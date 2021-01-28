PTT barkod numarasını nasıl öğrenirim? PTT Barkod Sorguluma

İntenet üzerinden yapılan alışverişler anlaşmalı kargo şirketleri ile teslimat adresine gönderiliyor. PTT ise o kargo şirketlerden bir tanesi. Kargom nerede kaldı barkod sorgulama gibi pek çok merak edilen sorular bulunmaktadır.

Barkod sorgulama işleminin asıl amacı kargoya verilen ürünün son durumunu göstermektedir. Tarihlerle nerede olduğu, kargonun hangi şehirde olduğu gibi birçok bilgiler verilmektedir.

Barkod ne demek?

Yalnızca kargo işlemleri üzerinden karşımıza çıkmayan barkod çizgi ve rakamlardan oluşmaktadır. Günümüz dünyasında ise oldukça kullanılan barkod sistemi birçok kolaylığı da beraberinde getirmektedir. Alışveriş yaparken özellikle barkod sistemi kolaylık sağlamaktadır.

Kargo işlemleri için barkod sistemi ise verilen siparişlerin kaybolma gibi durumlarını en aza indirmektedir. Giriş tarihi- çıkış tarihi şu an kargonun nerede olduğu ile ilgili barkod sayesinde çok fazla bilgiye sahip olabiliyoruz.

İntenet üzerinden yapılan takip sistemi ile barkod numarası olduğu müddetçe kargonun durumu ile alakalı bilgi almak mümkün.

Kargo sorgulama işlemi nasıl yapılmaktadır?

Birçok kolaylığı bulunan kargo sorgulama işlemi e-devlet üzerinden bile yapılmaktadır. Diğer bir yöntem ise PTT kendi intenet sitesinden giriş yaparak barkodu yazarak durumu öğrenmek.

PTT kendi resmi sayfasından kargonuzun durumunu görmek istiyorsanız; https://gonderitakip.ptt.gov.tr/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

e-devlet üzerinden PTT gönderi takibini görmek istiyorsanız; https://www.turkiye.gov.tr/ptt-gonderi-takip sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Barkodsuz Kargo sorgulama işlemi nasıl yapılmaktadır?

Barkod numarasının kaybedilmesi durumunda PTT intenet sitesi veya e-devlet üzerinden sorgulama işlemi yapılmamaktadır. Barkod numarasının unutulması durumunda PTT Müşteri Hizmetlerini arayarak, müşteri temsilcisine bağlanmanız durumunda yardım edilecektir.

PTT Müşteri Hizmetleri numarası: 444 1 788

numarasını arayarak yardım alabilirsiniz.