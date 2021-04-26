PTT Çocuk Parası yattı mı, ne zaman yatar? PTT Çocuk parası sorgulama

Vatandaşlar tarafından PTT Çocuk Parası sorgulama işleminin nasıl ve nereden yapıldığı merakla araştırılıyor. Çocuk parası sorgulama işlemi kapsamında e-Devlet uygulaması üzerinden gerçekleştirebilmek artık mümkün. Ancak ödemeler PTT aracılığıyla yapıldığı için onaylanan başvuruların ödemelerinin yapılıp yapılmadığını öğrenmek için PTT müşteri hizmetleriyle iletişime geçerek sorgulama yapılması gereklidir.

PTT Çocuk Parası sorgulama işlemi nasıl ve nereden yapılır?

Çocuk parası sorgulama işleminin yapılmasından önce doğum yardımı başvurusu yapan kişilerin başvurularının onaylanmış olması gereklidir. Başvuru onayının olmasının ardından ödeme durumu hakkında bilgi almak isteyen kişiler 444 1 788 numaralı PTT müşteri hizmetlerini arayarak ödeme durumunu sorgulayabilirler. Bunun yanı sıra devlet tarafından sağlanan doğum parası ile süt parası yardımı birbirinden ayrı şeylerdir. Bunları birbiriyle karıştırmamak gereklidir.

Çocuk parası alabilmek için nereye başvuru yapılır?

Doğum yardımı almak isteyen vatandaşların yardımdan faydalanmaları için başvuru yapabilecekleri kurum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’dır. Bu bakanlığı il müdürlüklerine form gönderilmesi gerekmektedir. İlk olarak doğum yardımı almak isteyen vatandaşların bebeğin sağ olarak dünyaya gelmesi ve Kimlik Paylaşım Sistemi’ne hastane tarafından kayıt yaptırmaları gereklidir. Bundan dolayı henüz bebeğini dünyaya getirmeyen anneler bu yardımdan yararlanamazlar. Hastaneden alınabilecek olan başvuru formu doldurularak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına teslim etmeleri gereklidir.

Gerekli formda istenen bilgiler ise;

Başvuru yapan vatandaşın adı, soyadı ve TC kimlik numarası

Doğum yapan vatandaşın adı ve soyadı ve TC kimlik numarası

Dünyaya gelmiş olan bebeğin ya da bebeklerin TC kimlik numara bilgisi

Kendisi adına başvuru yapılan kişinin var ise diğer çocuklarına ait TC kimlik numara bilgisi

“Doğum yapan kişi kamu işçisi mi?” sorusu için form üzerinde cevap verilmelidir.

“Çocuğun babası kamu işçisi mi?” sorusu için form üzerinde cevap

Adres bilgileri

Telefon numarası

Formda doldurulması gereken yerlerin doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulması gereklidir. Yanlış bilgiler verilmesi durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır. Bu yüzden yukarıda verilen bilgilerin eksiksiz olarak başvuru formuna eklenmesi gereklidir. İlgili formun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne ya da Sosyal Hizmetler Merkezi’ne ulaştırılması gereklidir.

Memurlar doğum parası alabilmek için nereye başvuru yapmalı?

Kamuda devlet memuru olarak çalışıp çocuk parası alabilmek için başvuru yapmak isteyen memurlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü değil de çalışıyor oldukları devlet kurumuna başvuru yaparlar. Eğer doğum yapan anne herhangi bir işte çalışmıyorsa ve baba memur olarak kamuda görevliyse, babanın çalıştığı kuruma başvuru yapılması gereklidir.

Doğum yardımı başvuru sonucu nasıl ve nereden sorgulanır?

Bahsi geçen başvurunun yapılmış olması, kesin olarak kabul edileceği anlamı taşımamaktadır. Yani tüm başvuru yapan lişiler bu durumu yakından takip etmelidirler. Başvurunun ardından çocuk parası sorgulama işlemleri e-Devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. Bunun için ilgili arama bölümüne “Doğum Yardımı Başvuru Sonucu Doğrulama” yazmak yeterlidir. Eğer başvuru henüz gerçekleşmemişse “Doğum yardımı başvurunuz bulunmamaktadır.” bildirimi görülür.

2021 yılında doğum parası ne kadar veriliyor?

Çocuk yardımı ödeneği 2021 yılında 300, 400 ve 600 TL miktarlarındadır. Dünyaya gelmiş olan ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ve üçüncü çocuk için 600 TL ödeme yapılır. Çocuk parası ödemeleri aylık, haftalık veya daha değişik şekilde değil, tek bir defaya mahsus olarak ödenmektedir. Doğan her yeni bir çocuk için bir defalık ödenek almak mümkündür.

Çocuk parası ne zaman yatar?

Doğum parasının aileye verilme süresi, 1 aylık bir süreçtir. Başvurusu onaylanan her vatandaş bu süreç içerisinde çocuk parası sorgulama işlemlerini yapabilirler. Bunun ardından bu ödeneğin hesaplarına yatmasının devamında herhangi bir PTT şubesine fiziki müracaat ederek ödemelerini alabilirler.