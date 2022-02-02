PTT Kargo Cumartesi günü teslimat yapıyor mu, PTT Kargo hafta sonu teslimat yapıyor mu ?

Artan koronavirüs vakalarının ardından Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanma kararı alındı. Kısmı kapanma kararının ardından hafta sonları sokağa çıkma yasağı da geri gelmiş oldu. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanırken, kargo bekleyen binlerce kişi hafta sonu PTT Kargo çalışıyor mu, açık mı gibi soruları gündeme getirdi.

PTT Kargo hafta sonu açık mı?

PTT Kargo hafta sonları hizmet vermemektedir. PTT Kargo üzerinden Cumartesi ve Pazar günleri kargo göndermek veya almak mümkün değildir. Ancak PTT dağıtım merkezleri Cumartesi günler açıktı. Kargo dağıtımları Cumartesi günü saat 16:00’a kadar dağıtımları gerçekleştirmektedir.

PTT Kargo Cumartesi günü teslimat yapıyor mu?

PTT Kargo üzerinden kargo bekleyen kişilerin aklında Cumartesi günü dağıtım yapılıyor mu sorusu oldu. PTT üzerinden beklenen kargolar dağıtım merkezine verildiyse, yani kargo dağıtımı yapan kişinin elindeyse Cumartesi günü saat 16:00’a kadar kargoları vatandaşlara ulaştırmaktadır. Ancak dağıtıma çıkmayan kargolar için hafta başlangıcı beklenmektedir.

PTT Kargo Cumartesi günü saat 08:30 ile 17:30 arasında açıktı ve ancak kargolar evlere saat 16:00’a kadar getirilmektedir. Buna karşın Pazar günü hiçbir şekilde dağıtım yapılmamaktadır.

Kargonuzun durumunu öğrenip, dağıtıma çıkıp çıkmadığını öğrenebilirsiniz.

Kargo sorgulama ekranı için tıklayınız.