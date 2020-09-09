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PTT kart nedir? PTT kart başvurusu nasıl ve nerden yapılabilir?

PTT Kartı hakkında bilinmesi gereken her şey, PTT'de nasıl hesap oluşturulacağı, PTT kartının işlevlerinin neler olduğu, PTT kartının nasıl alınabileceği, son kullanımı dolduğu taktirde ne yapılacağı,nasıl yenileneceği ve yola çıktıktan sonraki süreçte durumunun ne olduğu okuyucular tarafından araştırılmakta.

09 Eylül 2020 Çarşamba 14:07
PTT kart nedir? PTT kart başvurusu nasıl ve nerden yapılabilir?
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PTT kart kullanımı git gide yaygınlaşan kartlardan biridir. Sahiplerine PTT genel müdürlüğü veya şubelerinde işlem yapmak için beklenen sıra ve daha birçok şeyden kurtarıp PTT matik yolu ile seri bir şekilde işlem yaptırmakta.

PTT Kart:

Bilindiği üzere banka hesabı açtıldığı taktirde hesap sahibine bir adet ATM’ ler için kullanılacak kart verilmekte. Banka tarafından size verilen bu kart ATM’ lerde kart sahibi tarafından kullanıldığı  taktirde ise para yatırma, para çekme ve fatura ödeme gibi bir çok özellikte faydalanma imkânlarının yanında pos cihazları aracılığı veya intenet üzerinden alışveriş yapmanızı sağlar. Aynı imkânlar PTT kart ile PTT’ nin kapsamında posta çeki adlı hesap ile verilmektedir. PTT’ de poste çeki hesabını açtırdığınız taktirde eş zamanlı olarak PTT kart başvurusda yapılmakta. Bu kart ile ATM’ lerin sunduğu özelliklerden yararlanılır. Şubelere gitmeden PTT matiklerde işlem yapılırırken, kullanım süresinde herhangi bir aidat kesimi olmaz. Sosyal yardımlar kapsamında kullanılmakta olan kartlarda PTT karttır(Ön Ödemeli PTT Kart). Kart aracılığı ile yardımlar ihtiyaç sahipleri ile buluşuyor.

PTT Kartın Nasıl ve Nerede Kullanılır:

PTT kartı eşittir nomal banka kartı olarak düşünülebilir. Banka kartı ile yapılan her işlemi PTT kart ile yapmakta mümkün. PTT matikler aracılığı ile para yatırma, para çekme ve bakiye sorgulaması yapılmakta. Yine PTT matikler aracılığı ile kart; elektrik, doğaz gaz, telefon faturası ve intenet faturalarını ödemekte kullanılabilir. Alışverişlerde pos cihazı ile ödeme yapılabilir, HGS’ ye para yatırma işlemi, Online yemek siparişi veya alışverişlerde, havale ve EFT işlemlerinde de kullanılabilir. Kartın bir çok başka bankaya ait ATM’ lerde kullanılmakta. Denizbank, Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası işlemlerden herhangi bir tutar kesmezken diğer bankalarda belirli tutarlar kesilmektedir.

PTT Kartı Almak İçin Yapılması Gerekenler:

PTT kart almak aslında oldukça kolay bir işlemdir. Eğer hesabınız var ise PTT şubesine gidip PTT başvuru formu doldurmanız gerekli olacaktır. PTT karta ise intenet üzerinden başvuruda bulunulamaz, bireyin PTT şubesine gitmesi gerekmektedir ve bizzat yüz yüze başvuruda bulunulmalıdır. Eğer aktif bir PTT hesabınız yoksa, kendinize bir hesap oluşturmak için öncelikle 18 yaşında veya 18 yaşını geçmiş olmak gerekir, ikametgah belgesi, kimlik belgesi ve sizin isminiz üzerine kesilmiş bir adet fatura götürmeniz gerekmekte. Başvuru yapıldıktan sonra ise yetkili kişi ve kişiler tarafınızdan PTT hesap aktif hale getirilir. Kart talebinde bulunduğunuz taktirde kartınız 10 iş günü içerisinde teslim edilecektir. Kart size ulaştırıldıktan sonra ise en yakın şubeye gidilip kartın aktif hale gelmesi için son işlemleri yaptırmanız gerekmektedir. PTT kartı zarfla beraber gelmektedir ve bu zarfın içerisinde kartın şifreside bulunmaktadır. O şifre ile PTT matikler kullanılarak şifre değişimi yapılır istenen taktirde ise size verilen şifreyi kullanmaya devam edebilirsiniz. Kartın şifresini unuttuğunuz taktirde ise 444 1 788 PTT müşteri hizmetlerini arayarak yardım alabilirsiniz. Hali hazırda bir kartınız bulunuyor ve kartın ön tarafında AY/YIL şeklinde:

yazan süreyi doldurduysa kartın yenilenip değiştirilmesi gerekmekte. Bu işlem için ise PTT İlçe Genel Müdürlüğüne gidip yeni kart başvurusu yapılması gerekmektedir.

PTT Kart Başvuru Takibi:


Yapılan başvurudan sonra ilk önce yeni PTT kartınız basılır, ismin üzerine düzenlenmekte olan kart basıldığında size ulaşmak için yola çıkar. Kartın basım ve yola çıkma süresi o zamanı kapsayan yoğunluğa göre 1 hafta ve 2 hafta arasında değişebilmektedir. Basımı tamamlanıp kargoya verilen PTT kart 3 veya 4 iş günü içerisinde elinize geçer. Kart iki haftalık bir süreyi aştığında ise 444 1 788 numarasını tuşlayarak ALO PTT adlı servisin numarasını tuşlayarak kartın akıbeti hakkında bilgi alınabilir ya da en yakın PTT şubesine gidilip kimliğiniz aracılığı ile son durumunu öğrenmeniz mümkün. Size verilen kodla kargo aşamasını Web sitesinden takip edebilirsiniz:

https://gonderitakip.ptt.gov.tr/ sitesinende istenilen yere 13 haneli kod girildiği taktirde kargonun son durumu görülmektedir.

 

 

 



Son Güncelleme: 09.09.2020 14:07
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