PTT Kargo barkod numarası ile sorgulama ve kargo takibi nasıl yapılır?

PTT kargo ile işlem yapan kişiler barkod sorgulama ve takip işlemi sayesinde kolay bir şekilde kargoları hakkında bilgi alabilmektedir. Ayrıca kargo takibi için barkod numarasını kullanarak farklı yöntemler uygulanabilir. Bunun için e-Devlet sistemi kullanılabilmektedir. PTT Kargo sisteminde gönderici ve alıcı arasında borkod sistemi kullanılmaktadır. Barkod sistemi sayesinde korgonun son durumu kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir.

PTT Kargo Barkod Sorgulaması

PTT Kargo takip işlemi adresi olan http://gonderitakip.ptt.gov.tr/ adresine giriş yapılmalıdır. Bu ekrandan gönderinin üzerindeki barkod numarası ile gönderi sorgulaması yapılabilmektedir. Ekran açıldıktan sonra ilk olarak takip bölümüne girilmeli ve numara girilirken harfler büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Sonrasında barkodun altındaki güvenlik kodunun yazılması gerekir. Güvenlik kodu 3 harf ve 2 adet rakamdan oluşmaktadır. Numaraların girilmesinin ardından PTT Kargodaki gönderi hakkında detaylara ulaşılabilir.

Bu ekranda gönderi kabul bilgileri, gönderinin son durumu, gönderinin teslimatı ve gönderinin son hareketleri gözükmektedir.

PTT Kargo Gönderi Kabul Bilgileri Nelerdir?

PTT Kargo sorgulamasında gönderi kabul bilgileri olarak şunlar yazmaktadır:

- Barkod numarası

- Gönderici bilgileri

- Alıcı bilgileri

- Kabul tarihi

- Kabul işyeri bilgileri

- Kargonun ağırlığı

- Kargodaki ek ücretler

- Ödeme şart bedeli

- Ödeme tipi ve ek hizmetler

- Gönderi türü ve ücreti

Gönderi Son Durum ve Teslim Bilgileri Nelerdir?

PTT kargo barkod numarası gönderilen takibinde büyük kolaylık sağlamaktadır. Sorgulama ekranında gönderi hareketleriyle ilgili şu detaylara yer verilmektedir:

- Gönderi hareketinin son sıralaması

- Gönderinin hareket tarihi

- Gönderinin hareket saati

- Gönderinin işlem türü

- İşlemin yapıldığı PTT şubesi

- İşlemin yapıldığı ilçe veya il bilgileri

e-Devlet PTT Kargo Sorgulaması

PTT Kargo takibi e-Devlet sistemi üzerinden de yapılabilmektedir. Bunun için https://giris.turkiye.gov.tr/ adresine giriş yapılmalıdır. Kargo takibi yapacak kişiler bu ekrandan T.C kimlik numarasını ve e-Devlet şifresini girmelidir.

e-Devlet ile yapılan PTT kargo sorgulamaları şu şekildedir:

- Yurt içi ve yurt dışı bütün kargo gönderimleri

- Acele posta servisi gönderileri

- APG ve TURPEX gönderileri

- Taahhütlü yapılan gönderiler

- Tebligat gönderileri

- Telgraflar

- Yurt için ve yurt dışı kayıtlı mektup postaları

- Her türlü koli gönderilerinin takibi

e-Devlet üzerinden sorgulama yaparken gönderinin barkod numarası ve güvenlik kodunun doğru bir şekilde girilmesi gerekir.

Takipsiz Kargo Sorgulaması

PTT Kargo gönderi sorgulamaları iletişim hattı olan 444 1 788 üzerinden de yapılabilmektedir. PTT’den gönderilen bazı kargolar takipsiz sayıldığı için bu gönderilerin takibi iletişim hattından yapılmaktadır. Takipsiz gönderiler herhangi bir imza söz konusu olmadığı için bu şekilde sorgulanabilmektedir.

Ayrıca PTT Şubeleri yoluyla da kargonun son durumu öğrenilebilmektedir. Bunun için en yakın PTT Şubesine müracaat etmek gerekmektedir.