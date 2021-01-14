İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

Ptt kargo cumartesi günleri dağıtım yapıyor mu? 2021 Ptt kargo cumartesi kaça kadar çalışıyor?

Gündeme hızlı bir giriş yaparak ilgi odağı haline gelen Ptt kargo cumartesi günleri dağıtım yapıyor mu? Ptt kargo cumartesi kaça kadar çalışıyor? haberi ile ilgili olarak merak edilen en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 14-01-2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

14 Ocak 2021 Perşembe 14:47
Ptt kargo cumartesi günleri dağıtım yapıyor mu? 2021 Ptt kargo cumartesi kaça kadar çalışıyor?
Takip Et:

PTT kargo hizmeti ile milyonlarca insana hizmet vermektedir. Türkiye’nin dört bir yanına teslimat yapan PTT, bu teslimatlarda müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktadır.  PTT kargo kullanıcıları tarafından en çok merak edilen konu PTT kargonun cumartesi günleri teslimat yapıp yapmadığıdır.

PTT kargo cumartesi çalışır mı?

PTT kargo hizmetini hafta sonları gerçekleştirmemektedir. Cumartesi günler herhangi bir kargo gönderimi veya alımı mümkün değildir. Çünkü PTT şubeleri hafta sonu kapalı olduğu için hizmet vermemektedir. Ancak PTT dağıtım merkezler cumartesi günleri açıktır. Cumartesi günleri hizmet veren dağıtım merkezlerine giden kişiler teslimatlarına ulaşabilmektedir.

PTT kargo cumartesi teslimat yapıyor mu?

PTT kargo şubeleri cumartesi günleri kapalı olduğundan dolayı hizmet vermemektedir. Bu nedenle kişilerin paketlerine hafta sonu ulaşma şansları yoktur. Ancak bazı şartlarda kişiler paketlerine ulaşabilirler. Cumartesi günleri PTT genel müdürlükleri ve dağıtım merkezleri çalışmaktadır. Bu neticede kişilerin paketleri bu merkezlerde ise kişilere teslim edilebilmektedir. Kişiler bu merkezlere giderek paketlerini teslim de alabilmektedir.

Bu teslimatlar her kargo için geçerli değildir. Pasaport, kimlik ve ehliyet gibi teslimatlar PTT tarafından yapılır. Bu teslimatlar PTT kargo aracılığıyla değil merkezler ve genel müdürlükler sayesinde kişilere ulaştırılır. Bu nedenle bu tip gönderilere kişiler cumartesi günü ulaşma şansı yakalamaktadır.

PTT kargo kişisel olarak intenetten yapılan alışverişleri kişilere ulaştırmaktadır. Bu tip kargolar kişilere hafta içi teslim edilir. Çünkü PTT kargo hafta sonu hizmet vermez.

PTT kargo cumartesi çalışma saatleri

PTT genel müdürlükleri hafta içi ile aynı saatler arasında hizmet vermektedir. Dağıtım merkezleri ise cumartesi günler 08:30 ile 17:30 saatleri arasında müşterilerine hizmet verir. Genel müdürlüklerin çalışma saatleri illere göre farklılık gösterebilmektedir. Bazı illerde bulunan PTT genel müdürlükleri yarım gün çalışma uygulamaktadır.

PTT’nin resmi intenet sitesine giriş yapan kişiler, bulundukları illere göre kendilerine en yakın PTT kargo şubelerine ulaşabilmektedir.

Sitede ilgili bölüme girildikten sonra Türkiye haritası ile karşı karşıya kalınacaktır. Haritanın sol tarafında PTT şubelerine ulaşılabilecektir.

Sol taraftan dilediği aramayı yapabilen kişiler, seçtikleri bölümlere göre şubeleri listeleyebilecekler.

Listede bulunan şubelere tıklayarak detaylı çalışma saatlerine ulaşmak mümkündür.

Aynı sayfada hangi merkezlerin cumartesi günleri dağıtım yaptığını öğrenmek de mümkündür.

PTT kargo mesai saatleri

PTT kargo şubeleri hafta içi her gün sabah 08:30 ile akşam 17:00 saatleri arasında kişilere hizmet vermektedir. PTT kargo genel müdürlükleri ise yine aynı saatler arasında kişilere hizmet vermektedir. Ancak il bazında bakıldığında bazı illerde bulunan müdürlük ve şubelerin çalışma saatlerinde farklılık söz konusudur. Bu nedenle kişiler PTT kargo intenet sitesine giriş yapıp sorgulama yaptıktan sonra kendilerine en yakın şube hakkında bilgiye ulaşmalıdır.

 



Son Güncelleme: 14.01.2021 14:47
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
PTT Cumartesi TeslimatıPTT Kargo
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazeteci ve yapımcı Sevim Gözay hayatını kaybetti
Gazeteci ve yapımcı Sevim Gözay hayatını kaybetti
Aleyna'nın katil zanlısı İranlı eski sevgilisi cezaevinde intihar etti
Aleyna'nın katil zanlısı İranlı eski sevgilisi cezaevinde intihar etti
Mutasyon geçirmiş virüs o ilimizde görüldü!
Mutasyon geçirmiş virüs o ilimizde görüldü!
Aynı kızı iki aile birden istedi, Nişan için gelin evine gidilince olanlar oldu!
Aynı kızı iki aile birden istedi, Nişan için gelin evine gidilince olanlar oldu!
İnşaattan 2 bin yıllık mezar taşı çıktı
İnşaattan 2 bin yıllık mezar taşı çıktı
Gençlere anket tuzağı! İcralık oldular
Gençlere anket tuzağı! İcralık oldular

Popüler Haberler

Ptt kargo cumartesi günleri dağıtım yapıyor mu? 2021 Ptt kargo cumartesi kaça kadar çalışıyor?
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası düşük faizli temel ihtiyaç kredisi şartları nelerdir?
En iyi psikolojik gerili filmleri ve konuları 2021
Vakıfbank kredi kartı başvuru sorgulama 2021
Kalk Gidelim neden yok? TRT 1 Kalk Gidelim dizisi bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
Rüyada yılan görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada yılan görmek rüyasının tabiri
AGİ nedir? AGİ’den kimler yararlanabilir? 2021
E-okul karne notları nasıl bakılır?
TV8 Pişti programı sunucuları kimler olacak? Prgoram formatı ve yayın tarihi
Alev Alev dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Alev Alev karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Tolga Çevik Tolgshow ne zaman, nerede olacak? Tolga Çevik Tolgshow turne programı
Rüyada iblis görmek ne demektir? Rüyada iblis görmenin anlamı tabiri nedir?
Çarkıfelek yeni bölümleri ile ekranlara geri dönüyor!
Cumhurbaşkanı, koronavirüs krizi için işçiye, emekliye, esnafa ve işverene özel paketleri açıkladı!
100 bin memur personel alımları şartları nelerdir?
SGK grip aşısını karşılıyor mu, sgk ödüyor mu?
Çoban istihdam desteğinin koşulları nelerdir? 2021 çoban desteği ne kadar?
İSKİ barajlar doldu mu? İstanbul barajları doluluk oranları kaç oldu?
Nakdi ücret destek zammı ne kadar oldu? Şubat ücretsiz maaş izni ödemesi ne kadar oldu? Nakdi ücret destek ödemeleri ne zaman bitecek?
2021 turizm sezonu ne zaman başlayacak?
Covid-19 test sonucu e-Nabız koronavirüs testi sonucu öğrenme sayfası!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.