İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Ermenistan ve Azerbaycan'dan geçiçi ateşkes kararı geldi
Ermenistan ve Azerbaycan'dan geçiçi ateşkes...
Gaziantep'te bomba alarmı! Polisin dikkati faciayı önledi!
Gaziantep'te bomba alarmı! Polisin dikkati...
Instagram fenomenlerine kısıtlama kararı! Reklam olduğunu söylemeyen kısıtlanacak!
Son Dakika
Instagram fenomenlerine kısıtlama kararı! Reklam...
Google mırıldanarak şarkı ismini bulacak!
Son Dakika
Google mırıldanarak şarkı ismini bulacak!

PTT Kargo barkod numarası ile sorgulama ve kargo takibi nasıl yapılır?

PTT Kargo ile gönderilen kargoların sorgulaması barkod numarası sayesinde yapılabilmektedir. Bunun için sistem üzerinden barkod numarası ve güvenlik kodu ile sorgulama yapılması gerekmektedir.

18 Ekim 2020 Pazar 01:20
PTT Kargo barkod numarası ile sorgulama ve kargo takibi nasıl yapılır?
Takip Et:

 

PTT kargo ile işlem yapan kişiler barkod sorgulama ve takip işlemi sayesinde kolay bir şekilde kargoları hakkında bilgi alabilmektedir. Ayrıca kargo takibi için barkod numarasını kullanarak farklı yöntemler uygulanabilir. Bunun için e-Devlet sistemi kullanılabilmektedir. PTT Kargo sisteminde gönderici ve alıcı arasında borkod sistemi kullanılmaktadır. Barkod sistemi sayesinde korgonun son durumu kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir.

PTT Kargo Barkod Sorgulaması

PTT Kargo takip işlemi adresi olan http://gonderitakip.ptt.gov.tr/ adresine giriş yapılmalıdır. Bu ekrandan gönderinin üzerindeki barkod numarası ile gönderi sorgulaması yapılabilmektedir. Ekran açıldıktan sonra ilk olarak takip bölümüne girilmeli ve numara girilirken harfler büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Sonrasında barkodun altındaki güvenlik kodunun yazılması gerekir. Güvenlik kodu 3 harf ve 2 adet rakamdan oluşmaktadır. Numaraların girilmesinin ardından PTT Kargodaki gönderi hakkında detaylara ulaşılabilir.

Bu ekranda gönderi kabul bilgileri, gönderinin son durumu, gönderinin teslimatı ve gönderinin son hareketleri gözükmektedir.

PTT Kargo Gönderi Kabul Bilgileri Nelerdir?

PTT Kargo sorgulamasında gönderi kabul bilgileri olarak şunlar yazmaktadır:

- Barkod numarası

- Gönderici bilgileri

- Alıcı bilgileri

- Kabul tarihi

- Kabul işyeri bilgileri

- Kargonun ağırlığı

- Kargodaki ek ücretler

- Ödeme şart bedeli

- Ödeme tipi ve ek hizmetler

- Gönderi türü ve ücreti

Gönderi Son Durum ve Teslim Bilgileri Nelerdir?

PTT kargo barkod numarası gönderilen takibinde büyük kolaylık sağlamaktadır. Sorgulama ekranında gönderi hareketleriyle ilgili şu detaylara yer verilmektedir:

- Gönderi hareketinin son sıralaması


- Gönderinin hareket tarihi

- Gönderinin hareket saati

- Gönderinin işlem türü

- İşlemin yapıldığı PTT şubesi

- İşlemin yapıldığı ilçe veya il bilgileri

e-Devlet PTT Kargo Sorgulaması

PTT Kargo takibi e-Devlet sistemi üzerinden de yapılabilmektedir. Bunun için https://giris.turkiye.gov.tr/ adresine giriş yapılmalıdır. Kargo takibi yapacak kişiler bu ekrandan T.C kimlik numarasını ve e-Devlet şifresini girmelidir.

e-Devlet ile yapılan PTT kargo sorgulamaları şu şekildedir:

- Yurt içi ve yurt dışı bütün kargo gönderimleri

- Acele posta servisi gönderileri

- APG ve TURPEX gönderileri

- Taahhütlü yapılan gönderiler

- Tebligat gönderileri

- Telgraflar

- Yurt için ve yurt dışı kayıtlı mektup postaları

- Her türlü koli gönderilerinin takibi

e-Devlet üzerinden sorgulama yaparken gönderinin barkod numarası ve güvenlik kodunun doğru bir şekilde girilmesi gerekir.

Takipsiz Kargo Sorgulaması

PTT Kargo gönderi sorgulamaları iletişim hattı olan 444 1 788 üzerinden de yapılabilmektedir. PTT’den gönderilen bazı kargolar takipsiz sayıldığı için bu gönderilerin takibi iletişim hattından yapılmaktadır. Takipsiz gönderiler herhangi bir imza söz konusu olmadığı için bu şekilde sorgulanabilmektedir.

Ayrıca PTT Şubeleri yoluyla da kargonun son durumu öğrenilebilmektedir. Bunun için en yakın PTT Şubesine müracaat etmek gerekmektedir.



Son Güncelleme: 18.10.2020 01:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
PTT KargoBarkod Numarası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İki aile arasındaki tartışma kanlı bitti! 2 ölü, 5 yaralı
İki aile arasındaki tartışma kanlı bitti! 2 ölü, 5 yaralı
Husumetli ailelerin evlerinden cephanelik çıktı
Husumetli ailelerin evlerinden cephanelik çıktı
Balık tutmak için köprüye çıkmıştı! Sonrası korkunç bitti!
Balık tutmak için köprüye çıkmıştı! Sonrası korkunç bitti!
Beyoğlu'nda Silahlı Kavga; Nalburun Vurduğu İşçi Öldü
Beyoğlu'nda Silahlı Kavga; Nalburun Vurduğu İşçi Öldü
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
Sahte alkol üretim yerine baskın
Sahte alkol üretim yerine baskın

Popüler Haberler

PTT Kargo barkod numarası ile sorgulama ve kargo takibi nasıl yapılır?
İş Güvenliği ücreti devlet desteklerinde gereken evraklar nelerdir? 2020 İSG devlet desteği şartları
2020 yılında ÖTV indirimi olacak mı? ÖTV indirimi için tarih belli mi, ne zaman olacak?
TV8 Kırmızı Oda dizisi ne zaman başlayacak? Dizi tanıtım fragmanı yayınlandı!
Star TV Sol Yanım oyuncu kadrosu ve karakter analizi
Subay ve Yedek Subay olabilmek için gerekli şartlar neler olacak? Çalışma şartları nasıldır?
Siyah elbise için Ruj, Rimel ve Eyeliner önerileri? Siyah elbise içim makyaj önerileri!
Acil destek kredisine nasıl başvuru yapılır? 2020
Belediyede nasıl memur olunur? Belediye memurları nerelerde çalışırlar?
Vakıfbank emekliye promosyon kampanyası ile emeklilere 750 TL promosyon ödemesi
Netflix Türk dizisi Aşk 101 dizisinin konusu ne? Aşk 101 oyuncuları konusu ve fragmanı
KYK ve Öğrenim kredisi borcu yapılandırma kredisi
DenizBank'ta hesap açmak için gerekli belgeler nelerdir? DenizBank hesap açma seçenekleri
Hangi İllerde Nerede İftar Çadırı Var? İftar Çadırları Hizmeti Olan İller ve İlçeler
PTT kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, öğle arası saatleri ne zaman? PTT şubelerinin güncel çalışma saatleri
Genel Sağlık Sigortası başvuru işlemleri
Çalışanlara şubeye gitmeden anında 50000 TL kredi! Ekim 17 Cumartesi
KOSGEB desteği ile esnafa girişim ve destek kredisi veren bankalar Ekim 2020
Kamera Arkası sunucusu Beyza Şekerci kimdir? Beyza Şekerci biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Garanti BBVA 10.000 TL ile yaz kredisi kampanyası faiz oranları ve şartları belli oldu! 2020 Cumartesi Ekim
Vakıfbank havale ve eft işlemleri için ne kadar ücret alıyor? 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.