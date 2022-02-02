İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Geliri 880 bin lirayı geçmeyen sanatçılara vergi istisnası!
Son Dakika
Geliri 880 bin lirayı geçmeyen...
İşbaşı eğitim programında gençlere günlük 112 lira kazanç!
Son Dakika
İşbaşı eğitim programında gençlere günlük...
Türk Hava Yolları yönetim kurulunda İlker Aycı'nın yerine Ahmet Bolat atandı
Son Dakika
Türk Hava Yolları yönetim kurulunda...
Galatasaray, Atalay Babacan ve Yedlin ile yollarını ayırdıklarını açıkladı!
Son Dakika
Galatasaray, Atalay Babacan ve Yedlin...

PTT Kargo Cumartesi günü teslimat yapıyor mu, PTT Kargo hafta sonu teslimat yapıyor mu ?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının gelmesiyle kargo çalışma saatleri değişti. Vatandaşlar PTT Kargo Cumartesi dağıtım yapıyor mu ve PTT Kargo hafta sonu eve teslimat var mı sorularını araştırıyor.

02 Şubat 2022 Çarşamba 22:10
PTT Kargo Cumartesi günü teslimat yapıyor mu, PTT Kargo hafta sonu teslimat yapıyor mu ?
Takip Et:

Artan koronavirüs vakalarının ardından Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanma kararı alındı. Kısmı kapanma kararının ardından hafta sonları sokağa çıkma yasağı da geri gelmiş oldu. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanırken, kargo bekleyen binlerce kişi hafta sonu PTT Kargo çalışıyor mu, açık mı gibi soruları gündeme getirdi.

PTT Kargo hafta sonu açık mı?

PTT Kargo hafta sonları hizmet vermemektedir. PTT Kargo üzerinden Cumartesi ve Pazar günleri kargo göndermek veya almak mümkün değildir. Ancak PTT dağıtım merkezleri Cumartesi günler açıktı. Kargo dağıtımları Cumartesi günü saat 16:00’a kadar dağıtımları gerçekleştirmektedir.

PTT Kargo Cumartesi günü teslimat yapıyor mu?

PTT Kargo üzerinden kargo bekleyen kişilerin aklında Cumartesi günü dağıtım yapılıyor mu sorusu oldu. PTT üzerinden beklenen kargolar dağıtım merkezine verildiyse, yani kargo dağıtımı yapan kişinin elindeyse Cumartesi günü saat 16:00’a kadar kargoları vatandaşlara ulaştırmaktadır. Ancak dağıtıma çıkmayan kargolar için hafta başlangıcı beklenmektedir.

PTT Kargo Cumartesi günü saat 08:30 ile 17:30 arasında açıktı ve ancak kargolar evlere saat 16:00’a kadar getirilmektedir. Buna karşın Pazar günü hiçbir şekilde dağıtım yapılmamaktadır.

Kargonuzun durumunu öğrenip, dağıtıma çıkıp çıkmadığını öğrenebilirsiniz.

Kargo sorgulama ekranı için tıklayınız.



Son Güncelleme: 02.02.2022 22:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
PttKargoCumartesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
22 Nisan itibariyle rapor para hesaplama olanağı değişti
22 Nisan itibariyle rapor para hesaplama olanağı değişti
Aile içerisinde bulunan hizmetçinin fitresini kim vermelidir?
Aile içerisinde bulunan hizmetçinin fitresini kim vermelidir?
Çiçek aşısı yaptırmak orucu bozar mı? Damardan yapılan iğne orucu bozar mı?
Çiçek aşısı yaptırmak orucu bozar mı? Damardan yapılan iğne orucu bozar mı?
Fıtır sadakasını nakit olarak vermekta zorlanan kişiler ne yapmalıdır?
Fıtır sadakasını nakit olarak vermekta zorlanan kişiler ne yapmalıdır?
Bakmakla Yükümlü olunan kişiler kimlerdir? Sorgulama nasıl yapılır?
Bakmakla Yükümlü olunan kişiler kimlerdir? Sorgulama nasıl yapılır?
Ramazan da oruç tutulamayan günleri, daha sonraki bir zamana ertelenmesi caiz midir?
Ramazan da oruç tutulamayan günleri, daha sonraki bir zamana ertelenmesi caiz midir?

Popüler Haberler

PTT Kargo Cumartesi günü teslimat yapıyor mu, PTT Kargo hafta sonu teslimat yapıyor mu ?
22 Nisan itibariyle rapor para hesaplama olanağı değişti
Aile içerisinde bulunan hizmetçinin fitresini kim vermelidir?
CepteTEB harika bir kredi kampanyasını sizlere sunuyor. İşte detaylar...
Kredi çekmek isteyenler müjde! Mesaj ile anında kredi onayı verilecek
Çiçek aşısı yaptırmak orucu bozar mı? Damardan yapılan iğne orucu bozar mı?
Camdaki Kız Rafet kimdir?
Fıtır sadakasını nakit olarak vermekta zorlanan kişiler ne yapmalıdır?
Superman and Lois dizisi oyuncuları ve konusu
3 Şubat 2022 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 3 Şubat Perşembe at yarışı programı
Fenerbahçe kredi kartı veren bankalar hangileri? Fenerbahçe kredi kartı başvuru şartları
The World to Come filminin içeriği ve incelenmesi
İş yeri açmak için hangi belgeler gereklidir? İş yeri açma maliyeti ne kadar?
Netflix'in popüler dizisi İnto The Night dizisinin konusu nedir? Dizinin oyuncuları ve karakterleri
Öğrencilere maddi yardım sağlayan kurumlar nelerdir?
Kağıt Ev Dizisi Mert 4 parmaklı mı?
Kredi başvurusu kredi notunu etkiler mi?
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 2 Şubat 2022 Çarşamba
Şeker C vitamini eksikliği mi yapıyor? C vitamini nelerde bulunur? C vitamini eksikliği nasıl giderilir?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 2 Şubat 2022 Çarşamba Instagram giriş sorunu
Yumurta yemenin faydaları nelerdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.