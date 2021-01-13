PTT kaçta açılıyor, kaça kadar açık? Hafta içi PTT mesai saatleri

Kısaca PTT nedir?

PTT, Türkiye’nin Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel müdürlüğüne bağlı olan bir posta grubudur. TBMM tarafından 2013’ün Mayısıs ayında onaylanan tasarı ile posta telgraf teşkilatı anonim şirketine dönüşmüştür. PTT halkın çokça seçtiği en iyi kargo yollarındandır. PTT’nin zamanında banka, pota telefon vb. gibi gerçekleştiren faaliyetleri de vardır. Ve PTT’nin bütün hisseleri 6 Şubat 2017 den itibaren kabul edilen yasa ile Türkiye Varlık Fonuna eklenmiştir.

PTT, şubelerine hemen her şehirde ve ilçelerde birde fazla olarak şubesi vardır. Vatandaşlar, güvenirliği konusunda PTT’yi çok tercih etmekte. Bu yüzden sıra yoğunluğu aşırı fazladır.

PTT hizmet saatleri

PAZARTESİ : 08.30 - 17.30 (12.30-13-30 1 saatlik öğle molası vermekte )

SALI : 08.30 - 17.30 (12.30-13.30 1 saatlik öğle molası vermekte )

ÇARŞAMBA : 08.30 - 17.30 (12.30-13.30 1 saatlik öğle molası vermekte)

PERŞEMBE : 08.30 - 17.30 (12.30-13.30 1 saatlik öğle molası vermekte )

CUMA : 08.30 - 17.30 (12.30-13.30 1 saatlik öğle molası vermekte )

CUMARTESİ : 08.30 - 13.30 (Sadece belirleneni bölgelerdeki PTT'ler açık)

PAZAR :Kapalıdır!

Yukarıda da siz okuyucularımıza aktardığımız gibi PTT’nin aktif olarak hizmet verdiği zamanlar sabah 08.30 ve öğleden sonra 17.30 arasıdır. Günün 12.30 ve 13.30 saatlerindeyse öğle arası olmakta. PTT’nin tüm şubelerinde bu çalışma metodu geçmektedir.

PTT kargo çalışma saatleri hangi zaman aralığında ?

PTT kargo’ da şubeleri gibi doğru orantıdadır. Sabah 08.30 ve akşam 17.30 arası açıktır. Yine şubelerde geçerli olan 12.30 - 13.30 arasında öğle arası vardır. Diğer şubelerden Farklı olarak PTT kargo cumartesilerinde yarım gün daha hizmet sağlamaktadır.

PTT kaçta kapanıyor?

PTT kargo şubeleri akşam saat 17.30 itibariyle aktif değillerdir. Eğer hizmet saatine yetişememiş önemli bir işi olan vatandaşlara PTT şöyle bir imkân tanımakta. Şubeleri kapansa dahi PTTMATİK yani ATM'ler 7-24 açık kalmaktadır. Eğer para çekme ve para yatırma gibi işlemleriniz olacaksa PTT ATM'lerinden her zaman işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca PTT'nin Online hizmet verdiği platformuda 24 saat aktif.

PTT müşteri hizmetleri numarası nedir?

444 1 788

PTT'nin müşteri hizmetleri numarasıdir. Bu numarayı ücretsiz şekilde arayabilmekte ve PTT ile ilgili istek ve şikâyetlerinizi bu numarada görüşebilirsiniz.