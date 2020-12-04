PTT kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? Postane çalışma saatleri

PTT şubelerine giderek işlerini halletmek isteyen kişiler PTT şubelerinin hangi saatler arasında hizmet verdiğini merak etmeye devam ediyor. Devlet dairesi olması nedeni ile hafta içi açık olan hafta sonları kapalı olan PTT şubelerinin çalışma saatleri araştırılıyor.

PTT çalışma saatleri

PTT şubeleri devlet daireleri gibi sabah saat 08.00’da açılıyor. 12.30’a kadar açık olan PTT çalışanları 1 saat öğle arası verdikten sonra 13.30’da tekrar iş başı yapıyor ve 17.00’a kadar çalışmaya devam ediyor. Cumartesi ve Pazar kapalı olan PTT şubeleri belirli bölgelerde Cumartesi günlerde 13.30’a kadar açık olabiliyor.

PTT şubeleri üzerinden yapılabilecek işlemler nelerdir?

Posta Hizmetleri

Tebligat

Telgraf

Kayıtlı Elektronik Posta

Diğer Posta İşlemleri

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi

Pul ve Filateli

Havale İşlemleri

Hesap İşlemleri

Bankacılık İşlemleri

Tahsilat İşlemleri

Ödeme İşlemleri

HGS

Sigortacılık İşlemleri

Diğer Ticari İşlemler

Ptt Yurt İçi Kargo Hizmetleri

Ptt Yurt Dışı Kargo Hizmetleri

Ambalaj Malzemeleri