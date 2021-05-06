PTT adıma para yatmış mı? PTT kurum ödemeleri sorgulama

PTT üzerinden yapılan ödemeler pandemi sürecinde artmaya devam ediyor. Alınan önlemler doğrultusunda vatandaşların sırayla kalabalık olmadan ödeneklerini alma fırsatı oluşturuldu. Bu ödemeler şunlardır; kurum ödemeleri, sosyal yardım ödemeleri, emekli maaşı ödemeleri, emekli maaşı promosyonları, kısa çalışma ödenekleri ve doğum yardım ödemeleri.

PTT kurum ödemeleri sorgulama nasıl yapılır?

Ödemelerin ne kadar olup olmadığı hakkında merak edenlerin doğru bilgilere ulaşması için bazı işlemler gerçekleştirmeli.

İlk önce e-devlet şifresi ve T.C kimlik numaraları ile giriş sağlanır.

E-devlet ana sayfasında bulunan arama butonuna ‘PTT üzerinden yapılan ödemeleri sorgulama’ yazarak gerekli sayfa açılır.

Karşınıza çıkan bu ekrandan gerekli sorgulama yapılırç

E-devlet PTT kurum ödemeleri dikkat edilmesi gerekenler

Kişi tarafına TC kimlik numarası ile yatırılan ödemeler PTT üzerinden sorgulanarak haberdar olunur. Bu tarafına yapılan ödemelerin son ödeme tarihi belirlenir ve bu tarihe kadar PTT üzerinden alınmayan bu para yatırılan kurum tarafına geri gönderilir.

PTT aracılığı ile ödemeler EFT yoluyla karta aktarılır. Bu tarih itibariyle 3 ay boyunca istenilen zaman sorgulama işlemi gerçekleştirilir. Banka tarafından yapılan bu EFT işlemleri mesai saatleri dışında çalışmamaktadır. Bu nedenle ödemelerin tarafınıza geçmesinde gecikmeler yaşanabilir.

PTT para sorgulama

PTT üzerinden para çekebilmek için PTT müşterisi olmanız gerekmez. Fakat gelen para adınıza işlem görmüş mü ya da yatıp yatmaması hakkında bilgi almak isteyenler için sorgulama işlemi sağlayabilirsiniz. Bunun için intenet üzerinden yararlanılabileceği gibi en yakın PTT şubesine TC kimliğiniz ile giderek gişe görevlisine sorgulama yapmak istediğini belirtmeniz ile işlem gerçekleştirilir. Bu sorgulama esnasında başkası adına işlem yapılmamaktadır. TC kimlik numarasını ve ad soyad söyleyerek sorgulama işlemi yapılır.

TC ile PTT para sorgulama

PTT müşterisi olmanın avantajlarını bu esnada kullanabilirsiniz. Kurumun sağladığı imkan olan mobil uygulamaları kullanılarak sorgulama yapabilirsiniz. PTT tarafından müşterilerine verilen şifre ile PTTmatik ve PTTmobil uygulamalarına giriş yapılarak kolaylıkla istenilen işlemler yapılır. Uygulamaları kullanamayan vatandaşlar için ise telefon hattı olan 444 1 788 numarayı arayarak da yardım istenilebilir. Bunların yanı sıra uygulama ve telefon haricinde PTT’ye ait intenet sitesinden gerekli adımlar izlenerek istenilen işlemler yapılır.

E-devlet PTT sayfası üzerinden başka hangi işlemler yapılabilir?

Kurumlar tarafından vatandaşlara sunulan imkanlar gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Pandemi sürecinde alınan tedbirler doğrultusunda gerekli mesafe kuralları ile işlemler yapılıyor olsa da artık intenet üzerinde işlerimizi halletmek kolay hale geldi. işte e-devlet üzerinden yapılan işlemler;

HGS bakiye ve yükleme

Trafik cezası ödeme

Havale işlemleri

Ekstre işlemler

Tapu ödemeleri

Borç sorgulama

PTT şubelerine gidilmeden intenet üzerinden yapılan bu işlemler dışında birçok işlem için de şubeye gitmeye gerek kalmadı.