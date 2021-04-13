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Psikoteknik belgesi nasıl alınır? Psikoteknik belgesi alma şartları nelerdir?

1 Ocak 2021 tarihinde ticari araç sürücülerinin zorunlu olarak sahip olması gereken psikoteknik belgesinin nasıl alınacağı merak konusu oldu. Psikoteknik belgesi alma şartları ve nasıl alınacağı ile ilgili detaylar haberimizde...

13 Nisan 2021 Salı 16:16
Psikoteknik belgesi nasıl alınır? Psikoteknik belgesi alma şartları nelerdir?
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"Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu", toplu taşıma ve ticari yük taşımacılığı yapan sürücüler için zorunlu hale gelmişti. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, psikoteknik raporu bulunmayan sürücüler 1 Ocak 2021 tarihinden sonra araç kullanamazken aynı zamanda 1.180TL parz cezası ile cezalandırılacak.

"Psiko-teknik Muayene ve Değerlendirme Raporu" için sürücüler ilgili merkezlerde 12 testten geçirilmektedir. Dikkat ve refleksleriyle hız ve mesafe tahmini becerilerine bakılıyor. Psiko teknik testinden geçemeyen sürücüler bir ay içerisinde il sağlık müdürlüklerine itiraz edebiliyorlar.

Koronavirüs salgını doğrultusunda yapılan düzenlemeler de, psiko teknik belgesi alma zorunluluğu 26 Haziran 2020 tarihinden 1 Ocak 2021 tarihine ertelenmişti. 

Psikoteknik belgesi nedir?

İl Sağlık Müdürlüklerince yetki verilen merkezlerde sürücülerin sahip oldukları güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihinsel ve psiko-motor yetenek düzeyleri; bu yetenek alanlarında tanımlanan bilgisayar destekli testler aracılığıyla ölçülmektedir. Ölçüm sonucunda yeterli görülen sürücülere psikoteknik test belgesi verilmektedir. Sürücülere uygulanacak psikoteknik değerlendirmenin asgari süresi bir saattir.

Psikoteknik belgesi nasıl alınır?

Psiko-teknik test belgesi almak isteyen kişiler, İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yetkilendirilen merkezlerde bir saat süren ve bir dizi testten oluşan psikoteknik testine girmeleri gerekmektedir. Sürücüler test sonrası alınan psiko teknik raporuyla beraber bir psikiyatri uzmanına muayene olurlar. Ardından alınan raporlar İl ya da İlçe Sağlık Müdürlüklerince onaylanır.

Psiko-teknik değerlendirmelerinde sürücünün hangi özelliklere dikkat edilir?

Psiko teknik değerlendirmelerinde sürücünün özellikleri bilgisayar destekli testler aracılığıyla ölçülürken şu özelliklere dikkat edilir;

1) Zihinsel Yetenek ve Beceriler

-Dikkat

-Anlama ve Değerlendirme (Muhakeme) Yeteneği

-Hız ve Mesafe Algılama

-Geniş Görüş Alanı İçinde Uyaran Fark Etme

-Şekil Algılamada Görsel Süreklilik

2) Psiko motor Yetenek ve Beceriler

-Tepki Hızı

-Koordinasyon Düzeyi

Psiko teknik belgesi ücreti nasıl belirlenir?

Özel ve resmi kuruluşlarda sürücüler için uygulanmakta olan psiko teknik değerlendirme asgari ücreti, değerlendirmenin uygulandığı ilin il sağlık müdürlüğü tarafından, o ildeki uygulayıcıların ve ilgili meslek kuruluşunun görüşü alınarak, il umumi hıfzıssıhha kurulu kararıyla belirlenmektedir.




Son Güncelleme: 13.04.2021 16:16
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