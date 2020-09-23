PTT APS kargo kaç günde gider? 2020

PTT birçok alanda hizmet vermektedir. Bu alanların başında gelen hizmetlerden birisi de kargo hizmetidir. Türkiye’nin dört bir yanına kargo götüren PTT, bu hizmeti ile kullanıcılarını son derece memnun etmektedir.

PTT tarafından kargo taşıma ücreti belirlenmiştir. Her kargo şirketine göre farklılık gösteren fiyatlar şirketler tarafından belirlenir.

PTT kargo kaç günde gelir?

PTT kargo, kişilere ulaştıracağı kargoları bazı durumlara göre değişik sürelerde kişilere teslim etmektedir. Bu durumlar şu şekildedir:

Paket gönderen ve alıcısı arasındaki mesafe

Paket teslim şubesi

Paket gönderme tarihi

Duruma göre paketlerin kişilere ulaşacağı sürelerde bu durumlara göre değişmektedir. Buna göre:

Normal gönderi adı altında yollanan kargolar 1 ile 4 gün arasında alıcıya ulaştırılır.

adı altında yollanan kargolar 1 ile 4 gün arasında alıcıya ulaştırılır. Gönderici ve alıcı arasındaki mesafe az ise bu süre 1-2 güne inmektedir.

Normal gönderiler için belirlenen süre ülke içi en uzak mesafeler baz alınarak 4-5 gün olarak ayarlanmıştır.

Paket teslim edileceği şubenin yerine göre gecikme yaşayarak kullanıcıya ulaşabilir.

Kargoya verilen paketler siparişin verildiği tarihe göre değişik günlerde teslim edilebilir.

PTT APS kargo kaç günde gider?

PTT tarafından normal gönderiler dışında acil gönderiler için APS kargo hizmeti verilmektedir. Bu hizmette kişilerin paketleri 1 gün içerisinde kişiye ulaşmaktadır. Acil olarak gönderilecek paketler en uzak mesafeye dahi 3 gün içerisinde çok rahat bir şekilde ulaştırılabilmektedir.

PTT kargo gönderi süresi nasıl hesaplanır?

PTT kargonun resmi intenet sitesine girdikten sonra mesafe hesaplama motoru bulunmaktadır. Bunu kullanan kullanıcılar kolayca hesap yapabilmektedir.

Açılan sayfada yurt içi ve yurt dışı olmak üzere iki hesaplama işlemi gerçekleştirilebilir.

İlgili seçenekleri seçen kişiler sorgula butonunu tıklayarak süre hesaplama sonucuna ulaşabilir.

Yurt dışı seçeneği için ise aynı işlemler yapılabilir.

PTT kargo gönderi takip ifadelerinin anlamları nelerdir?

Kargosunu bekleyen kişiler dijital ortamlardan kargolarının takibini gerçekleştirebilmektedir. PTT kargonun resmi intenet sitesine giriş yapan kişiler burada kargo takip numaralarını ilgili bölüme girmeleri halinde kargo takiplerini başarılı bir şekilde takip edebilirler.

Kargo dağıtıcıya verildi: Beklenen kargo PTT dağıtım şubesine teslim edilmiştir.

Torba geliş kaydı yapıldı: Beklenen kargonun gerekli şubeye ulaştığına dair kayıt yapıldığını aktarır.

İşyerine sevk edildi: Kargoya verilen paketin verildiği şubeden ayrıldığını ifade eder.

PTT kargo kullanan kişiler yurt içi gönderilerini- gün içerisinde karşı tarafa ulaştırabilmektedir. Bu süre yurt dışı gönderileri için ülkeye göre ile gün arasında değişikliği göstermektedir. PTT kargo kullanıcılar tarafından memnun olunan ve çokça kullanan kargo şirketlerinden biridir.