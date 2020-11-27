PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak, yapılacak mı? PTT sözleşmeli personel alımı şartları

PTT geçtiğimiz günlerde 55 bin personel alımı yapacağını duyurmuştu. PTT’nin 55 bin personel alımı yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar 55 bin personel alımının ne zaman yapılacağını ve şartlarını araştırmaya başladı. PTT 55 bin personel alımlarının sözleşmesi olarak yapılacağını da duyurdu. PTT geçtiğimiz yılda farklı pozisyonlara alımlar yaparak personel sayısını artırmıştı.

2020 PTT personel alımı tarihi

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) 2020 yılında da 55 bin sözleşmeli personel alımı yaparak personel sayısını artırıp vatandaşlara en hızlı ve kaliteli hizmeti sunmayı hedefliyor.

PTT resmi sitesinden yapılan açıklamada 18-30 yaş arasında olan kişilerin alımlara başvuru yapabileceğini açıklarken alım tarihi hakkında bir ifadeye yer verilmedi.

PTT alım şartları ne?

PTT personel alımlarında özel ve genel olarak şartlar aranmaktadır. 55 bin personel alımında aranan şartlar şu şekildedir;