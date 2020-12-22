PTT kargo yılbaşı indirim kampanyası

2021 yılına sayılı günler kala pek çok firma indirimli ve kampanyalı ürünlerini duyurmaya devam ediyor. PTT kargo tarafından başlatılan yeni kampanyaya göre ise alışverişinde PTT kargoyu kullanan vatandaşlara büyük indirimeler yapılacağı açıklandı.

Müşteri sayısını arttırmak için böyle bir adım atıldığı düşünülürken yeni yılda alışverişlerin artış göstermesi nedeni ile firmalar kampanyalarını duyuruyor. Kısıtlamalar ile birlikte kimseyle görüşemeyecek olan ve evlerinde yılbaşı geçirmek zorunda olan kişiler ise yılbaşının heyecanını yaşamak için alışveriş yapmaya başladı. 4 gün uygulanacak kısıtlamalar kapsamında yapılacak alışverişlerde PTT kargoyu seçenlere indirimler yapılacak.

PTT kargo kampanyası ne zaman başlayacak?

PTT kargo tarafından yapılan açıklamalarda kategorisi ve türü ne olursa olsun tüm kargo işlemlerinde %25 indirim yapılacağı açıklandı. Tebrik kartı verilen kampanya 25 Aralık tarihinde başlayarak 31 Aralık tarihinde son bulacak.

Sosyal medya hesapları üzerinden de paylaşımlarda bulunan PTT 25-31 Aralık tarihleri arasında tüm kargo taşımacılığında %25 indirim yapılacağını duyurdu.

PTT kargo fiyatları

PTT kargoda yapılmak istenen gönderimlerde diğer kargo firmalarında olduğu gibi belirli kurallara göre yapılmaktadır. PTT kargonun fiyatlandırmalarına göre 30 kilodan 50kiloya olan gönderimler için kilo başına 1,60 TL alınırken 50 kilo ve yukarısı kilolarda yapılacak gönderimlerde kilo başına 1,30 TL fiyatlandırma yapılmaktadır. Aynı zamanda gönderilecek mesafe ve gidilecek adrese göre de fiyatlar değişiklik göstermektedir.