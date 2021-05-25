PTT hesabından çekilmeyen para ne olur?

PTT bundan önceki yıllarda para çekme işlemi, emekli maaşı çekme işlemi, faturaları yatırma gibi işlemlerde aktifti. Seneler geçtikçe PTT hizmetlerinde kendini bir hayli geliştirdi. Banka işlemleri gibi işlemler genellikle PTT'nin çıkardığı kullanımı olan açık kartlarla halledilmektedir. PTT tüm kurumsal işlerini bunlar sayesinde sürdürebilmekte. Para göndermek için yatırılacak olan bedel alıcı tarafından zorluk yaşanmadan alınmakta.

PTT ile para transferi yapmak içinse birçok fırsat mevcut. Para transferlerini ikamet etmekte olduğunuz konuma en yakın olan PTT şubelerinden gerçekleştirmek mümkün. PTT sıra bekletmeyip ve EFT işlemlerini ATM’lerle gerçekleştirerek müşterilerini çok memnun etmiştir.

Banka sırası beklemenin can sıkıcı bir iş halin geldiği günümüz hızlı ve akıllı dünyasında PTT'deyapmak için sadece size verdiği havale formuyla işleminizi yapmanız mümkün olacaktır. Bu formda alıcının kimlik bilgileri ve gönderilecek olan adres bilgilerini doğru bir şekilde yazmanı tek önemli şey. Online işlem merkezinden yapılmakta olan havaleler ise en güvenli şekilde gerçekleşmektedir.

Havale yapmak isteyen kişiler için ek olarak PTT ATM'leri de hizmet vermektedir. Gelişmesi hız kesmeyen teknoloji yoluyla havalenin değişmemesi olası olmayan bir şeydir. Teknolojiye bağlı olarak PTT işlemleri daha konforlu bir şekilde müşterilerine sunmaktadır. PTT mobil uygulamasının da getirdiği faydayla karşı alıcıya telefon üzerinden havale göndermem mümkün.

En yakın PTT şubelerinden kimlik numarası ve nüfus cüzdanıyla hesap açabilirsiniz.

PTT'den alınmayan para hangi işlemlerden geçer?

Herhangi bir nedenden dolayı alıcının alamadığı veya ödemesi gerçekleşmeyen havaleler en yakın olan PTT şubesine iade edilir. Buradan havaleyi gönderen kişiye geri iade işlemi yapılır.