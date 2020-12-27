PTT tarafından yeni doğum yapan annelerin hesaplarına yatırılan doğum paraları merak ediliyor. Pek çok anne PTT doğum parası sorgulama, PTT doğum parası ne zaman yatar sorularını araştırıyor.

SGK tarafından sağlanan desteklerden bir tanesi olan doğum paraları doğum önceleri ve doğum sonrası yardımlar olarak iki şekilde verilmektedir. Anneler PTT aracılığı ile aldıkları PTT doğum paralarını araştırıyor.

Doğum parası ne zaman hesaplara yatar?

SGK, hamileliğinin sonlarına yaklaşan annelere ve doğumdan sonra çalışamayan annelere yardımlar yapmaktadır. İzinli günlerin raporlu olarak sayıldığı bu günlerde SGK doğum yapan annelere ‘analık nedeni ile geçici iş göremezliği’ raporu vermektedir. Bu rapor sayesinde annelere doğum parası yardımı yapılmaktadır. Bu süreçte anneler maaşlarının 2/3’ünü alırlar.

Doğum rapor parası ne zaman yatar?

Doğum raporu annelere doğumdan sonra ki belirli haftaları kapsamaktadır. SGK kadınlara doğumdan sonra 8 haftalık rapor vermektedir. aynı zamanda doğum öncesinde de 8 hafta izin veren SGK annelere toplamda 16 haftalık izin vermektedir.

Anne adayları talep etmeleri durumunda doktordan alacakları ‘çalışmaya engel durum yok’ raporu ile doğuma 3 hafta kalana kadar çalışabilirler. Doğum paraları ise doğumdan sonra ki 55 gün içerisinde çalışan annenin hesabına yatırılmaktadır.

Doğum parası alabilmek için gerekli şartlar nelerdir?

SGK yapılan yardımların kötüye kullanılmaması için bazı şartlar getirmiştir. Doğum parası için getirilen şartların amacı ise doğum yapmasa kişilerin maaş almaması ve sigortası olmayan kişilerin doğum parası almalarını engellemektir.

Doğum parasını kimler alabilir?

4-a ve 4-b kapsamında sigortası bulunanlar

Cezaevlerinde çalışan hükümlü ve tutuklu kişiler

Yurtdışına götürülen Türk işçiler (işverenin anlaştığı kurumun sosyal sigorta imkanı sağlamıyor olması gerekir)

Sigortalı olmak ve doğumdan önceki bir yılda en az 90 gün sigortanın ödenmiş olması,

Doğum iznini verilen hak doğrultusunda doğumdan önce 8 doğumdan sonra 8 hafta şeklinde kullanmak,

Doğum izninin kullanıldığının sisteme kaydedilmesi ve bunun belgelendirilmesi,

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmak,

Doğum izninin başladığı güne kadar işten ayrılmamış olmak.

Doğum parası nasıl hesaplanır?

Doğum paraları annelerin aldıkları maaşlara göre belirlenmektedir. Son 3 aylık maaş toplamı, günlük ücret belirlemesi için 90’a bölünür. Günlük ücret bulunduktan sonra annenin maaşının 2/3’ü doğum parası olarak annenin hesabına yatırılır. Yasal izin süresi 112 ile çarpılır, tekli doğumlarda 112 çoklu doğumlarda ise 126 ile çarpılarak doğum parası hesaplaması yapılır.

Doğum parası nasıl sorgulanır?

Gelişen teknoloji le birlikte ülkemizde her alanda kullanılabilen e-Devlet sistemi üzerinden doğum parası sorgulaması yapılabilmektedir. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için annelerin e-Devletlerine girmeleri gerekir. daha sonrasında Kurumlar bölümüne tıklanarak SGK’nın sayfasına giriş yapılması gerekir. SGK sistemi üzerinde 4A/4B İşgörmezlik ödemelerini gör seçeneğine tıklayın. Açılan sayfa annenin alacağı miktar görünecektir.

Doğum parası ne kadar?

Doğum parası 2020 yılında maaşa göre 7.470 TL’ye kadar yükselmiştir. Doğum parasından yeni düzenleme ile mavi kartlılar da faydalanabilirler.

Süt parası ne zaman yatırılır?

Süt parası adı ile de bilinen doğum parası her ayın 8. Ve 14. Günleri arasında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaktadır.

Süt parası başvuruları nereden yapılır?

Süt parası başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. Doğum belgesinin zorunlu olduğu başvurular sonrasında ödemeler PTT veya Ziraat Bankası üzerinden sağlanır.