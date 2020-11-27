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PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak, yapılacak mı? PTT sözleşmeli personel alımı şartları

PTT 55 bin personel alımı yapacağını duyurmuştu. Alımlara başvuru yapmak isteyenler PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak, yapılacak mı ve PTT sözleşmeli personel alımı şartlarını araştırmaya başladı.

27 Kasım 2020 Cuma 00:28
PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak, yapılacak mı? PTT sözleşmeli personel alımı şartları
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PTT geçtiğimiz günlerde 55 bin personel alımı yapacağını duyurmuştu. PTT’nin 55 bin personel alımı yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar 55 bin personel alımının ne zaman yapılacağını ve şartlarını araştırmaya başladı. PTT 55 bin personel alımlarının sözleşmesi olarak yapılacağını da duyurdu. PTT geçtiğimiz yılda farklı pozisyonlara alımlar yaparak personel sayısını artırmıştı.


Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) 2020 yılında da 55 bin sözleşmeli personel alımı yaparak personel sayısını artırıp vatandaşlara en hızlı ve kaliteli hizmeti sunmayı hedefliyor.

2020 PTT personel alımı tarihi

PTT resmi sitesinden yapılan açıklamada 18-30 yaş arasında olan kişilerin alımlara başvuru yapabileceğini açıklarken alım tarihi hakkında bir ifadeye yer verilmedi.

PTT alım şartları ne?

PTT personel alımlarında özel ve genel olarak şartlar aranmaktadır. 55 bin personel alımında aranan şartlar şu şekildedir;

  • T.C Vatandaşı olmak,
  • 18 – 30 yaş arasında olmak,
  • Kamu haklarından yasaklı olmamak,
  • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinse dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.
  • Uyuşturucu madde bağımlısı olmamak, işe alınmadan önce kullandığı tespit edilmiş ise işe başvuru yaptığı tarih itibarıyla tedavisinin tamamlanmış olduğunu belgelendirmiş olmak.
  • Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak
  • Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
  • Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
  • Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.
  • Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.
  • KPSS’den Yönetim Kurulunca belirlenen asgari puanı almış olmak.


Son Güncelleme: 27.11.2020 00:28
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Anahtar Kelimeler:
PttPersonelAlım
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