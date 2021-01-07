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PTT çağrı merkezi neden aranmıyor? 2021 PTT müşteri hizmetlerine direk bağlanma

Sıcak haber olarak gündeme aktarıldığı günden beri dikkat çeken PTT çağrı merkezi neden aranmıyor? PTT müşteri hizmetlerine direk bağlanma haberine dair kritik ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Ocak 7 Perşembe tarihli haberimizde PTT çağrı merkezi neden aranmıyor?’a dair sıcak gelişmeleri okuyabilirsiniz.

07 Ocak 2021 Perşembe 21:39
PTT çağrı merkezi neden aranmıyor? 2021 PTT müşteri hizmetlerine direk bağlanma
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Kamu kuruluşlarından biri olan PTT’nin çağrı merkezi hakkında sorun sayısı gittikçe artıyor. Çağrı merkezi ile iletişime geçmeye çalışan PTT müşterileri, çağrı merkezine ulaşmakta sorun yaşadıklarını aktardı. Kurumun kimliğine zarar veren bu konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmezken, en kısa zamanda bu sorunun çözülmesi bekleniyor.

PTT çağrı merkezi neden aranmıyor?

Kargo işlemleri ile birlikte yoğun bir çalışma temposuna giren PTT’nin çağrı merkezlerine ulaşımda sorunlar yaşanıyor. Aranmasına rağmen çağrı merkezi ile iletişim kuramayan müşteriler bu konuda şikayetçi olmaya başladılar. PTT’nin resmi intenet sitesinde yapılan açıklamaya göre yoğunluk nedeniyle çağrı merkezlerine bağlanamayan kişiler talimat oluşturarak sonradan kendilerinin aranması talebinde bulunabiliyor.

PTT müşteri hizmetlerine direk bağlanma

PTT’nin müşteri hizmetleri numarası 444 1 788’dir. Bu numarayı arayan kişiler, sırasıyla 2-1-1 tuşlarına basarak telesekreter bölümünü hızlıca geçebilirler. Bu sayede kişiler müşteri temsilcisine kolayca ulaşabilir.



Son Güncelleme: 07.01.2021 21:39
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