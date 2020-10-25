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PTT bakiye sorgulama işlemleri nasıl yapılır? Hızlı yöntemleri nelerdir?

PTT bakiye sorgulama işlemlerinin nereden ve nasıl yapılacağı, hızlı ve kolay yöntemleri, bakiye sorgulaması yapılırken hangi yöntemlerin kullanılması gerektiği ve PTT Kart bilgilerinin nasıl kullanacağı okuyucu tarafından merak ediliyor.

25 Ekim 2020 Pazar 20:12
PTT bakiye sorgulama işlemleri nasıl yapılır? Hızlı yöntemleri nelerdir?
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PTT aracılığı ile bir bireye para yatması için kişinin PTT’ de bir hesabı bulunmasına gerek yoktur. Bireyin adına PTT aracılığı ile ismine yatırılan parayı çok kolay bir şekilde çekebilmektedir. Bireyin adına para yatırılıp yatırılmadığını öğrenmek için yapması gereken Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile en yakın PTT şubesinden yetkili kişiler aracılığı ile sorgulatmasıdır. Eğer kişinin PTT himayesi altında bir hesabı bulunuyorsa, PTT altenatif olarak bir çok sorgulama yöntemi sunmaktadır. Bu yöntemlerden en pratik olan ise kişiye ait olan mobil telefona PTT uygulamasının kurulmasıdır. Uygulamayı yükledikten sonra Kart bilgilerini kullanarak PTT Bank uygulamasından ilk şifresini almalıdır, ardından kişi telefonundan veya intenet üzerindeki siteden mevcut parasını sorgulama ile beraber; EFT, mobil havale, fatura ödemesi ve en yakın ATM ya da şubenin yerini öğrenme gibi işlemlerden de yararlanabilir.

e-Devlet Aracılığı ile Mevcut Para Sorgulama:

e-Devlet üzerinden herhangi bir şubeye gitmeden işlem yapılması mümkün. E-Devlet aracılığı ile kendisine gönderilen paranın tüm detaylarını kolay ve hızlı bir şekilde öğrenebilmektedir. Sisteme giriş yapıp para sorgulama işlemleri dışında E- Devlet’ in kişiye sağladığı bir çok özellikten yararlanılabilir. Sisteme girmek için gerek duyulan şeyler ise, kişiye ait T.C. kimlik numarası ile PTT şubelerinden alınan e-Devlet şifresi olmaktadır. Eğer henüz bir e-Devlet şifresi almadıysanız herhangi bir PTT şubesine gidilerek ilk şifre için 2, 50 Türk Lirası, şifreyi unutmanız veya değiştirmek istediğiniz zaman ise 5, 00 Türk Lirası olarak ücretlendirilmektedir. E-Devlet üzerinden yapılabilecek işlemler ise:

*En yakın PTT şubesinin yerini öğrenmek,

*Şikayette, talepte ve öneride bulunmak ve takip etmek,

*Size kayıtlı gönderinin takibi,

*Ücretsiz maske dağıtımından yararlanmak,

*HGS ile ilgili işlemler,

*Kişiye ait sipariş durumunu öğrenme,

*Posta kodu öğrenmek,

*E-belge evrak doğrulaması,


*Belediyeye ait çek hesap numarasını öğrenme amacı ile kullanılabilir.

ALO PTT Hattı Aracılığı ile Bakiye Sorgulama:

444 1 788 Alo PTT çağrı merkezleri hizmetlerin aranır ve yardım duyduğunuz konu ne ise tuşlama aracılığı ile seçilir. Sonrasında ise kişi tuşlamaları sonucunda o bölüme bakan bir yetkiliye aktarılır. Tuşlama menüsü ise:

*İlk Açılışta dil seçimleri için: Arapça için 7 tuşlanmalı, İngilizce için 9 tuşlanmalıdır,

*Kişinin kartı kayıp veya çalınmış ise, Sosyal güvenlik kurumu tarafından yapılan ödemeler için: 1 tuşlanmalı,

*Kargo, tebligat vb. işlemleri için: 2 tuşlanmalı,

*HGS için yapılacak olan işlemler için: 3 tuşlanmalı,

*Ulusal tebligat ve Kep işlemleri için: 4 tuşlanmalı,

PTT Kart:

İban numarası ve şubeye ait kod kartın arka tarafında yer alacaktır, İban numarası 26 rakamdan oluşur ve bu 26 rakamdan ilk 10 tanesi çıkarıldığında kalan 16 rakamdan ilk 4’ ü şube kodu kalan 12 rakam ise sizin hesap numaranızdır. Kart numaranız ise önde yer alan 16 adet rakamdır.

 

 

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Son Güncelleme: 25.10.2020 20:12
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