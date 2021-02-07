PTT 2021 Sevgililer Günü kampanyası ile kargo gönderim indirimi

Sevgililer günü için heyecanlı gün yaklaşmakta. Birbirinden uzakta olan ve görüşme imkanı bulunmayan sevgililer için büyük bir müjde de PTT’den geldi. Birbirlerine sevgilerini temsil eden hediyeler alan sevgililer için en uygun kargo fiyatı PTT’den geldi.

PTT SEVGİLİLER GÜNÜNE ÖZEL KARGOİ!

14 Şubat Sevgililer Gününe özel olarak yurtiçi APS kurye ve posta kuryelerinde %25 indirim uygulanacağını açıklayan PTT, bu kampanyanın 8-13 Şubat tarihleri için geçerli olacağını söyledi.

Birçok alanda birden fazla hizmet sağlayan PTT bu sefer de Sevgilileri sevindirdi.

Posta,kargo,bankacılık,e-ticaret vb. alanlarda faaliyet gösteren PTT, 8-13 Şubat tarihlerinde kargo hizmeti bedellerinde %25 indirim uygulanacağını bildirdi.