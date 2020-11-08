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PTT 2020 personel alımlarına başvuru nasıl yapılır? PTT işçi alım şartları

PTT sürekli personel alımı yapan ülkemizin en önemli kurumlarından birisidir. İş imkanlarının yanı sıra şartların da iyi olması sebebi ile PTT tercih edilen kamu kurumlarındandır. PTT alımları sitesinde duyurular kısmında yayınlanmaktadır.

08 Kasım 2020 Pazar 12:13
PTT 2020 personel alımlarına başvuru nasıl yapılır? PTT işçi alım şartları
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PTT Kurumu Türkiye’nin en büyük ve en önemli kurumlarından birisi olup düzenli alımlar yapmaktadır. Bu alımlar genellikle sonbaharda olup bazı şartlar da aranmaktadır. İlanlar https://www.ptt.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/Guncel.aspx#ptt_duyurular adresinden yayınlanıp belli bir süre sonra kaldırılmaktadır.

PTT Personel Alımı İçin Koşullar Nelerdir?

T.C vatandaşı olmak,

18-35 yaş aralığında olmak,

Askerliği tamamlamış ya da ertelemiş olmak,

Suçlu olmamak,

Disiplin cezası almamış olmak,

Yapılan sınavı başarı ile geçmek,

KPSS sınavında istenen puana sahip olmak,

Eğer aranan özel bir pozisyon var ise bu pozisyonun şartlarını bulundurmak ( Eğitim, dil vb)

PTT PAL Alımı Koşulları Nelerdir?


En az ortaokul mezunu olmak,

Daha önce bu işe benzer tecrübe edinmiş olmak,

Silah taşımaya uygun olduğunu belirten belge sahibi olmak.

PTT Engelli Personel Alımı Koşulları Nelerdir?

PTT Engelli personel alımını düzenli olarak yapmaktadır. Duyurular kısmında yayınlanan ilanlarla yapılan alımlarda alımlara ilişkin koşullar da yer almaktadır.

PTT Personel Alımı İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

PTT personel alımları PTT’nin kendi resmi sayfasında yer alan duyurular kısmından yapılmaktadır. Bu ekranda yer alan başvuru yap ekranında yer alan formu ve gerekli bilgileri doldurduktan sonra başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. PTT PAL ilanları ise İŞKUR üzerinden yayınlanmaktadır. İŞKUR’da yayınlanan ilanlardan kendinize uygun olana başvurarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Başvrunun ardından uygun bulunan kişiler yazılı ve sözlü sınava tabi tutulmaktadır. Bu sınavlarda Türkçe, Matematik gibi soruların yanı sıra alan bilgisi de sorulmaktadır.

Başvurular yine PTT sitesi üzerinden sonuçlanmaktadır. 10-15 gün kadar tanınan başvuru sürecinden sonra adaylar sözlü ve yazılı sınavdan sorulu olur. Sınavı başarı ile tamamlayan adaylar işe alınır.

 

 

 



Son Güncelleme: 08.11.2020 12:13
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Anahtar Kelimeler:
PttPersonelAlımı
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