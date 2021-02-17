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Ptt kart şifresi nasıl alabilirim? PTT Kart Şifremi Unuttum, Ne Yapmalıyım?

Birçok kişinin merak ettiği 17 Şubat 2021 Çarşamba günü gündeme gelen Ptt kart şifresi nasıl alabilirim? PTT Kart Şifremi Unuttum, Ne Yapmalıyım? konusu hakkında merak edilen ayrıntıları kaleme aldık. 17-02-2021 tarihli haberimizde Ptt kart şifresi nasıl alabilirim? PTT Kart Şifremi Unuttum, Ne Yapmalıyım? hakkında güncel bilgileri edinebilirsiniz.

17 Şubat 2021 Çarşamba 10:38
Ptt kart şifresi nasıl alabilirim? PTT Kart Şifremi Unuttum, Ne Yapmalıyım?
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PTT kart şifre işlemleri, kart teslim alındıktan sonra çok geç olmalıdır. Çünkü kartı kullanmaya başlamadan önce kart şifresini alma adımlarını tamamlamalısınız. Bu aynı zamanda güvenlik için önemli bir adımdır. Kart şifresini alın ve özel bir kombinasyonla sizin için değiştirin. Bu nedenle PTT kart şifre alma işlemlerinin hızlı bir şekilde işlenmesi çok faydalıdır. Elbette bu noktada şifreleri nasıl kullanacağınızı düşünebilirsiniz. Bu yazımızda "PTT kart şifresini almak istiyorum ama ne yapacağımı bilmiyorum" diyenlerin tüm sorularını cevaplayacağız. Böylelikle PTT kartınız için sorunsuz bir şifre tanımlayabileceksiniz.

PTT Kart Şifresi Nasıl Alınır?

PTT kartının şifresini 4 farklı yolla elde edebilirsiniz. Bunları ise şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Çağrı merkezi aracılığıyla şifre alma
  • PTT şubelerinden şifre alma
  • SMS ile şifre alma
  • PTT online şifre alma

Çağrı Merkezi Aracılığıyla PTT Kart Şifre Alma

PTT kart şifresini almak için müşteri hizmetlerine telefonla başvurabilirsiniz. Bu yöntem çok pratik ve hızlıdır ve birçok kişi tarafından kullanılmıştır. Yapmanız gerekenler ise şöyledir:

  • PTT sistemine kayıtlı bir cep telefonundan 444 1 788 PTT çağrı merkezini arayın.
  • Menüden şifre işlemini seçerek devam edin.
  • Sistem sizi bir müşteri temsilcisine yönlendirecektir. Kartın şifresini buradan alabilirsiniz.

Gördüğünüz gibi bu çok basit ve hızlı bir süreç. Numaranızı sadece PTT sistemine kaydetmeniz gerekir. Bunu aklınızda bulundurun ve kart başvuru formunda telefon numaranızı doğru girdiğinizden emin olun.

PTT Şubelerinden Kart Şifresi Alma

Kartınızı ve kimliğinizi kullanarak şifre almak için herhangi bir PTT şubesine başvurabilirsiniz. Şubeye gidip kart şifresini almanızı söylediğinizde ilgili kişi size yardımcı olacaktır.

SMS ile PTT Kart Şifresi Alma

Şifreyi kayıtlı cep telefonundan PTT sistemine SMS göndererek de alabilirsiniz. Bu yöntem yalnızca PTT bonus kartları için geçerlidir.

  • PTT bonus kartının şifresini SMS ile almak için tek yapmanız gereken ŞİFRE yazmak, boşluk bırakmak ve kart şifresi olarak kullanılacak 4 haneyi girmek.
  • Ardından boşluk bırakarak kart numarasının son 4 hanesini ve kartın arkasındaki güvenlik kodunu (CVC) 3290'a gönderin.
  • Başka bir deyişle, oluşturulacak mesaj şu şekilde görünmelidir: PASSWORD 45871111787. Bu, "4587" parolası, "1111" kart numarasının son 4 rakamı ve "787" güvenlik (CVC) kodudur.

PTT Kart Online İşlemler ile Şifre Alma

PTT kartı, cep telefonları ve çevrimiçi bankacılık ile ilişkilidir. Bu sayede şifre almak için PTT İntenet Bankacılığı kullanılabilir. Elbette bunun için bir PTT çevrimiçi bankacılık şifrenizin olması gerekir. Bu nedenle zaten PTT İntenet Bankacılığı kullanıyor olmalısınız.

PTT çevrimiçi bankacılık şifreniz yoksa e-devlet sistemini kullanarak da giriş yapabilirsiniz. Ancak burada oturum açarken elektronik imza kullanmanız gerekir.

PTT Kart Şifre Değiştirme İşlemleri Nasıl Yapılır?

PTT kart şifresini aldıktan sonra istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Bu, kart güvenliğini sağlamak için önemli bir adımdır. Öneğin, birisinin şubede şifre oluştururken kart bilgilerinizi duyduğunu düşünüyorsanız, şifreyi hemen değiştirmek en iyisidir. Benzer şekilde, telefonda konuşurken, işlem yaparken veya intenette alışveriş yaparken kart şifrenizi ifşa ettiğinizi düşünüyorsanız, hemen değiştirmelisiniz. Kart şifresini değiştirmek için önceki bölümde verilen tüm yöntemleri kullanabilirsiniz. Ayrıca PTTmatik, PTT şifre güncelleme ve değiştirme işlemleri için de kullanılabilir.

PTT Kart Şifremi Unuttum, Ne Yapmalıyım?

PTT kartının şifresini unutursanız, şifre alma işlemini baştan tamamlamanız gerekir. Bu aşamada ilk bölümde verilen 4 yöntemi kullanabilirsiniz. Kartı ilk aldığınız zamanki gibi çağrı merkezi, intenet, SMS veya şube yöntemleriyle kart için şifre oluşturabilirsiniz. Ancak bu durumda, şifrenizi değiştirmek için PTTmatik kullanamayacağınızı lütfen unutmayın. Çünkü PTTmatik üzerinden şifre işlemlerine erişmek için kart kullanmanız gerekiyor. Bu seçenek kartsız işlem menüsünde mevcut değildir. Kartı işlemlerde kullanmak için bir şifreye de ihtiyacınız var. Bu nedenle şifre unutulduğunda bu yöntem kullanılamaz.

PTT Kart Şifrem Bloke Oldu, Ne Yapmalıyım?

3 kez yanlış şifre girerseniz, güvenlik nedeniyle kart şifresi bloke edilecektir. Bu şifre artık kullanılmayacaktır. Bu durumda aşağıdakileri yapabilirsiniz:

  • Engellemeyi kaldırmanın en kolay ve pratik yolu çağrı merkeziyle iletişim kurmaktır. 444 1 788 PTT çağrı merkezini arayarak durumu anlatır ve gerekli güvenlik adımlarını tamamlarsanız kart şifresini güncelleyip blokajı kaldırabilirsiniz.
  • Bu işlem için kart ve kimlik belgelerinizi kullanarak herhangi bir PTT şubesine başvurabilirsiniz.

PTT Kart Şifresi Oluştururken Nelere Dikkat Etmeliyim?

Kart şifresi güvenlik açısından önemlidir. Bu nedenle, lütfen şifre oluştururken dikkatli olun. Şifreniz sizin veya akrabalarınızın doğum günü olmamalıdır. Ardışık sayılardan oluşan bir şifre seçmemelisiniz (1234 gibi). Şifre belirlerken herkesin dikkatini çekmeyecek ama unutmayacağınız bir kombinasyon seçmelisiniz. Şifre oluşturma ve değiştirme aşamasında şifrenizi kimsenin öğrenmediğinden emin olmalısınız. Parolayı kâğıda yazmayın ve cüzdan gibi kolayca kaybolabileceği veya çalınabileceği bir yerde saklamayın.



Son Güncelleme: 17.02.2021 10:38
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Anahtar Kelimeler:
KartŞifrePtt
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