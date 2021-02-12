PTT kargo 14 Şubat'ta çalışıyor mu? PTT hafta sonu açık mı? Hafta sonu cumartesi günü PTT kargo çalışma saatleri

14 Şubat Sevgililer Gününün yaklaşması ile birlikte sevgili, eş veya yakın arkadaşa alınan hediyelerde artış yaşanıyor. Araştırmalarına hız veren kişiler ise PTT Kargonun Cumartesi günü açık olup olmadığını araştırıyor.

PTT Kargo Cumartesi açık mı?

Pandemi nedeniyle intenet alışverişlerinin ağırlık kazandığı bu günlerde en yoğun firmalar kargolardır. Sevgililer Gününe sayılı günler kala alışveriş yapmak isteyen kişiler ise Pazar gününe denk gelen Sevgililer Gününde PTT Kargonun açık olup olmadığını araştırmaya devam ediyor.

PTT Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan PTT Kargo hafta içleri saat 08.30 ile 17.30 saatleri arasında açıktır. Hafta sonları dağıtım yapabilen PTT kargonun hangi şubelerinin dağıtım yapacağı ise PTT resmi intenet sitesi üzerinden açıklanmaktadır.

PTT Kargo çalışma saatleri

PTT Kargo hafta içi her gün saat 08.30’da iş başı yapmaktadır. 12.30’a kadar devam eden mesai 1 saatlik mola sonrasında 13.30’da tekrar başlayarak 17.00’a kadar devam etmektedir.

14 Şubat kargolar çalışacak mı?

2021 yılında Sevgililer Günü Pazar gününe denk gelmektedir. Bu nedenle pek çok kişi alışverişlerinin yetişip yetişmeyeceğini araştırmaktadır. Sevgililer Günü için yapılan açıklamalarda çiçekçi ve çiçek satışı yapan işletmelerin 12 Şubat 2021 Cuma günü saat 20.00 – 00.00 saatleri arasında evlere servis, 13 – 14 Şubat 2021 hafta sonu 10.00 – 17.00 saatleri arasında iş yeri ve evlere servis, 10.00 – 00.00 saatleri arasında ise sadece evlere servis yapabilecekler.