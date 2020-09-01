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PTT kargo ne zaman teslimat gerçekleştirir? Cumartesi teslimat yapar mı?

PTT kargo hakkında en çok merak edilen konulardan birisi kargonun cumartesi günleri teslimat gerçekleştirip gerçekleştirmemesi konusudur. Bu konuda bilgi sahibi olmak isteyenler için detaylı bir şekilde PTT kargo hizmet zamanları açıklanmıştır.

01 Eylül 2020 Salı 21:14
PTT kargo ne zaman teslimat gerçekleştirir? Cumartesi teslimat yapar mı?
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PTT kargo hizmeti ile milyonlarca insana hizmet vermektedir. Türkiye’nin dört bir yanına teslimat yapan PTT, bu teslimatlarda müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktadır.  PTT kargo kullanıcıları tarafından en çok merak edilen konu PTT kargonun cumartesi günleri teslimat yapıp yapmadığıdır.

PTT kargo cumartesi çalışır mı?

PTT kargo hizmetini hafta sonları gerçekleştirmemektedir. Cumartesi günler herhangi bir kargo gönderimi veya alımı mümkün değildir. Çünkü PTT şubeleri hafta sonu kapalı olduğu için hizmet vermemektedir. Ancak PTT dağıtım merkezler cumartesi günleri açıktır. Cumartesi günleri hizmet veren dağıtım merkezlerine giden kişiler teslimatlarına ulaşabilmektedir.

PTT kargo cumartesi teslimat yapıyor mu?

PTT kargo şubeleri cumartesi günleri kapalı olduğundan dolayı hizmet vermemektedir. Bu nedenle kişilerin paketlerine hafta sonu ulaşma şansları yoktur. Ancak bazı şartlarda kişiler paketlerine ulaşabilirler. Cumartesi günleri PTT genel müdürlükleri ve dağıtım merkezleri çalışmaktadır. Bu neticede kişilerin paketleri bu merkezlerde ise kişilere teslim edilebilmektedir. Kişiler bu merkezlere giderek paketlerini teslim de alabilmektedir.

Bu teslimatlar her kargo için geçerli değildir. Pasaport, kimlik ve ehliyet gibi teslimatlar PTT tarafından yapılır. Bu teslimatlar PTT kargo aracılığıyla değil merkezler ve genel müdürlükler sayesinde kişilere ulaştırılır. Bu nedenle bu tip gönderilere kişiler cumartesi günü ulaşma şansı yakalamaktadır.

PTT kargo kişisel olarak intenetten yapılan alışverişleri kişilere ulaştırmaktadır. Bu tip kargolar kişilere hafta içi teslim edilir. Çünkü PTT kargo hafta sonu hizmet vermez.

PTT kargo cumartesi çalışma saatleri

PTT genel müdürlükleri hafta içi ile aynı saatler arasında hizmet vermektedir. Dağıtım merkezleri ise cumartesi günler 08:30 ile 17:30 saatleri arasında müşterilerine hizmet verir. Genel müdürlüklerin çalışma saatleri illere göre farklılık gösterebilmektedir. Bazı illerde bulunan PTT genel müdürlükleri yarım gün çalışma uygulamaktadır.


PTT’nin resmi intenet sitesine giriş yapan kişiler, bulundukları illere göre kendilerine en yakın PTT kargo şubelerine ulaşabilmektedir.

Sitede ilgili bölüme girildikten sonra Türkiye haritası ile karşı karşıya kalınacaktır. Haritanın sol tarafında PTT şubelerine ulaşılabilecektir.

Sol taraftan dilediği aramayı yapabilen kişiler, seçtikleri bölümlere göre şubeleri listeleyebilecekler.

Listede bulunan şubelere tıklayarak detaylı çalışma saatlerine ulaşmak mümkündür.

Aynı sayfada hangi merkezlerin cumartesi günleri dağıtım yaptığını öğrenmek de mümkündür.

PTT kargo mesai saatleri

PTT kargo şubeleri hafta içi her gün sabah 08:30 ile akşam 17:00 saatleri arasında kişilere hizmet vermektedir. PTT kargo genel müdürlükleri ise yine aynı saatler arasında kişilere hizmet vermektedir. Ancak il bazında bakıldığında bazı illerde bulunan müdürlük ve şubelerin çalışma saatlerinde farklılık söz konusudur. Bu nedenle kişiler PTT kargo intenet sitesine giriş yapıp sorgulama yaptıktan sonra kendilerine en yakın şube hakkında bilgiye ulaşmalıdır.

 



Son Güncelleme: 01.09.2020 21:14
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Anahtar Kelimeler:
PTT KargoPTT Cumartesi Teslimatı
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