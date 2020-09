PTT Kargo çalışma günleri ve açılış kapanış saatleri

PTT Kargonun öncelikle açılış ve kapanış saatlerini bilmemiz gerekmekte aksi taktirde bir şey almaya veyahut bir şey göndermek amacı ile gittiğimiz de büyük bir hüsrana uğramamız mümkün. Aynı şekilde kargosunun gelmesini bekleyenler ise dağıtım saatlerini kaçırabilir ve bu yüzden şubeye gitmek zorunda kalabilir.

PTT Kargo Açılış ve Kapanış Saatleri:

PTT çalışma saatleri ise birazcık değişiklik gösterebilir çünkü PTT Merkezleri ile PTT Kargo biraz farklılık gösterir. PTT Kargonun neredeyse her mahalle içinde yer alan küçük şubeleri, haftaiçi 08.30’ da açılır ve 17.00’ da kapanır. Öte yandan PTT dağıtım merkezleri genelde PTT Genel Müdürlüklerinin yanında veya içinde oluyor. Her ilçe kapsamında bir tane PTT Genel Müdürlüğü vardır. Burada pasaport, ehliyet, kimlik vb. kişiye özel resmi belgeler PTT Kargo şubelerinden dağıtıma çıkmaz, direk olarak PTT Kargo dağıtım merkezine gelir ve oradan kişiye teslim edilmek üzere yola çıkar. Dağıtım Merkezlerinin çalışma saatlerinde yarım saatlik bir fark görünüyor, açılış 8.30’ da, kapanış 17.30’ da . PTT Kargo’da haftasonları ise mahalle içindeki şubeler açılmaz ama dağıtımın ana binası PTT Kargo merkezleri cumartesi günleri hizmet vermektedir lakin çalışma saatleri biraz değişiklik göstermektedir, aynı şekilde şubeler arasındada değişiklik gösterir, Bazı PTT Kargo merkezlerinde açılış 8.30’da, kapanış ise 13.30’ dadır bazıları ise haftaiçi saatleriyle aynı çalışma süresine sahip yani, 8.30’da açılır, 17.30’da kapanır. Genel Müdürlüğün kararına göre şekillenme gösterir. Bayram ve resmi tatillerde ise PTT Kargo kapalı olmaktadır. Haftaiçi ve bazı şubelerde haftasonları yapılan mesai nedeniyle öğre arası verilmekte. Öğle arası saatleri ise 12.30’ da başlar, 13.30’ da biter. Bu esnada genelde şubelerde bir adet nöbetçi bulunmaktadır. Dağıtım saatleri ise çoğu zamanları çalışma saatlerinin her anı olarak biliniyor ama şubenin açılış, hazırlanış gibi etkenleri katarsak saat 9.00 gibi dağıtımına başlandığını aynı şekilde kapanış hazırlakları içinde 16.30’ da dağıtımın bitirildiğini söyleyebiliriz. Bu yüzden şayet paket gönderecekseniz kapanışa yakın yani saat 17.00 sularında gitmemeniz daha erken saatlerde gidip işlemlerinizi yapmanız önerilir.

Kargo Takibi:

PTT Kargo takibi için iki yöntem var birincisi intenet aracılığı ile, ikincisi ise telefon yolu ile eğer kargo hakkında bir sorunuz bulumakta ise yine telefonu arayıp detaylı bir şekilde bilgi alabiliyorsunuz. İntenet yönüyle ise PTT hakkında bilmek istediğiniz çoğu şeyi bir tık ile bulabiliyorsunuz. İntenet sitesinin en çok işe yaradığı alansa size en yakın PTT şubesini bulmaktır. 444 1 788 ALOPTT hattı PTT Kargo telefon numarasını arayarak müşteri temsilcesine sorularınızı iletebilir ve gönderinin ne zaman geleceğini, ücretlendirmesinin ne kadar olduğu gibi bir çok sorunuza yanıt alabilirsiniz. İntenet sitesinden sorgulamada ise PTT Kargonun size vereceği kodu istenilen alana girmeniz yeterli olacaktır. Sonrasında kargonun nerde ne zaman olduğunu görebilirsiniz.

PTT Kargo Takibi İntenet Sitesi:

En Yakın PTT Şubesi:

https://gonderitakip.ptt.gov.tr/

Hayatımızın her alanında bulunan intenet aracılığı ile bulunduğunuz yere en yakın PTT Kargo şubesini öğrenmek çok basit,intenet aracılığı ile o şubeye ait olan; çalışma saatleri, telefon ve adres gibi detaylarına ulaşabilirsiniz. Bunun için ise PTT’ nin web sitesini kullanmanız yeterli olacaktır.

En yakın PTT şubesi Web Sitesi:

https://enyakinptt.ptt.gov.tr/Enyakinptt/

İzlemeniz gereken yol ise başlangıç olarak PTT’ nin intenet sitesine gitmektir. Açılmış olan intenet sitesinte bir adet büyük Türkiye haritası ve sol kısmında yer alan bir panel göreceksiniz. Bu panellerde ise ‘il’ ve ‘ilçe’ adlı iki seçeneğin dahil olduğu arama paneli var:

Arama paneline öncelikle bilgilerine ulaşmak istediğiniz İl ile İlçenin biligilerini giriniz, bu işlemi yaptıktan sonra altta bir liste açılacak, bu listeden istenilen genel müdürlük ya da şubeyi seçebilirsiniz: Bu ekrana gelecek olan şube veyahut genel müdürlük bilgileri arasında, çalışma saatlerini görüntülüyebilir ek olarak adres bilgilerinede ulaşabilirsiniz. Cumartesi günü gideceğiniz herhangi bir dağıtım merkezinin çalışma saatlerinin 8. 30 açılış, 5. 30 kapanış mı yoksa 8.30 açılış 17.30 kapanış mı olduğunu görebilirsiniz ayriyetten size şubede öğle saatinde nöbetçi bırakılıp bırakılmadığıda gösterilmektedir.