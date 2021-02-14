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PTT AVM’de satışlar başladı mı? PTT AVM'de gıda fiyatları ne kadar?

Koronavirüs salgınından dolayı vatandaşlar erzak depolaması yaparak markete gitmemek adına bir takım tedbirler alıyorlar. Vatandaşların erzak depolamalarını fırsata çeviren market zincirlerinin pek çoğu, ürün fiyatlarında fahiş oranlarda zam yaparak alım gücünün iyice düşmesine neden oldular. Vatandaştan gelen isyan üzerine devlet duruma el koyarak, PTT aracılığı ile indirimli satış yapılacağını duyurdu. PTT AVM’de yağ, bakliyat, salça satışlarına başlandı. PTT AVM’de satışa sunulan ürünlerin fiyatı ne kadar? Detaylar haberimizde.

14 Şubat 2021 Pazar 19:53
PTT AVM’de satışlar başladı mı? PTT AVM'de gıda fiyatları ne kadar?
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Koronavirüs salgınından ülkemizde birçok alan etkilendi. Vatandaş salgından en çok da maddi yönden etkilendi. Buna rağmen marketlerde satılan ürünlere her gün zam gelmeye devam ediyor. Bu durumdan şikayetçi olan vatandaş son günlerde iyice artan fiyatlardan dolayı isyan etmeye başladı.

PTT’de gıda satımı başladı

Marketlerde satılan ürünlerin ateş pahası olması ve yüzde 500’e ulaşan zam uygulaması sonrasında devlet duruma el attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konu ile ilgili açıklama yaptıktan sonra PTT’de indirimli olarak gıda ürünleri satışı başlatıldı.

PTT’ye ait resmi intenet sitesi olan PTT AVM’den un, yağ, salça ile bakliyat gibi marketlerde yüksek fiyatlara satılan ürünlerin uygun fiyat ile satışa sunulduğu duyuruldu. Satışa sunulan ürünlerde bedava kargo fırsatı da sunuluyor. Vatandaş, bu sayede marketlerde satılan fiyatlardan daha ucuza alışveriş yapabilme şansını yakalayacaklar.

PTT AVM’de satışlar başladı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği talimat sonrası PTT AVM sitesi aracılığı ile gıda ürünleri satışına başlandı. PTT AVM sitesinde, Toprak Mahsülleri Ofisi, Atatürk Orman Çiftliği, Tarım Kredi Kooperatifleri, Fiskobirlik ile Çaykur’a ait ürünlerin satışı yapılacak.

Alınan karar doğrultusunda başta Ayçiçek yağı olmak üzere; şeker, bakliyat, un, salça gibi temel ihtiyaçları karşılayacak gıda ürünleri uygun fiyatlar ile satışa sunulacak. İntenet üzerinden yapılacak alışverişlerde vatandaşın kargo ücreti ödemesine de gerek olmayacak.

PTT AVM’de satılacak temel gıda ürünlerinin fiyatları ne kadar olacak?

PTT AVM’de satılacak temel gıda ürünlerinin fiyatları şu şekilde olacak;

 Tarım kredi biber salçası 800 gr: 10,50 TL

Tarım kredi birlik sarı mercimek 1 kg: 11,50 TL

Tarım kredi birlik filiz çat 500 g: 15,75 TL

Tarım kredi birlik kuru fasulye 2,5 kg: 38,90 TL

Atatürk orman çiftliği salça 700 g: 13,00 TL

Atatürk orman çiftliği salça 1700 g: 29,00 TL

Tarım kredi filiz çay 1 kg: 27,00 TL

Tarım kredi makana 500g: 2,00 TL

Tarım kredi buğday unu 5 kg: 17,50 TL

Tarım kredi natürel sızma zeytinyağı 1 LT: 35,00 TL

Tarım kredi Osmancık pirinç 1 kg: 10,75 TL

Tarım kredi Osmancık pirinç 2,5 kg: 26,50 TL

Tarım kredi koçbaşı nohut 2,5 kg: 20,90 TL

Tarım kredi kırmızı mercimek 1 kg: 9,00 TL

Tarım kredi pilavlık bulgur 1 kg: 4,50 TL

Tarım kredi Derebucak şeker fasulye 1 kg: 21,00 TL

Tarım kredi Baldo pirinç 1 kg: 12,90 TL

Tarım kredi Sıra fasulye 1 kg: 10,50 TL

Tarım kredi buğday unu 1 kg: 3,90 TL

Tarım kredi arpa şehriye 500 gr: 2,00 TL

Tarım kredi yeşil mercimek 1 kg: 9,90 TL

Tarım kredi barbunya 1 kg: 22,00 TL

Tarım kredi Ayçiçek yağı 5 litre teneke: 57,90 TL

Orkide Ayçiçek yağı 1 litre. 15,90 TL

Öncü salça 1,650 g: 25,87 TL

Akfa salça 420 g: 6,30 TL



Son Güncelleme: 14.02.2021 19:53
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Anahtar Kelimeler:
PttAVMSatışFiyat
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