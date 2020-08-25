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Ptt çağrı merkezine neden ulaşılamıyor, neden aranmıyor? 2020

Basına yansıdığı anda büyük ilgi gören Ptt çağrı merkezine neden ulaşılamıyor, neden aranmıyor? ile ilgili olarak yeni gelişmeler anbean gündeme gelmeye devam etmekte. Siz de 25 Ağustos 2020 Salı tarihli haberimizi inceleyerek Ptt çağrı merkezine neden ulaşılamıyor, neden aranmıyor? hakkında merak ettiğiniz ayrıntıları okuyabilirsiniz.

25 Ağustos 2020 Salı 02:33
Ptt çağrı merkezine neden ulaşılamıyor, neden aranmıyor? 2020
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Kamu kuruluşlarından biri olan PTT’nin çağrı merkezi hakkında sorun sayısı gittikçe artıyor. Çağrı merkezi ile iletişime geçmeye çalışan PTT müşterileri, çağrı merkezine ulaşmakta sorun yaşadıklarını aktardı. Kurumun kimliğine zarar veren bu konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmezken, en kısa zamanda bu sorunun çözülmesi bekleniyor.

PTT çağrı merkezi neden aranmıyor?


Kargo işlemleri ile birlikte yoğun bir çalışma temposuna giren PTT’nin çağrı merkezlerine ulaşımda sorunlar yaşanıyor. Aranmasına rağmen çağrı merkezi ile iletişim kuramayan müşteriler bu konuda şikayetçi olmaya başladılar. PTT’nin resmi intenet sitesinde yapılan açıklamaya göre yoğunluk nedeniyle çağrı merkezlerine bağlanamayan kişiler talimat oluşturarak sonradan kendilerinin aranması talebinde bulunabiliyor.

PTT müşteri hizmetlerine direk bağlanma

PTT’nin müşteri hizmetleri numarası 444 1 788’dir. Bu numarayı arayan kişiler, sırasıyla 2-1-1 tuşlarına basarak telesekreter bölümünü hızlıca geçebilirler. Bu sayede kişiler müşteri temsilcisine kolayca ulaşabilir.



Son Güncelleme: 25.08.2020 02:33
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