PTT Kargo gönderisi cihet listesine eklendi ibaresinin anlamı

PTT Kargo hizmetleri ülkenin birçok alanında faaliyet göstermeye devam ediyor. Özel kargo şirketlerinin yanı sıra PTT Kargo bölümü verdiği hizmetle vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor.
PTT Kargo cihet no ne demek?
Cihet numarası dağıtıcının numarasıdır. Kargolar ilk olarak şubelere teslim edilir. Şubelerin dağıtıcıları alır ve sahibine iletir. Kargonun sahibine iletilmesi için dağıtıcı ile yola çıktığı süre içerisinde bu ibare yer alır.
PTT Kargo dağıtıcıya verildikten sonra ne zaman gelir?
Kargonuz dağıtıcıya verildiyse kargo dağıtıma çıkmış ve gün içerisinde siz teslim edilecektir.
Son Güncelleme: 16.12.2020 11:28