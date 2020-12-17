İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hacı Sabancı'nın özel tasarım saati koleksiyonerleri bile hayran bıraktı
Hacı Sabancı'nın özel tasarım saati...
60 yaşında kamyonun altında kalan vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti!
Son Dakika
60 yaşında kamyonun altında kalan...
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yasak kaç gün olacak?
Son Dakika
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak...
Hemşirelere 'ben salağım' yazdırdığı iddia edilen başhekime soruşturma
Son Dakika
Hemşirelere 'ben salağım' yazdırdığı iddia...

PTT kart hesap numarası nerde yazıyor? PTT kart iban numarası öğrenme

PTT kart hesap numarası nerde yazıyor? PTT kart iban numarası öğrenme konusuyla ilgili olarak basın bülteninde yer alan sıcak habere ait gelişmeler paylaşılmaya devam ediyor. 17 Aralık 2020 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olabilirsiniz.

17 Aralık 2020 Perşembe 22:09
PTT kart hesap numarası nerde yazıyor? PTT kart iban numarası öğrenme
Takip Et:

Öncelikle kendinize ait bir PTT hesabına sahip olmanız için birkaç koşulu yerine getirmeniz gerekmektedir. PTT tarafından sunulan ilk koşul ise 18 yaşını doldurmuş olmak ya da 18 yaşını geçmektir. Eğer kişi 18 yaşını henüz doldurmamış ise, kişiden sorumlu olan aile bireyleri ile birlikte hesap açabilmektedir. Yerine getirilmesi gereken diğer koşullarda ise belirlenen evraklar teslim edilmeli ardından da sözleşme imzalanmalıdır. İstenen belgeler ise:

*Nüfus cüzdanı evrakları,

*Kişiye ait ehliyet ya da pasaport,

*Eğer kişi yabancı kökenli ise muhtarlık tarafından onaylanmış ikametgah belgesi.

Bu evraklar ile size en yakın PTT şubesine giderek başvuruda bulunabilirsiniz. Gideceğiniz PTT şubesinde öncelikle sıra almalı ardından ise yetkililer ile görüşerek size verilecek olan belgeyi doldurmanız ve kimliğiniz ile birlikte ödenmesi gereken ücreti ödemeniz yeterli olacaktır ve hesabınız açılacaktır.

PTT Online Hesap Açma:

PTT’ nin yeni devreye soktuğu yapılandırma ile mobil ve online bankacılık aktif hâle getirilmiştir. Ama ilk kez hesap açacaklar için şubeye gitmesi ve işlemleri yüz yüze halletmesi gerekmektedir. Online bankacılık burada IPC şifresi ile işe yaramaktadır. Kişi IPC şifresini alarak en yakın şubeye gidip hesap açabilir. Hesap açma avantajları ihtiyaç halinde 7/24 olarak nakit parayı PTT atm.lerinden çekebilir, PTT hesabı olan birine para göndermeniz halinde herhangi bir kesim ücreti yansıtmaksızın işlem yapabilir, Hesap kartınızı online alışverişe açtığınız taktirde şubeye gitmeden fatura, havale, online alışveriş ve hesabınızda ne kadar para olduğunu öğrenme gibi işlemleri online veya mobil bankacılıktan yapabilirsiniz. Hesabınızı açma başvurusunda bulunduktan sonra en fazla 15 günün ardından kişinin yaşadığı yere kargo yolu ile teslim edilmekte ve herhangi bir ücret talebinde bulunulmamaktadır.

PTT Kart Hesap Numarasını Öğrenmek:

Kişiye ait PTT kartın ön tarafında birden fazla rakam bulunmaktadır. Bu rakamların içinde kartınızın sol alt köşesinde görülen rakamlar kişinin hesap numarasıdır. Eğer kartınız yeni tip PTT Kart ise ön tarafta ad ve soyadın bulunduğu kısmın hemen altında 8 adet rakamlı bir şekilde yazmaktadır. Hesap numarasını öğrenmek için diğer yollar ise:

*Online bankacılık aracılığı ile sorgulama işlemleri,

*PTTmatikler aracılığı ile,

*Mobile indireceğiniz PTT uygulaması ile hesap bilgilerim panelinden,

*En yakın şubeye gidip sorgulatabilir,

*Müşteri hizmetleri aracılığı ile öğrenebilirsiniz.

Aynı şekilde Alo PTT 4441788’ i telefonunuzdan tuşlayarak müşteri yetkililerine bağlanarak hesabınızda bulunan para miktarını sorgulayabilir ve cevap alabilirsiniz. Numarayı aradıktan sonra size bir tuşlama menüsü gelecek ve bu tuşlama menüsünde 1 ardından da 2 yi tuşlayarak müşteri numaranız ve telefon için verilen şifreniz ile işlemlerinizi halledebilirsiniz. Müşteri yetkililerinden kayıt aşaması bittikten sonra size verilen hesap bilgileri belgesinde yazılan bilgiler ile işlemlerinizi yapabilirsiniz.

PTT Kart İban:

İban numarası ise kartın ön kısmında değil arka kısmında bulunmaktadır, İban rakamları 26 adettir. Bu rakamların ilk 10 tanesinden sonra gelmekte olan 16 adet rakamın ilk 4 adeti şube kodu, geri kalan 12 adeti ise hesap numaranızdır. İban işe yaraması ise para yatırma işlemlerinde kullanılmaktadır. İbanınızı kullanarak hesaba havale, eft, para yatırma gibi işlemlerden yararlanabilirsiniz. Bu işlemleri yapmak için ise PTTmatik, online bankacılık ve mobil bankacılık aracılarını kullanabilirsiniz.

PTT Kart Şube Numarası Nasıl Bulunur:

Diğer bankalarda olduğu gibi PTT şubelerinin de kodu her şubeye özel olarak değişmektedir. Yani bu aşamada kartın ilk rakamları kişinin kartının hangi şubeye bağlı olduğunu göstermektedir. Rakamlardan ilk 4 adeti veya 5 adeti PTT kart şube kodudur. Geri kalan iki adet rasgele rakam ise kişiye ait hesap no su olarak belirlenmektedir. Kişinin kartının şube kodu ise kart numarasının ya da hesap numarasının olduğu bölümde bulunmaktadır.

PTT Kart Para Yatırma işlemleri:

PTT kart aracılığı ile veya kendi PTT kartınıza para yatırmak için takip etmeniz gereken yollar şu şekildedir:

*Yatırılacak olan para miktarının ve yatırılacak olan hesabın belirlenmesi,

*Öncelikle kartın ön veya arka kısmındaki rakamlarda bulunan ve bu rakamların ilk 4 yada 5 adeti olan şube numarasını girmek,

*Geriye kalacak olan 8 adet rakam olan hesap no sunu doldurmak,

*Göndereceğiniz bireyin ad ve soyadı,

*İşlemlerinizi onaylayarak hesaba para gönderebilirsiniz.

 

 



Son Güncelleme: 17.12.2020 22:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ptt Kart Hesap Bakiyesi Nasıl öğrenilirPtt Kart Hesap Bakiyesi Nasıl öğrenilir|Ptt Kart Hesap Numarası HangisiPtt Kart Hesap AçmaPtt Kart Hesap No HangisiPtt Kart Hesap SorgulamaPtt Kart Hesap No
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otobüs kartlarına HES kodu eşleştirmesinde son gün 15 Ocak
Otobüs kartlarına HES kodu eşleştirmesinde son gün 15 Ocak
Foseptik çukuruna devrilen kamyon vinç sayesinde çıkartıldı
Foseptik çukuruna devrilen kamyon vinç sayesinde çıkartıldı
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yasak kaç gün olacak?
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yasak kaç gün olacak?
60 yaşında kamyonun altında kalan vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti!
60 yaşında kamyonun altında kalan vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti!
Su kanalı kazısında 400 yıllık gümüş sikkeler bulundu
Su kanalı kazısında 400 yıllık gümüş sikkeler bulundu
BİM 23 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı
BİM 23 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

Popüler Haberler

PTT kart hesap numarası nerde yazıyor? PTT kart iban numarası öğrenme
Sol Yanım dizisinde Asena karakterine Defne Samyeli hayat veriyor
Sol Yanım dizisi Selim kimdir? Tolga Mendi hakkında bilgiler
Sol Yanım dizisi Serra kimdir? Özge Yağız hakkında bilgiler
Epic Games yılbaşına özel kampanyası bugün itibariyle başladı! Epic Games bugün birçok oyunu ücretsiz yaptı
Emeklilikte yaşa takılanlara müjde! Emeklilikte yeni sistem geliyor
Ziraat Bankasından 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyası!
Öğrenim kredisi borcu yapılandırma başvuruları başladı
Bugün kimin maçı var 17 Aralık 2020 Perşembe TFF maç programı ve TV maç yayınları programı
Garanti BBVA 36 ay vadeli, aylık 405 TL ödeme ile 10 Bin TL ihtiyaç kredisi kampanyası!
Üniversitelerin Türkçe öğretmenliği bölümğ taban puanları ve başarı sıralaması
Geliri olmayan ihtiyaç sahiplerine sosyal yardım devlet yardımı nasıl yapılır? 1.000 TL Sosyal yardımdan kimler yararlanabilir?
Sabahlar Olmasın TV'de ilk kez Çarşamba akşamı FOX TV'de
Kanalların yayın akışları 30 Ağustos Cuma - ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
∞ Sonsuzluk işareti klavyeden nasıl yapılır?
Vakıfbank müjdeyi verdi! Bankaya gitmeden SMS ile kredi başvurusu yapılabilecek
Hisseli tapuya faizsiz kredi veren bankalar
Mama, bez ve süt parası yardımı kimlere verilir? Aralık 2020 Süt yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Değişen taşıt, ihtiyaç ve konut kredileri milyonlarca vatandaşı etkiledi! Bankaların güncel kredi faiz oranları
Acil nakit ihtiyacı olan sicili bozuk vatandaşa kamu bankalarından anında kredi
4D’li taşeron işçi maaş zammında gelişmeler. Zam oranları ne durumda?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.