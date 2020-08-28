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PTT kapıda ödeme nedir? PTT kapıda ödeme nasıl yapılır? 2020

Basın bülteninde göze çarpan PTT kapıda ödeme nedir? PTT kapıda ödeme nasıl yapılır? ile ilgili merak konusu olan güncel gelişmeleri öğrenmek için siz de 28 Ağustos 2020 Cuma tarihli haberimize göz atarak, PTT kapıda ödeme nedir? PTT kapıda ödeme nasıl yapılır? hakkında en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

28 Ağustos 2020 Cuma 04:45
PTT kapıda ödeme nedir? PTT kapıda ödeme nasıl yapılır? 2020
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PTT kapıda ödeme vatandaşların işlerini kolaylaştıran bir sistemdir. Günümüzde çok sayıda kargo firması kapıda ödeme sistemini kullanmaktadır. Özellikle de intenet alışverişlerinde kredi kartı kullanmak istemeyenlerin tercih ettiği kapıda ödeme sistemi PTT Kargo’ya da entegre edildi.

Bütün yeni sistemlerde olduğu gibi kapıda ödeme süreci kullanıcıların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

PTT kapıda ödeme nedir?

Kapıda ödeme, kullanıcının satın almış olduğu bir ürünün ödemesini ürünü teslim aldığında yapmasıdır. Yeni sistemle PTT alıcı ile satıcı arasında köprü görevi görerek ödemenin düzgün bir biçimde aktarılmasını sağlamaktadır. Kapıda ödemeler intenet alışverişlerinde kredi kartı bilgisinin çalınmasından endişe duyan vatandaşların rahat bir nefes almasını sağlamaktadır. Online ortamlarda yaşanan hırsızlık olaylarıyla karşı karşıya kalmamak için kapıda ödeme fırsatını değerlendirebilirsiniz.

PTT kargo kapıda ödeme anlaşması nasıl yapılır?

Alıcılar PTT Kargo kapıda ödeme olanağından yararlanabilmek için, satıcının PTT Kargo anlaşmasının bulunması gerekebilir. Söz konusu hizmetten yararlanmak isteyen satıcıların vergi mükellefi tüzel kişi olması gerekmektedir. Ticaret yaptığını kanıtlayan kişiler şirket bilgisinin yer aldığı evraklar ve kimlik bilgisiyle PTT Bölge Müdürlükleri’ne başvurularını yapabilirler. Başvuru sürecinde eğer daha önce hesap açmadıysanız PTT’den posta çeki hesabı açmanız talep edilir. Söz konusu hesap kapıda ödemeyle yapılan ücretlerin yatırılabilmesini kapsamaktadır.

PTT kapıda ödeme nasıl yapılır?

PTT Kargo kapıda ödeme sistemine göre kullanıcı satın aldığı ürün ücretini kargo görevlisine ödeyecektir. Alıcı ödemeyi nakit veya kredi kartıyla yapabilecektir. Ödemeyi yaptıktan sonra PTT Kargo satıcısına ürünün ücreti gönderilir. Bu aşamalarda masraf kesilecektir. Kargoyu teslim alan alıcı kişisinden tahsil edilemeyecektir.

PTT Kargo kapıda ödeme şartları nelerdir?


PTT kargo kapıda ödeme anlaşmasıyla satın alınan ürünlerin tamamı kapıda ödeme sistemine dahil edilememektedir. Teslimat ile ödeme adımlarının sorunsuz bir biçimde tamamlanabilmesini sağlamak gerekir.

PTT kapıda ödeme ücreti ne kadar?

PTT kargo kapıda ödeme ücreti ile normal kargo ücreti aynı olmaktadır. Kargo ücretleri ürün boyutu ve ağırlığına göre tespit edilmektedir. Buna göre PTT kapıda ödeme sistemindeki teslimatlarda PTT kargo satıcıdan havale ücreti almaktadır. Havale ücreti 1.5 TL’den başlamakta ve gönderilen tutara göre değişiklik gösterir.

Kapıda ödeme sistemiyle alıcı kargoyu teslim aldığı sırada ödeme yapabilir.

Söz konusu uygulamanın geçerli olabilmesi için satıcının PTT Kargo ile anlaşması olması gerekir.

Satıcının kısa başvuru süreci sonunda PTT kargo ile anlaşma yapması mümkündür.

Kapıda ödeme ücretleri, normal kargolardaki gibi paket boyutu ve ağırlıklarına göre tespit edilir.



Son Güncelleme: 28.08.2020 04:45
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Anahtar Kelimeler:
PTT KargoPtt
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