şifreniz ile işlemlerinizi halledebilirsiniz. Müşteri yetkililerinden kayıt aşaması bittikten sonra size verilen hesap bilgileri belgesinde yazılan bilgiler ile işlemlerinizi yapabilirsiniz.

PTT Kart İban:

İban numarası ise kartın ön kısmında değil arka kısmında bulunmaktadır, İban rakamları 26 adettir. Bu rakamların ilk 10 tanesinden sonra gelmekte olan 16 adet rakamın ilk 4 adeti şube kodu, geri kalan 12 adeti ise hesap numaranızdır. İban işe yaraması ise para yatırma işlemlerinde kullanılmaktadır. İbanınızı kullanarak hesaba havale, eft, para yatırma gibi işlemlerden yararlanabilirsiniz. Bu işlemleri yapmak için ise PTTmatik, online bankacılık ve mobil bankacılık aracılarını kullanabilirsiniz.

PTT Kart Şube Numarası Nasıl Bulunur:

Diğer bankalarda olduğu gibi PTT şubelerinin de kodu her şubeye özel olarak değişmektedir. Yani bu aşamada kartın ilk rakamları kişinin kartının hangi şubeye bağlı olduğunu göstermektedir. Rakamlardan ilk 4 adeti veya 5 adeti PTT kart şube kodudur. Geri kalan iki adet rasgele rakam ise kişiye ait hesap no su olarak belirlenmektedir. Kişinin kartının şube kodu ise kart numarasının ya da hesap numarasının olduğu bölümde bulunmaktadır.

PTT Kart Para Yatırma işlemleri:

PTT kart aracılığı ile veya kendi PTT kartınıza para yatırmak için takip etmeniz gereken yollar şu şekildedir:

*Yatırılacak olan para miktarının ve yatırılacak olan hesabın belirlenmesi,

*Öncelikle kartın ön veya arka kısmındaki rakamlarda bulunan ve bu rakamların ilk 4 yada 5 adeti olan şube numarasını girmek,

*Geriye kalacak olan 8 adet rakam olan hesap no sunu doldurmak,

*Göndereceğiniz bireyin ad ve soyadı,

*İşlemlerinizi onaylayarak hesaba para gönderebilirsiniz.

 

 



Son Güncelleme: 20.10.2020 14:04
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