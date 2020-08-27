PTT HGS etiketi iptali nasıl yapılır? Satılan arabanın HGS etiketi internetten iptal edilebilir mi?

Günlük hayat içerisinde yapılan seyahatlerde sıklıkla kullanılan HGS’nin iptal edilmesi sırasında ne gibi işlemler yapılması gerektiği ve hangi evrakların edinilmesi gerektiği vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer almaktadır. HGS’lerin iptal edilmesi için PTT şubelerine gidilmesi ve iptal talebinin oluşturulması lazımdır.

PTT HGS Nasıl İptal Edilir?

HGS etiketlerinin iptal edilmesi için herhangi bir PTT şubesine gidilmesi yeterli olmaktadır. Burada tüm HGS etiketleri için iptal işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Kimlik kartı ve iptal edilmek istenen HGS etiketleriyle şubelere gidilmesi ardından iptal talebi oluşturulabilmektedir. Bu talebin iletilmesi sonrasındaki 7 gün içinde etiketlerin aktifliği sonlanacaktır. Ayrıca HGS etiketleri içinde yer alan tutarlar hesaplara aktarılabilmekte ya da farklı bir etikete transfer edilebilmektedir.

HGS Otomatik Ödeme Talimatı Verilir mi?

Üzerinde HGS etiketlerinin yer aldığı araçların satışları sırasında bu etiketlerin iptal edilmesi gerekmektedir. Bu etiketlerin iptali söz konusu olmadığında, yeni araç sahipleri bu etiketleri kullanabilmekte ve dolayısıyla eski araç sahiplerini mağdur edebilmektedirler. Bu gibi durumlarda HGS iptali yerine HGS plaka güncellemesi yapılabilmektedir. Etikete tanımlanmış yeni araç plakasının güncellenmesi sonrasında herhangi bir problem olmadan etiketler kullanılabilmektedir.

HGS aracılığı ile otomatik ödeme talimatı verilebilmesi için kredi ya da banka kartlarına gereksinim duyulmaktadır. Bankalar üzerinden otomatik ödeme talimatı oluşturulabilmektedir. Bu talebin oluşturulması sonrasında HGS etiketlerinin aylık ödemeleri kartlardan otomatik olarak çekilecektir. Böylece ekstra bir çaba sarf etmeden etiketler kullanılabilmektedir.

PTT HGS Etiketi Alınabilmesi için Hangi Belgeler Talep Edilir?

Başvuru yapmak isteyen araç sahibinin kimlik fotokopisi

Araçlara ait ruhsatların aslı ve birer fotokopisi

Kurumsal araçlar için kurum temsil belgeleri

Yukarıdaki kısımda sıralanmış olan belgelerin edinilmesi ardından PTT şubelerine gidilmesi ve HGS başvurusunda bulunulması mümkün olmaktadır. Bu etiketler alınırken araç türüne göre değişen cüzi miktarda harç bedelleri alınmaktadır. Kiralık araçlar için HGS etiketi alınabilmesi için ise kiralık sözleşmesi ile şubelere gidilerek kısa süreli HGS etiketleri alınabilmektedir.