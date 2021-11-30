PTT fatura sorgulama nasıl yapılır? PTT'den hangi faturalar yatırılır?

Her geçen teknolojinin gelişmesiyle beraber günlük yaşamı kolaylaştıran teknolojik gelişmeler de artmaya başladı. Günümüzde fatura sorgulaması yapmak için inteneti kullanmak artık rutin bir hal aldı. Fatura ödemelerinin yapıldığı pek çok kuruluştan artık rahatça intenetten fatura sorgulamaları yapılabiliyor. Bunlardan biri olan PTT kurumunda yalnızca kargo hizmeti dışında fatura ödemeleri de yapılmaktadır. Aynı zamanda çevrimiçi(online) olarak pek çok hizmeti vatandaşlara sunmakta. Telefon aracılığıyla, online ya da şubelere gidip verdiği hizmetlerden yararlanılabilir.

PTT fatura sorgulama nasıl yapılır?

Faturaları sorgulama işlemlerini intenet üzerinden yapmak artık çok kolay bir hal aldı. Bu yöntemin dışında fatura sorgulama işlemleri için şubelerde kullanılabiliyor. PTT fatura sorgulaması işlemlerini yapmak için takip edilmesi gereken yollar şöyle;

-Fatura sorgulaması için 9333 aranabiliyor.

-İntenet üzerinden yapılabiliyor.

-Sorgulama için *952# tuşlama yoluyla şifre sorgulaması yapılıyor.

PTT fatura ödeme sistemiyle kolay ve hızlı bir şekilde işlem yapmanın dışında bütün faturalarıda ödemek çok kolaylaştı. Evlere, şirketlere ait fatura ödemeleride gerçekleştirilmekte. Geçmiş borçlara kadar sorgulama yapılıp ödeme işlemleride gerçekleştiriliyor. Yalnızca fatura ödemelerin de belli bir tutarda ücret tahsil edilmekte.

PTT’den ödenen faturalar hangileri?

İntenetten sorgulama yaptığınız faturalar PTT aracılığıyla ödeme işlemide gerçekleştiriyor. PTT aracılığıyla ödenebilen faturalar şöyle;

-İntenet faturaları

-Su faturaları

-Cep telefonu faturaları

-Doğalgaz faturaları

-Harç ödemeleri

-Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) borçları

-Hayat sigortası

-Bireysel Emeklilik Sistemi(BES)

-Araç Muayene Ücretleri

PTT’den su faturası nasıl ödenir?

İşyerlerine ve konutlara kesilen su faturaları PTT şubelerinden ödenebilirken intenet üzerindende ödeme imkanı sunuluyor. Ödeme tarihi geçen bu faturaları ödemeleri şu an ki sistemi kullanıp yapılabiliyor. Sistemi kullanmak şartıyla su faturası sorgulaması şu şekilde yapılıyor;

- www.pttcell.com.tr/servisler/bakiye-sorgulama intenet adresinden kullanılıyor.

-Adresten yapılan sorgulamalar da telefon, elektrik ve su faturalarına ait sorgulama gerçekleştirilebiliyor.

-Faturasız hatla tutarı öğrenmek için *123# tuşlanarak bakiye öğrenilir.

-Faturasız hatla tutarı öğrenmek için de 9333 aranabiliyor.

PTT’den doğal gaz faturası nasıl ödenir?

PTT’den doğalgaz faturaları ödeme imkanı sunuluyor. Anlaşmalı olan ve PTT’den ödeme yapılabilen bazı kurumlar şöyle;

-Akmercan Delta Doğalgaz

-Akmercan Batıkar Doğalgaz

-Aksa Adana DoğalgazA.Ş.

-Aksa Afyon DoğalgazA.Ş.

-Aksa Gemlik DoğalgazA.Ş.

-Aksa Karadeniz DoğalgazA.Ş.

-Aksa Malatya DoğalgazA.Ş.

PTT’den elektrik faturası nasıl ödenir?

Anlaşmalı şirketlerle elektrik faturası ödemesi yapılabiliyor. PTT Matik üzerinden posta çeki kullanılıp ödeme yapılabiliyor. Ödeme işlemleri için şu yollar takip edilmeli;

-Sorgulama için sisteme girin.

-Faturalarla ilgili bilgiler ekranda karşısına çıkacaktır.

-Ödeme için kredi kartı ya da banka kartı kullanılmakta.

PTT’den otomatik ödeme talimatı nasıl verilir?

Faturaların otomatik olarak ödenmek için, maaşın PTT şubelerinden alınması şartıyla başvuruda bulunmak gerekir. Otomatik ödeme işlemlerin de herhangi bir şekilde ücret kesilmemekte. Ödeme talimatında kargo hizmetlerinden de yararlanılabilir.