PTT Bünyesinde Çalışabilmek İçin Aranan Koşullar Nelerdir? (2020)

PTT, 2018 yılında intenet sitesinde işe alım koşullarına ilişkin bir duyuru yayınladı. PTT yaptığı açıklamada acil insan kaynağına ihtiyaç duyduklarını belirtti. Ancak 24 Aralık 2018 tarihinde yapılan yeni duyuru ile işe alım yapanların bir süre ertelendiğini belirtti. PTT genel müdürünün açıklamasına göre, işe alımlar 2023 yılına kadar devam edecek ve PTT'ye toplam 60.000 işçi alınacak.

PTT İŞÇİ ALIMI

PTT işe alım görevlisini açıkladıktan sonra, başvuruyu onaylayanlar yazılı bir sınava girdi. PTT İnsan Kaynakları web sitesi, sınav tarihlerini ve sonuçlarını yayınlayacak siteleri açıklar. Ayrıca uygulama KPSS gerektirmez. PTT personel işe alım sınavına katılım ücretlidir. Ücret PTT ile ödenir. Sınav ücretini ödemiş ancak başvuru koşullarını sağlamayan adaylar sınava giremezler. Sınav ücretleri PTT aracılığıyla da iade edilebilir.

PTT personelinin işe alınması sırasında kişinin verdiği bilgiler doğru kabul edilir. Bilgilerde yanlış olduğu tespit edilen kişiler sınavı geçseler dahi atanmayacaktır. Aynı zamanda verilen bilgilerde yanlış olduğu tespit edilenler ile sınava başvurup sınava giremeyenlerin sınav ücreti iade edilmeyecektir.

PTT İş Başvuru Formu Nereden Alınır?

Geçmiş sınav başvuruları PTT'nin resmi intenet sitesi ve PTT insan kaynakları üzerinden yapılabilir. Web sitesi tarafından üretilmiştir. Başvuruları kabul etmek için bu web sitelerinde yayınlanan başvuru formlarını doldurun.

PTT Personel Alım Şartları Nelerdir?

Devlet memurlarını işe alırken PTT personeli işe alma koşulları aşağıdaki gibidir:

Kamu haklarından mahrum değil.

Sağlık sorunu yok.

Askerlik hizmetini tamamlamış, askerlik hizmetiyle ilgisi yok veya en az iki yıl görev yapmış

Herhangi bir kamuyu kötüleme nedeniyle bir etkinliğe katılmamış olması

Herhangi bir terör örgütüyle ilgisi yok.

Disiplin nedeniyle veya emirlere uyulmaması nedeniyle görevden alınmadı.

Kendilerine atanan birimlerde kendilerine verilen görevleri yapabilenler.

Bir takım ile çalışabilen.

İnsanlarla iletişim çok güçlü.

Belirtilen diğer özel koşullara uygun.

Özel Şartlar şunlardır:

Avukat, mimar, mühendis, teknisyen, gişe ve büro müdürü pozisyonlarına başvuran vatandaşların MERNİS sistemindeki adresleri için başvuru yapması gerekmektedir. Diğer başvurular ve çoklu başvurular kullanılarak yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Gişe, büro şefi, postacı gibi pozisyonlarda insanlarla iletişim ön planda olduğu için atama hakkı bulunanlara psikolojik test kişilik testi uygulanacaktır. Bu sınavı olmayanlar atanmayacaktır. Aynı şekilde test sonucu olumsuz olanlar da atanmayacaktır.

Şu anda organizasyonda çalışan kişiler mevcut pozisyonları dışındaki pozisyonlara başvurabilirler. İş unvanı ile aynı isim için başvuran kişilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Yabancı üniversitelerden mezun olanların başvurularını kabul etmeleri YÖK, üniversite denkliğini kabul etmelidir.

Adaylar sadece belirtilen pozisyonlardan birine başvurabilirler.

2018/1 atamalarına göre avukat adaylarının hukuk mezunu olmaları gerekmektedir. benzer şekilde yasal bir lisans alırken ve herhangi bir yabancı dil sınavından en az 60 puan almak için gerekli.

Mimari uygulamalar için Mimarlık, İç Mimarlık, İç Mimarlık veya İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında bir derece gereklidir.

Herhangi bir yabancı dil sınavı için minimum 60 puan alınmalıdır. Mühendislik uygulamaları için mühendislik bölümlerinden mezun olunması ve herhangi bir yabancı dil sınavında minimum 60 kredi olması gerekmektedir.

PTT Uzman Yardımcısı pozisyonu için listede yer alan bölümlerden mezun olmak ve yabancı dildeki sınavlardan birinden en az 60 puan almak gerekmektedir.

PTT İşçi Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

KPSS, bu dönem için PTT personeli işe alım şartları kapsamında değildir. Başvuru için adayların seçilmesi yeterlidir. PTT personel alımına yönelik başvurular, resmi PTT web sitesi üzerinden yapılmaktadır. Ayrıca, diğer özel kariyer web sitelerinde iş ilanları yayınlanmaktadır. Bu siteden oluşturulan uygulamalar PTT web sitesine yönlendirilir. Kariyer portalları aracılığıyla bir işe başvurmak için, ilanını yayınladığınız kariyer sitesine üye olmalısınız. Üyelik ücretsizdir.

PTT Personel Alımı Başvuru Ücreti

PTT 2018/1 personel tahsisi sınav ücreti 60 TL'dir. Bu ücret muayene hizmetlerinin yerine getirilmesi için alınır. Başvurmak isteyenler ücreti PTT 1840 numaralı posta çeki hesabına ödemekle yükümlüdür. Ödeme TC kimlik numarası ile yatırılır.

2019 PTT PERSONEL ALIMLARI NE ZAMAN?

Personel Alımı Sınavında Konular Belli Oldu Mu?

Yapılan açıklamalar ve önceki alımlar dikkate alındığında, 2019’da Tamamlanması bekleniyor. Tespit edilirse alımlar genellikle sınavdan bir veya iki ay önce yapılır. Duyuru PTT'nin resmi intenet sitesinde yayınlanır. Sınavın bir veya iki ay sonra yapılacağı açıklandı

Personel alımı KPSS olmadan yapılacaktır. Ancak başvuru onayı alan Personel yazılı bir sınava girmelidir. Yaklaşan yazılı testin konusu henüz belirlenmedi. Değil. Ancak sınav konuları 2018/1 yılındaki personel alımındaki ile aynıdır. Geçmiş dönem göz önüne alındığında, bu sorunlar genellikle aynı kalır. Postacı Bölgesel sorunların% 60'ının ve genel kapasite sorunlarının% 40'ının gündeme gelmesi bekleniyor. Gişe için Başvuru sahibine% 100 genel kültürel konuların sorulması beklenmektedir.

Personel Alımı Sonrasında Kişilik Testi

Kurallar açısından psikolojik test kişilik testi veya farklı kişilik testlerinden bahsedilir. Bu nedenle sınavı geçip randevu sürecine girenlerin işe alım öncesinde kişilik testi yaptırması beklenmektedir.

PTT Personel Alımında Bölüm Şartı

Sosyoloji, Halkla İlişkiler, Felsefe ve Fen-Edebiyat Önlisans mezunları bölüm gereksinimlerine ilişkin düzenlemeleri okuyarak bilgi edinebilirler.

Personel Alımı Sınavı Baraj Puanı

Son sınavda final sınavı eşik puanı 60 olarak belirlendi. Sınav eşik puanı uzman yardımcıları için 70, diğer alımlar için 70 olarak belirlendi. Kontrol eşiğini 60 olarak ayarlamak bazı kotaların boş kalmasına neden oldu. Bu nedenle yetkili sendika başkanının Facebook'ta yaptığı açıklamaya göre bazı kişiler, özellikle posta taşıyıcıları ve gişe personeli gibi kotalarda yeni satın alınan ürünler için test eşiğinin 50 puan olduğunu söylüyor. PTT'nin 2023 yılındaki personel işe alım hedefleri ve personel sıkıntısı dikkate alındığında, test eşik puanının düşürülmesi bekleniyor.

Personel Alımında Ehliyet Şartı

Postacı adaylarının B ve A2 ehliyetine sahip olması gerekir.

Mezun Olmadan Sınava Girilebilir mi?

Üniversite eğitiminiz sırasında işe alım sınavına girebilirsiniz. Ancak bazı kişiler, mezuniyet tarihi son teslim tarihinden sonra ise sınava giremeyeceğini söylüyor. Konuyla ilgili en net bilgiler, başvuru ve incelemeler ile ilgili yönetmelikler ile açıklığa kavuşturulacaktır.

Deneme Süresi Ne Kadar?

Tüm bu aşamalardan sonra bir deneme süresi belirlendi. PTT teşkilatına atanan personel için deneme süresi 4 aydır. Deneme süresi hem organizasyonun hem de personelin iş için yetkin olup olmadığını anlayabilmesi için belirli bir süredir.

Başvuruda Yaş Şartı

PTT personel alım başvurusu için yaş standardı getirildi. Başvuru sahipleri 35 yaşın altında olmalıdır. Ancak taşeron işçi olarak hareket edenler için bu bir istisnadır.

Lise Mezunları Başvuru Yapılabilir mi?

PTT personel işe alım başvurusu üniversite diploması gerektirir. Bu nedenle lise mezunlarının başvuruları kabul edilmemektedir.