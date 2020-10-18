PTT Bünyesinde Çalışabilmek İçin Aranan Şartlar Nelerdir? Alımlar Ne Zaman Başlayacak?

PTT Genel Müdürlüğü, PTT personelinin işe alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada 2023 yılına kadar 50.000 ila 60.000 kişinin kademeli olarak işe alınacağını öğrendik. Bu konuyla ilgilenen vatandaşlar, PTT işe alım başvuru tarihini ve PTT işe alım başvurusu nasıl yapılacağını öğreniyorlar. Bu yazımızda PTT personelinin işe alınması ile ilgili tüm detayları bulabilirsiniz. Başvurmak için PTT başvuru formunu doldurabilirsiniz.

2020 PTT MEMUR ALIMI İÇİN KADROLAR

PTT personel alımı için gerekli kadro bilgilerine göre gerekli kadrolar şunlardır:

Pazarlama bölümünde istihdam edilmek üzere Gişe ve Büro Görevlisi,

Firma Elemanı Olarak çalışanlar arasından seçilerek İstihdam edilmek üzere Gişe ve Büro Görevlisi,

Postacı,

Mühendis,

Mimar,

Lojistik bölüme alınmak üzere Gişe ve Büro Görevlileri,

Avukat,

Mühendis,

Tekniker,

PTT Uzman Yardımcıları,

Mütercim- Tercümen olarak istihdam edilmek üzere PTT Uzman Yardımcısı,

Endüstri Mühendisi olarak istihdam edilmek üzere PTT Uzman Yardımcısı,

Hukuk alanında istihdam edilmek üzere PTT Uzman Yardımcısı,

Sigortacılık alanında istihdam edilmek üzere Gişe ve Büro Görevlisi,

Bankacılık alanında istihdam edilmek üzere Gişe ve Büro Görevlisi kadrolarıdır.

PTT PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELERDİR?

PTT personel alım şartı aşağıdaki gibidir:

Resmi nüfus kayıtlarına göre 18 yaş üstü ve 35 yaş altı kişiler,

Başvuru yapabilmek için en erken doğum tarihinin 14 Mayısıs 1984 olması gerekmektedir.

Türk vatandaşı olarak (29 Mayısıs 2009 tarih ve 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde belirtilen kişiler ile yurt dışı postanelerde çalışan kişileri bu madde kapsamaz.)

Utanç verici bir suçtan hüküm giymemiş. Bu madde için 2 Haziran 2004 tarihli Türk Ceza Kanunu'nun 5237. maddesi bu hükme dayanmaktadır.

SGK kapsamındaki herhangi bir kurumdan emekli olmamış,

Pozisyon için tüm şartları uyguladıktan sonra,

Hiçbir yerde borç ödeme yükümlülüğü yoktur,

Pozisyon için gerekli eğitimi almış,

Kayıt formunda disiplin cezası nedeniyle işten çıkarılmamış olması,

Erkek adaylar için hizmet / erteleme / muafiyet gerekir. Yani şartlardan biri adayın askeri departman ile ilişkisi olmamasıdır.

Hiçbir ruhsal veya bedensel rahatsızlığın onu yurtdışında / ev işlerinde yapmasına engel olmayacağını belirten resmi bir sağlık raporu alın,

Tefecilik, fuhuş, örgütlenme, uyuşturucu satışı ve / veya üretimi, cinsel taciz, cinsel saldırı, çocuğa cinsel istismar, zorla fuhuş vb. Suçlardan hüküm giymemiş olanlar,

PTT tarafından yapılan arşiv kayıtları araştırması ve güvenlik incelemelerinden temiz sertifika alındı, PTT'nin yazılı ve sözlü sınavları başarıyla geçmesi gerekir.

PTT Çalışan Başvurusu İçin Özel Koşullar

Başvuru sahibi bir postacı, teknisyen, gişe çalışanı, avukat, mimar veya Mühendislere başvurmaları halinde o tarihte MERNİS adresi üzerinden bağlantı kuracaklardır. Kendi durumlarına göre başvurabilirler. Adayın farklı bir şehre başvurduğu ortaya çıkarsa, Başvurusu işleme alınmadı ve geçersiz sayıldı.

PTT Uzman Yardımcısı başvurusu yapıyorsanız MERNIS adresine göre başvuru yapmanıza gerek yoktur.

PTT sınavlarından olumlu sonuç alınması durumunda atama tarihi en geç 1 yıldır.

Halkla ilişkiler bölümünde çalışması gerekenler kurumsal sınavı geçtikten sonra psikolojik bir teste tabi tutulacak ve sınavdan elde edilen sonuçlara göre görevlendirilecektir. İlgili testleri olmayanlar işe alınmayacaktır. Bazı görevlerin halkla yüz yüze teması olduğu için bu konuda duyarlı olmak gerekiyor.

PTT çalışanları arasında halihazırda istihdam edilen memurlar da mevcut pozisyonları dışındaki pozisyonlara alınma talebinde bulunabilirler. Başvuru koşullarını karşılıyorsanız yazılı ve sözlü sınavlara girebilirsiniz.

PTT Avukatı Olmak İçin Gerekli Koşullar

Türkiye, Üniversite Hukuk Fakültesi'nden mezun,

Avukatlık faaliyetlerini yürütmek ve vekaletname almak için gerekli şartları sağladıktan sonra,

YDS'nin İngilizce ve / veya Almanca ve / veya Fransızca sınavlarından minimum 60 puan (YDS'ye eşdeğer kabul edilen uluslararası yabancı dil sertifikası kabul edilir ve bu durumda YDS gerekli değildir).

PTT’de Mimar Olmak İçin Gerekli Koşullar

Türk İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Üniversitesi, iç tasarım, mimari, iç mimari ve çevre tasarımı ve / veya tamamlanmış

YDS sınavında İngilizce ve / veya Almanca ve / veya Fransızca sınavlarından minimum puan 60'tır (YDS'ye eşdeğer uluslararası geçerliliği olan yabancı dil yeterlilik belgesini de kabul eder ve YDS gerektirmez).

PTT'de Mühendis Olmak İçin Gerekli Koşullar

Türk Üniversitesi Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar, Mimarlık, Makine Mühendisliği Fakültesi bu bölümden (veya bu listenin Ek 2'sinde belirtilen bölümden) mezun olacaktır.

YDS sınavında asgari İngilizce ve / veya Almanca ve / veya Fransızca sınavları geçme puanı 60'tır (YDS'ye eşdeğer uluslararası geçerliliği olan yabancı dil yeterlilik belgesi de kabul edilir, bu durumda YDS gerekli değildir)

PTT Uzman Yardımcısı Olmak İçin Gerekli Koşullar

Türkiye Üniversitesi Fakültesi Ek 2'de belirtilen bölümü tamamladıktan sonra,

YDS'nin İngilizce ve / veya Almanca ve / veya Fransızca sınavlarından minimum 60 puan (YDS'ye eşdeğer kabul edilen uluslararası yabancı dil sertifikası kabul edilir ve bu durumda YDS gerekli değildir).

PTT Hukuk Departmanında Uzman Yardımcısı Olmak İçin Gerekli Koşullar

Türkiye Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ek-2 bölümünde belirtildiği üzere, YDS sınavlarında İngilizce ve / veya Almanca ve / veya Fransızca sınavlarından en az 60 puan, (YDS'ye eşdeğer olarak tanınan uluslararası bir yabancı dil sertifikası da kabul edilmektedir. Bu durumda YDS gerekli değildir)

PTT'de Teknisyen Olarak Çalışmak İçin Gerekli Koşullar

Türkiye'deki ilgili bölümdeki üniversite (Ek 2'ye bakınız) Üniversitelerden birinden mezun olduktan sonra iki yıllık eğitim gerekmektedir.

PTT Gişe ve Ofis Sorumlusu Olarak Bankacılık / Pazarlama / Lojistik Bölümleri İçin Gerekli Koşullar

Ek-2'de belirtilen listeden ilgili üniversiteler tarafından verilen 4 yıllık eğitimin tamamlanması gerekmektedir.

PTT Gişe ve Büro Görevlisi Olarak Sigorta Departmanı İçin Gerekli Koşullar

Ek 2'de listelenen üniversitelerin fakültelerinde 4 yıllık eğitimini tamamladıktan sonra, SEGEM teknik personel yeterlilik belgesi gereklidir.

PTT’de Çalışan kişilerin Gişe ve Büro Görevlisi Olarak Görev Almak İçin Gerekli Koşullar

Ek-2 listesinde belirlenen üniversitenin birinden 4 yıllık eğitimini tamamlamış olması lazımdır.

2020 yılında belirtilmiş olan müracaat tarihi öncesinde PTT bünyesinde görevli olması gereklidir.

PTT Bünyesinde Postacı Olmak İçin Gerekli Koşullar

Ek-2 listesinde belirlenmiş olan yüksekokullarsan 2 yıllık eğitim almış olması gerekir.

PTT MEMUR ALIM SINAVININ YAPILACAĞI İLLER

İstanbul

Erzurum

Ankara

Malatya

İzmir

Konya

Bursa

Kayseri

Antalya

Kocaeli

Adana

Eskişehir

Samsun

Trabzon

Van

Diyarbakır

Gaziantep

PTT personelinin de bazı özel koşulları karşılaması gerekir. Bahsi geçen Genel koşullara ek olarak, gerekli özel koşullar şunları içerir:

Yazılı sınavı geçen adaylar, alınan en yüksek puan sırasına göre sözlü sınava davet edilecektir.

PTT Personel Alımı 2020 Sınavı Ücretli Mi?

PTT 2019 personel işe alım sınavı ücreti 60 TL'dir.

PTT Görevlisi İşe Alım 2020 Başvurusu Ne Zaman Olacak?

PTT 2020 görevlilerinin işe alınması için başvuruların sunulduğu gün verilen beyana göre Satın alımlar 2020'den başlayarak 2023'e kadar devam edecek. Hedef, PTT Organizasyonunu her açıdan dünyanın en güçlü 10 Operatöründen biri yapmak. Böylelikle PTT teşkilatındaki hizmetler güçlendirilecek ve kapsamı genişletilecektir. Ayrıca ihtiyaca göre yeni bölümler açılacaktır. Bütün bunlar hesaplandığında, çok sayıda personele ihtiyaç duyulduğu ortaya çıkıyor.