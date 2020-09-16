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PTT çağrı merkezi neden aranmıyor? 2020 PTT müşteri hizmetlerine direk bağlanma

Eylül 16 2020 günü haberlerimiz arasında yer alan PTT çağrı merkezi neden aranmıyor? PTT müşteri hizmetlerine direk bağlanma ile ilgili gündeme yeni ayrıntılar aktarılıyor. PTT çağrı merkezi neden aranmıyor? PTT müşteri hizmetlerine direk bağlanma konusunda yaşanan tüm güncel gelişmelerden 16 Eylül 2020 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

16 Eylül 2020 Çarşamba 19:51
PTT çağrı merkezi neden aranmıyor? 2020 PTT müşteri hizmetlerine direk bağlanma
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Kamu kuruluşlarından biri olan PTT’nin çağrı merkezi hakkında sorun sayısı gittikçe artıyor. Çağrı merkezi ile iletişime geçmeye çalışan PTT müşterileri, çağrı merkezine ulaşmakta sorun yaşadıklarını aktardı. Kurumun kimliğine zarar veren bu konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmezken, en kısa zamanda bu sorunun çözülmesi bekleniyor.

PTT çağrı merkezi neden aranmıyor?


Kargo işlemleri ile birlikte yoğun bir çalışma temposuna giren PTT’nin çağrı merkezlerine ulaşımda sorunlar yaşanıyor. Aranmasına rağmen çağrı merkezi ile iletişim kuramayan müşteriler bu konuda şikayetçi olmaya başladılar. PTT’nin resmi intenet sitesinde yapılan açıklamaya göre yoğunluk nedeniyle çağrı merkezlerine bağlanamayan kişiler talimat oluşturarak sonradan kendilerinin aranması talebinde bulunabiliyor.

PTT müşteri hizmetlerine direk bağlanma

PTT’nin müşteri hizmetleri numarası 444 1 788’dir. Bu numarayı arayan kişiler, sırasıyla 2-1-1 tuşlarına basarak telesekreter bölümünü hızlıca geçebilirler. Bu sayede kişiler müşteri temsilcisine kolayca ulaşabilir.



Son Güncelleme: 16.09.2020 19:51
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