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PTT Kargo gönderisi cihet listesine eklendi ibaresinin anlamı

PTT Kargo gönderisi cihet listesine eklendi ne demek, cihet no nedir soruları son günlerde en çok araştırılan sorulardan biri oldu. Cihet numarası kargo dağıtıcısının temsil eder.

16 Aralık 2020 Çarşamba 11:28
PTT Kargo gönderisi cihet listesine eklendi ibaresinin anlamı
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PTT Kargo hizmetleri ülkenin birçok alanında faaliyet göstermeye devam ediyor. Özel kargo şirketlerinin yanı sıra PTT Kargo bölümü verdiği hizmetle vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor.

PTT Kargo işlemlerinde bulunan kişiler kargonun durumunu sorgulayarak kargonun nerede veya ne zaman teslim edilebileceğini öğrenebiliyor. Kargo sorgulaması yaparken ekranda “cihet hazırlama listesine eklendi” ibaresi yer alabiliyor. Bu cümlenin ne anlama geldiği merak ediliyor.

PTT Kargo cihet no ne demek?

Cihet numarası dağıtıcının numarasıdır. Kargolar ilk olarak şubelere teslim edilir. Şubelerin dağıtıcıları alır ve sahibine iletir. Kargonun sahibine iletilmesi için dağıtıcı ile yola çıktığı süre içerisinde bu ibare yer alır.

PTT Kargo dağıtıcıya verildikten sonra ne zaman gelir?

Kargonuz dağıtıcıya verildiyse kargo dağıtıma çıkmış ve gün içerisinde siz teslim edilecektir.



Son Güncelleme: 16.12.2020 11:28
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Anahtar Kelimeler:
KargoCihet
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