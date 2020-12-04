PTT kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? Postane çalışma saatleri

PTT şubelerine giderek işlerini halletmek isteyen kişiler PTT şubelerinin hangi saatler arasında hizmet verdiğini merak etmeye devam ediyor. Devlet dairesi olması nedeni ile hafta içi açık olan hafta sonları kapalı olan PTT şubelerinin çalışma saatleri araştırılıyor.
PTT çalışma saatleri
PTT şubeleri devlet daireleri gibi sabah saat 08.00’da açılıyor. 12.30’a kadar açık olan PTT çalışanları 1 saat öğle arası verdikten sonra 13.30’da tekrar iş başı yapıyor ve 17.00’a kadar çalışmaya devam ediyor. Cumartesi ve Pazar kapalı olan PTT şubeleri belirli bölgelerde Cumartesi günlerde 13.30’a kadar açık olabiliyor.
PTT şubeleri üzerinden yapılabilecek işlemler nelerdir?
Posta Hizmetleri
Tebligat
Telgraf
Kayıtlı Elektronik Posta
Diğer Posta İşlemleri
Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi
Pul ve Filateli
Havale İşlemleri
Bankacılık İşlemleri
Tahsilat İşlemleri
Ödeme İşlemleri
HGS
Sigortacılık İşlemleri
Diğer Ticari İşlemler
Ptt Yurt İçi Kargo Hizmetleri
Ptt Yurt Dışı Kargo Hizmetleri
Ambalaj Malzemeleri