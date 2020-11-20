PTT, HGS iptali nasıl yapılır? HGS iptali için istenen belgeler nelerdir?

PTT tarafından araçların şehirler arası yollarda geçişlerden ceza almadan geçmelerini sağlayan HGS sistemi merak edilmeye devam ediyor. Araç sahibi olan ve şehirler arası yolculuk yapan pek çok kişi tarafından merak edilen HGS sistemi aynı zamanda araçlarını satan ve HGS kullanmak istemeyen kişiler tarafından da merak edilmeye devam ediyor.

HGS iptal işlemi nasıl yapılır?

HGS iptali yaptırabilmek için öncelikle PTT şubelerine gidilmesi gerekmektedir. PTT şubelerine gidildikten sonra görevliye HGS iptal işlemi yapmak istediğinizi belirterek formu doldurabilirsiniz. Aynı zamanda PTT şubelerinden sadece HGS iptali değil kart değişim ve aktarma işlemlerde yapılabilmektedir. PTT’den yapılan iptal başvuru ve işlemlerinden 7 gün sonra sahip olduğunuz HGS geçersiz sayılacaktır. Yeni HGS bandı talep etmeyen vatandaşlar ise eski HGS’lerinde bulunan paraları 1 ay sonra alabilirler.

HGS otomatik ödeme talimatı nasıl yapılır?

HGS sisteminde bulunan paralar alınacak yeni HGS sistemi üzerine taşınabilir ve aktarılabilir. Özellikle ikinci el araç satışlarından sonra HGS’lerin iptal edilmesi gerekmektedir.

HGS sistemi alındıktan sonra sürekli şubelerden para ödemek istemeyen vatandaşlar kartlarından HGS’ye nasıl otomatik talimat verebileceklerini araştırmaktadır. HGS sistemi özel ve kamu bankaları tarafından verildiği için hemen hemen tüm bankalar üzerinden otomatik talimat işlemi bulunmaktadır. Bunun için müşterisi olunan bankanın mobil, telefon ve intenet bankacılığı üzerinden yapacağınız araştırma ve sorgulamalar sonrasında HGS otomatik talimat işlemini aktif edebilirsiniz.

HGS etiketinde ki bakiye nasıl aktarılır?

HGS bantları ile ilgili bir diğer merak edilen konu ise bandın kullanılamaz hale geldiği durumlarda yeni banda bakiyenin nasıl aktarılacağı olmaktadır. Bu işlem için PTT şubelerine gidilmesi gerekir. PTT’de bulunan görevliler bantlar üzerinde bulunan bakiyeleri başka kartlara aktarabilirler.

Aktarım işlemi talep edildiğinden fazla 7 gün içerisinde eski bakiyeden yeni bakiyeye aktarım işlemi tamamlanmış olacaktır.

HGS alabilmek için gerekli olan belgeler nelerdir?

Başvuru yapan araç sahibinin kimlik aslı ve fotokopisi,

Başvuru yapılan araca ait ruhsat ve fotokopisi,

Kurumsal araçlar için kurum temsil belgeleri ile yeni HGS bandı başvurusu yapılmaktadır.

Belgeleri ile en yakın PTT şubesine gidildiğinde HGS alınabilir.