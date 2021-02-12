İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda aranılan özellikler!
Son Dakika
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda...
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor

PTT kargo 14 Şubat'ta çalışıyor mu? PTT hafta sonu açık mı? Hafta sonu cumartesi günü PTT kargo çalışma saatleri

Sevgililer Gününün hafta sonuna denk gelmesi ile birlikte pek çok kişi PTT Kargonun çalışıp çalışmadığını merak etmeye başladı. Vatandaşlar, PTT Kargo 14 Şubat'ta çalışıyor mu? PTT hafta sonu açık mı? Hafta sonu cumartesi günü PTT Kargo çalışma saatleri başlıklarını ve sorularını araştırmaya başladı.

12 Şubat 2021 Cuma 17:23
PTT kargo 14 Şubat'ta çalışıyor mu? PTT hafta sonu açık mı? Hafta sonu cumartesi günü PTT kargo çalışma saatleri
Takip Et:

14 Şubat Sevgililer Gününün yaklaşması ile birlikte sevgili, eş veya yakın arkadaşa alınan hediyelerde artış yaşanıyor. Araştırmalarına hız veren kişiler ise PTT Kargonun Cumartesi günü açık olup olmadığını araştırıyor.

Pandemi nedeniyle intenet alışverişlerinin ağırlık kazandığı bu günlerde en yoğun firmalar kargolardır. Sevgililer Gününe sayılı günler kala alışveriş yapmak isteyen kişiler ise Pazar gününe denk gelen Sevgililer Gününde PTT Kargonun açık olup olmadığını araştırmaya devam ediyor.

PTT Kargo Cumartesi açık mı?

PTT Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan PTT Kargo hafta içleri saat 08.30 ile 17.30 saatleri arasında açıktır. Hafta sonları dağıtım yapabilen PTT kargonun hangi şubelerinin dağıtım yapacağı ise PTT resmi intenet sitesi üzerinden açıklanmaktadır.

PTT Kargo çalışma saatleri

PTT Kargo hafta içi her gün saat 08.30’da iş başı yapmaktadır. 12.30’a kadar devam eden mesai 1 saatlik mola sonrasında 13.30’da tekrar başlayarak 17.00’a kadar devam etmektedir.

14 Şubat kargolar çalışacak mı?

2021 yılında Sevgililer Günü Pazar gününe denk gelmektedir. Bu nedenle pek çok kişi alışverişlerinin yetişip yetişmeyeceğini araştırmaktadır. Sevgililer Günü için yapılan açıklamalarda çiçekçi ve çiçek satışı yapan işletmelerin 12 Şubat 2021 Cuma günü saat 20.00 – 00.00 saatleri arasında evlere servis, 13 – 14 Şubat 2021 hafta sonu 10.00 – 17.00 saatleri arasında iş yeri ve evlere servis, 10.00 – 00.00 saatleri arasında ise sadece evlere servis yapabilecekler.



Son Güncelleme: 12.02.2021 17:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
PttKargoSevgililer Günü14 şubatçalışıyor MuAçık MıHafta SonuÇalışma Saatleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyarbakır'da marketi basan grup, baba ve 2 oğlunu yaraladı
Diyarbakır'da marketi basan grup, baba ve 2 oğlunu yaraladı
Zonguldak'ta izinsiz kazı yapmak için keşif yapan 4 kişi gözaltına alındı!
Zonguldak'ta izinsiz kazı yapmak için keşif yapan 4 kişi gözaltına alındı!
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı!
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı!
Gaziantep'te özel halk otobüsü taksiye çarpıp, büfeye daldı! 1 ölü çok sayıda yaralı var
Gaziantep'te özel halk otobüsü taksiye çarpıp, büfeye daldı! 1 ölü çok sayıda yaralı var
Ümraniye'de alev alev yanan çatıda can pazarı yaşandı
Ümraniye'de alev alev yanan çatıda can pazarı yaşandı
Meteoroloji Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik illerinde yaşanması muhtemel zirai don için uyarıda bulundu!
Meteoroloji Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik illerinde yaşanması muhtemel zirai don için uyarıda bulundu!

Popüler Haberler

Kuzey Yıldızı Bahar karakteri kimdir? Melis Sabah kimdir, nereli, kaç yaşında?
Gönül Dağı Keriman kimdir? Çiğdem Aygün biyografisi
Gönül Dağı dizisi Asuman kimdir? Hazal Çağlar kimdir, nereli yaşı kaç?
hidrokarbon nedir, ne işe yarar? Hidrokarbon nerelerde kullanılır?
Ptt kargo evrak kaç günde gider? 2021 Ptt kargo en fazla kaç günde gelir?
Fox Tv Sen Çal Kapımı devam edecek mi, yeni sezonda bitecek mi?
Cevizli baklava nasıl yapılır? 2021 Evde nefis cevizli baklava yapılış tarifi
Yemin dizisi Feride kimdir? Cansu Tuman'ın hayatı!
Tamamlayıcı emeklilik ne zaman olacak? Tamamlayıcı emeklilik ne demektir?
Bugün hangi maç, hangi kanalda yayınlanıyor? 13 Şubat 2021 Cumartesi hangi takım maçları var?
Chefs Arena yarışmacı başvuru şartları ve formu nasıl doldurulur? Chefs Arena yarışmacı başvurusu
Cyberpunk 2077 hangi bilgisayarda oynayabilirim, sistem gereksinimleri neler?
Çiftçi kredi borç erteleme başvurusu nasıl yapılır? Çiftçilerin kredi borcu 6 ay erteleniyor!
Feride filmi oyuncuları, konusu ve fragmanı
Aşk Ağlatır Yusuf ve Ada evlenecek mi?
Emekli İkramiyesi 1.500 TL teklifi yasa teklifi mecliste! SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur emekli ikramiyesine zam olacak mı?
Ptt cumartesi kargo gönderiyor mu, kargo getiriyor mu?
Ayak bileği burkulması kaç günde geçer, kaç günde iyileşir?
Memurlar işlerine ek olarak hangi iş kollarında çalışabilir?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödünç para kampanyası nedir, başvuru nasıl yapılır? 2.000 TL ödünç para nasıl alınır?
Green card başvurusu ne zaman sona eriyor? Green card başvurusu için pasaport gerekli mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.